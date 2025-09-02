Укр
"Воплощение яда": Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей"

Виталий Кирсанов
2 сентября 2025, 15:58
37
Леди Гага изображена с длинными белыми волосами и светлыми бровями.
Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей"
Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Ранее звезда сыграла эпизодическую роль в сериале "Уэнздей"
  • Леди Гага была в образе директора школы Невермор

Стриминговый сервис Netflix показал попудярную американскую певицу Леди Гагу, которая сыграет во втором сезоне сериала "Уэнздей" на Netflix.

Ранее звезда сыграла эпизодическую роль в продолжении популярной комедийной хоррор-ленты. А на днях появились первые фото артистки в образе директора школы Невермор Розалин Ротвуд на официальной Instagram-странице.

видео дня

Леди Гага изображена с длинными белыми волосами и светлыми бровями. А на ее плече находится лучший друг главной героини Уэнздей - знаменитая рука, которую в сериале называли "Вещью".

"Воплощение яда. Леди Гага в роли Розалин Ротвуд", - говорится в описании кадра.

Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей"
Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей" / instagram.com/netflixua

Ранее Главред сообщал, что Максим Галкин опубликовал новую фотографию с супругой Аллой Пугачевой. Пара появилась в соцсетях на милом селфи. Максим на снимке буквально светился от счастья и позитива, а Алла Борисовна выглядела молодо и стильно.

Жена британского принца Гарри Меган Маркл в своем Instagram поделилась фотографиями детей - принца Арчи и принцессы Лилибет. Дети пары принимали активное участие в съемках шоу "С любовью, Меган".

Что известно о сериале "Уэнздей"

Первый сезон сериала вышел на экраны в 2022 году на Netflix. Его создали Альфред Хоф и Майлз Миллар, а часть серий снял Тим Бертон. По сюжету, 16-летняя девочка Уэнздей Адамс, которую сыграла актриса Дженна Ортега, становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и наладить отношения со сверстниками. Однако каждый раз ей приходится раскрывать тайны, которые являются опасными для нее.

К слову, премьера второго сезона началась 6 августа 2025 года и выйдет в двух частях. Леди Гагу можно будет увидеть на экранах ленты 3 сентября.

шоу-бизнес Леди Гага новости шоу бизнеса
