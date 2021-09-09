За халявную пригоршню купонов: рецензия на комедию Плохие домохозяйки

Плохие домохозяйки / STX Films

В жарком штате Аризона в милом домике в стиле "одноэтажная Америка" живет миловидная блондинка Конни (Кристен Белл) ‒ у нее три олимпийские медали по спортивной ходьбе, но нет денег и перспектив. Брак трещит по швам после нескольких безуспешных попыток завести ребенка, а муж, сухарь-бука-налоговик, все зудит, что пора, мол, и на работу устраиваться. Единственная отрада ‒ собирать купоны на скидки и бесплатные товары на пару с подружкой ‒ неудачливой бизнес-блогеркой ДжоДжо (Кирби Хауэлл-Баптист). Но тут почти случайно в голову Конни приходит отличная идея о том, что на купонах, при известной ловкости, можно мошенничать и обманывать зажравшиеся корпорации на хорошие деньги. И тут процесс пошел.

Давняя голливудская традиция ‒ периодически выпускать широким прокатом фильмы-комедии, которые покусывают американское стремление к наживе и воротил американского бизнеса (в первую очередь вспоминаются Аферисты: Дик и Джейн развлекаются – и оригинал 77-го, и ремейк 2005-го с Джимом Кэрри). Вот и фильм бывших документалистов Арона Годета и Гиты Пуллапилли вполне себе вписывается в эту струю. И как будто собран из хорошо проверенных деталей. Есть две обаятельные дурехи ‒ Конни и ДжоДжо, которые решаются на преступление(ведь они недостойно бедные, а хочется многого). Есть титр "Вдохновлено реальными событиями". Есть комическая пара плетущихся по их следу "сыщиков" ‒ комичный толстопузый инициативный дурак-менеджер Кен (Пол Уолтер Хаузер) и карикатурно суровый почтовый следователь с пушкой Саймон (Винс Вон). Есть умеренная критика государственных служб по типу ФБР и корпораций. Все размазано тонким слоем по хронометражу фильма и сдобрено различными шутками-прибаутками (от тонких до вполне себе сортирных, за которые отвечает герой Хаузера).

Что сценаристам-режиссерам однозначно удалось хорошо, так это выдержать баланс между развлечением для забредшего в кинотеатр в торговом центре зрителя и, собственно, социальной критикой (она тут на уровне "Если от многого взять немножко / Это не кража, а просто дележка"). И, что еже более важно, химия между персонажами работает. Особенно у персонажей Хаузера и Вона. Дуэт дурочек-аферисток немногим все же уступает им ‒ Белл просто очаровательно хлопает ресницами и строит планы, как облапошить корпорации на миллионы, а вот Хауэлл-Баптист чаще всего немного тушуется. Хотя и у нее есть несколько сильных выходов. А ловко привинченный к сюжету хэппи-энд даже слегка намекает на возможный сиквел.

Подытоживая, Плохие домохозяйки ‒ хорошее развлечение, которое точно придется по нраву любителям криминальных комедий (зверя в нынешнем прокате достаточно редкого).

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