Сериал ВандаВижн - появились подробности о съемках

ВандаВижн / Disney

Disney + До сих пор не определился с точной датой выхода сериала ВандаВижн, но появилась информация, которая позволяет делать разные выводы о дате выхода сериала.

Изначальной проблемой оказался коронавирусный карантин, из-за которого производство сериала остановилось на пару месяцев. Однако, теперь точно известно, что Disney восстанавливает съемки. Об это утверждает издание Digital Spy со ссылкой на Tampa Bay Comics Convencion.

Актер Пол Беттани, возможно, непреднамеренно сообщил обновленную информацию о прогрессе на съемках сериала.

Еще в феврале показали трейлер, в котором намекается на психоделический сюжет. Ожидается, что новые "стрЧитайте такжеВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлеранные" сериалы по вселенной Marvel будут впервые представлены на Disney в 2020 году, но вспышка коронавируса вызвала остановку производства в начале 2020 года. Так что теперь, скорей всего сериал выйдет в лучшем случае в 2021 году.

Тем не менее, теперь похоже, что ВандаВижн вернется на прежние сроки выхода после того, как Пол Беттани отказался от участия в Комик Коне Тампа-Бэй.

На официальном аккаунте появились плохие-хорошие новости - 4 июня они сообщили фанатам комиксов, что "Полу пришлось отменить свое появление в TBCC в этом году из-за того, что Дисней позвал его для съемок сериала ВанадВижн в июле в Лос-Анджелесе". Мероприятия в Тампа Бэй состоится 12-14 июля.

Таким образом, в июле 2020 уже возобновятся съемки сериала.

Ранее в сети появилась информация о сериале Страна Лавкрафта 2020.