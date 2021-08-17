Стало известно, в каком новом фильме играет Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Актриса Скарлетт Йоханссон после завершения роли Черной вдові уже начала работу над новым не менее популярным проектом - в актерском составе целый список звезд Голливуда.

Как сообщает The Hollywood Reporter, детали сюжета для полнометражного фильма, который снимает Андерсон, держатся в секрете, а детали персонажа Йоханссон не разглашаются.

В фильме задействован обычный репертуар актеров Андерсона - Эдриан Броуди, Билл Мюррей, Джейсон Шварцман, Тильда Суинтон, а недавно к нему присоединились Марго Робби и Том Хэнкс. Руперт Френд тоже появится в кадре.

Ожидается, что съемки нового фильма Андерсона, который пока не называется, завершатся в конце сентября.Читайте такжеНатали, рюмка водки на столе и русские свиньи: рецензия на фильм Черная вдова

Это не первый раз, когда Йоханссон работает с Андерсоном, но это будет ее первая работа в качестве актрисы, а не озвучки Ранее она озвучивала анимационный фильм Остров собак, созданный режиссером в 2018 году.

Напомним, что Disney не доплатил Скарлетт Йоханссон 50 миллионов и влип в скандал с феминистками.

Компания выпустила фильм Черная Вдова онлайн на Disney+, хотя ранее они с актрисой не оговаривали этого в контракте.