Ведущая 1+1 Людмила Барбир и Михаил Кукуюк озвучили легендарных героев "Семейки Аддамс"

Людмила Барбир и Михаил Кукуюк / B&H Film Distribution Company

Вскоре в украинский прокат выходит вторая часть мультфильма Cемейка Аддамс. В дубляже для украинских зрителей главных героев озвучили ведущая "Сніданка з 1+1" Людмила Барбир и известный актер Михаил Кукуюк (дилогия Свингеры, Наши котики).

Барбир во второй раз примерила на себя образ экстравагантной Мортиши – матери семейства. "Несмотря на то, что Адамсы – довольно эксцентричная и чудная семейка, для них семья всегда на первом месте и мне невероятно импонируют их ценности. Не буду спойлерить, но вас ждет забавная и очень трогательная история, которая точно не оставит никого равнодушным", − заявила она.

Мартиша и Гомес Аддамсы

Эксцентричного Гомеса, главу семейства, озвучил актер театра и кино Михаил Кукуюк.

"Гомес – идеальный муж и настоящий семьянин: он более всего любит жену, заботится о детях и всегда готов стать на защиту своей семьи. Он безумный, довольно неординарный, а еще неисправимый оптимист, ведь какие бы странные ни происходили вокруг, он всегда улыбается даже в самые солнечные дни. Помню, как раньше смотрел черно-белые фильмы о "Семье Адамсов", а теперь и сам стал частью этой истории", − сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что легендарный режиссер Тим Бертон (дилогия про Бэтмена с Майклом Китоном, Эд Вуд, Мрачные тени) займется сьемками легендарного сериала про Семейку Аддамс.