"Воплощение яда": Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей"

Кратко:
- Ранее звезда сыграла эпизодическую роль в сериале "Уэнздей"
- Леди Гага была в образе директора школы Невермор
Стриминговый сервис Netflix показал попудярную американскую певицу Леди Гагу, которая сыграет во втором сезоне сериала "Уэнздей" на Netflix.
Ранее звезда сыграла эпизодическую роль в продолжении популярной комедийной хоррор-ленты. А на днях появились первые фото артистки в образе директора школы Невермор Розалин Ротвуд на официальной Instagram-странице.
Леди Гага изображена с длинными белыми волосами и светлыми бровями. А на ее плече находится лучший друг главной героини Уэнздей - знаменитая рука, которую в сериале называли "Вещью".
"Воплощение яда. Леди Гага в роли Розалин Ротвуд", - говорится в описании кадра.
Что известно о сериале "Уэнздей"
Первый сезон сериала вышел на экраны в 2022 году на Netflix. Его создали Альфред Хоф и Майлз Миллар, а часть серий снял Тим Бертон. По сюжету, 16-летняя девочка Уэнздей Адамс, которую сыграла актриса Дженна Ортега, становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и наладить отношения со сверстниками. Однако каждый раз ей приходится раскрывать тайны, которые являются опасными для нее.
К слову, премьера второго сезона началась 6 августа 2025 года и выйдет в двух частях. Леди Гагу можно будет увидеть на экранах ленты 3 сентября.
