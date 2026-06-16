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"Человек-дракон" оказался одним из самых загадочных людей прошлого

Константин Пономарев
16 июня 2026, 14:53
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Обнаруженный в Харбине череп возрастом 150 тысяч лет способен изменить представления об эволюции человека и происхождении древних видов.
Находка получила название "Человек-дракон"
Находка получила название "Человек-дракон" / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какая тайна почти 90 лет скрывалась на дне семейного колодца
  • Что может рассказать древний череп о происхождении современных людей
  • Что известно о загадочном виде людей, исчезнувшем тысячи лет назад

Ученые из Китая представили результаты исследования загадочного черепа возрастом около 150 тысяч лет, который может принадлежать ранее неизвестному виду древнего человека.

Находка, получившая название "Человек-дракон", уже вызвала оживленные дискуссии в научном сообществе и может изменить представления об эволюции человечества. Об этом пишет Daily Star.

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Череп был найден еще в 1933 году во время строительства моста через реку Сунхуа в китайском Харбине, однако десятилетиями оставался скрытым от ученых. Рабочий, обнаруживший останки в период японской оккупации региона, спрятал их в семейном колодце, опасаясь потерять ценную находку. Лишь спустя многие годы родственники передали череп исследователям.

Почему находка удивила ученых

По словам специалистов, череп отличается уникальным сочетанием древних и современных черт. Он имеет необычно большой объем мозга, массивные надбровные дуги, широкое лицо, крупные зубы и характерные квадратные глазницы.

Профессор Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории назвал находку одной из важнейших среди всех человеческих ископаемых останков, обнаруженных за последний миллион лет.

У мужчины были квадратные глазницы
У мужчины были квадратные глазницы / Фото: Flickr

Исследователи считают, что "Человек-дракон" представлял собой отдельную ветвь человечества, которая развивалась в Восточной Азии сотни тысяч лет независимо от линии, приведшей к появлению современных людей.

Ближайший родственник человека

Авторы исследования предложили выделить находку в отдельный вид древнего человека. Однако с такой интерпретацией согласны далеко не все специалисты.

Часть ученых полагает, что загадочный череп может принадлежать денисовцам - таинственной группе древних людей, известной преимущественно по фрагментам костей и данным ДНК.

Профессор Марта Миразон Лар из Кембриджского университета отметила, что сходство между черепом из Харбина и челюстной костью, найденной на Тибетском плато, может впервые показать, как выглядело лицо денисовца.

Тайна, которая еще не раскрыта

Несмотря на впечатляющую сохранность черепа, ученые до сих пор почти ничего не знают об образе жизни "Человека-дракона". Из-за того, что находка была перемещена со своего первоначального места, рядом не обнаружили орудий труда, следов жилищ или других артефактов.

Это означает, что исследователям еще предстоит выяснить, как жили представители этой загадочной группы людей и какую роль они сыграли в истории человечества.

Ранее Главред писал о том, что ученые раскрыли неожиданную причину появления седины. Исследователи из Токийского университета установили, что потеря пигмента в волосах может быть не только признаком возраста, но и частью защитного механизма организма против повреждения ДНК.

Также сообщалось о том, что помогает дожить до 100 лет. Результаты исследований показывают, что на протяжении жизни долгожители практически не отличаются от других людей.

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Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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