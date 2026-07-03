Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Ученые вычислили сроки конца жизни на Земле: раскрыта неожиданная угроза

Алексей Тесля
3 июля 2026, 02:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
По мнению специалистов, прекращение фотосинтеза приведет к исчезновению растительности.
космос, планеты, земля
Раскрыт пугающий прогноз / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Растения на Земле могут сохраняться еще около 1,9 миллиарда лет
  • В какой-то момент растения больше не смогут осуществлять фотосинтез

Исследователи пришли к выводу, что растения на нашей планете могут сохраняться еще около 1,9 миллиарда лет.

Такой прогноз был сделан на основе компьютерного моделирования, которое учитывало постепенное изменение климата, усиление солнечного излучения и снижение содержания углекислого газа в атмосфере, сообщает Live Science.

видео дня

Ключевую роль в существовании растений играет фотосинтез - процесс, при котором солнечная энергия используется для преобразования воды и углекислого газа в органические вещества и кислород. Именно благодаря этому механизму поддерживается жизнь большинства организмов на Земле.

Однако ученые отмечают, что по мере старения Солнца его светимость будет возрастать. Это приведет к повышению температуры на планете, а также к постепенному уменьшению концентрации углекислого газа в атмосфере. В определенный момент условия станут настолько неблагоприятными, что растения больше не смогут осуществлять фотосинтез.

По мнению специалистов, прекращение этого процесса приведет к исчезновению растительности, а затем и к разрушению пищевых цепочек, от которых зависит существование большинства живых организмов.

Ранее в научном сообществе существовали разные оценки срока жизни земной флоры - от примерно 100 миллионов до почти миллиарда лет. Однако исследователи Джейкоб Хакк-Миссра и Эрик Вольф из организации Blue Marble Space пришли к выводу, что при наиболее благоприятном сценарии растительная биосфера сможет просуществовать около 1,87–1,9 миллиарда лет.

Авторы работы подчеркивают, что этот прогноз основан на существующих научных моделях и может измениться с учетом будущих открытий. Они также допускают, что даже после исчезновения растений некоторые формы микробной жизни смогут еще длительное время существовать в глубинных слоях земной коры.

Ученые о причине изменения климата в Украине

Специалисты отмечают, что Украина все сильнее ощущает последствия климатических изменений. Зимние месяцы становятся теплее, а засушливые периоды наблюдаются все чаще и продолжаются дольше, чем раньше.

По мнению ученых, основным фактором этих процессов остается глобальное потепление, вызванное увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.

Наибольший вклад в этот процесс вносит углекислый газ (CO₂), который выделяется при использовании ископаемого топлива - угля, нефти и природного газа. Дополнительными источниками выбросов являются вырубка лесов и деятельность промышленных предприятий.

Рост концентрации парниковых газов усиливает так называемый парниковый эффект: часть тепла, поступающего от Солнца, задерживается в атмосфере вместо того, чтобы рассеиваться в космическом пространстве. В результате средняя температура на Земле постепенно повышается, что отражается на погодных условиях и климате во многих регионах мира, включая Украину.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Читайте также:

Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Белом доме отреагировали на массированный обстрел РФ Киева: СМИ о деталях

В Белом доме отреагировали на массированный обстрел РФ Киева: СМИ о деталях

23:27Мир
Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

21:41Украина
Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

21:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветения

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветения

Последние новости

03:30

Судьба готовит приятный поворот для трех знаков зодиака: неудачи будут позади

03:03

Пуговица или красная нить на пороге: почему нельзя игнорировать такие вещи

02:31

Последний шанс уехать: Жданов предупредил о россиян в Крыму о будущей депортации

02:05

Ученые вычислили сроки конца жизни на Земле: раскрыта неожиданная угроза

01:18

"Лукашенко на коротком поводке": Жданов о позиции силы Украины в отношении РБ

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
00:50

Россия и Китай свели на нет санкции против Северной Кореи: анализ Бережногомнение

00:03

Муравьи исчезнут из дома надолго: копеечное средство действует мгновенноВидео

02 июля, четверг
23:39

Всё пойдёт не по плану: какие четыре знака зодиака ждут перемены 4 июля

23:30

Где в Украине похоронен древнегреческий герой Ахилл: знают лишь единицыВидео

Реклама
23:27

В Белом доме отреагировали на массированный обстрел РФ Киева: СМИ о деталях

23:17

Покушение на Ермолаева в Монако: главной подозреваемой стала украинка - СМИ

23:06

Редко идут на компромиссы: какие мужские имена считаются самыми упрямыми в жизни

22:24

Названы месяцы рождения людей с сильным характером и независимым мышлением

22:23

Зачем обрабатывать огород серой в жару: урожай увеличится на 30 процентов

22:12

Попытка прорыва РФ закончилась провалом: ВСУ зачистили приграничье от врагаВидео

21:41

Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

21:40

Огурцы будут плодоносить до осени: что нужно сделать после сбора первого урожаяВидео

21:28

Как правильно консервировать на зиму: что делать, чтобы банки не "взрывались"

21:11

Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

21:04

Гороскоп на завтра, 3 июля: Стрельцам — убытки, Девам — гости

Реклама
20:16

Донбасс — лишь первый этап: военный назвал конечную цель Кремля в отношении Украины

20:15

Смерть звезды хоррора "Звонок": бездомная актриса умерла в нищете

20:01

Жара больше не помешает спать: простой трюк охладит спальню за считанные минутыВидео

19:46

Посевной календарь на июль 2026 года: лучшие и худшие дни для работы на огородеВидео

19:24

Главная ошибка охлаждении дома — почему кондиционер потребляет много энергии

19:23

Люди, рожденные в названные даты, особенные: поражают своей силой

19:15

Почему 3 июля нельзя вспоминать старые конфликты: какой церковный праздник

18:57

В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

18:54

Посреди города выросла новая "Берлинская стена": жители бьют тревогу

18:53

Готовы сотни дронов и ракет: Жданов предупредил об угрозе нового удара РФ

18:45

Зачем Путину еще один фронт: что стоит за угрозой наступления на Черниговщину

18:30

Идеальное картофельное пюре без лишних усилий: кулинары раскрыли главный секрет

18:22

Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

18:20

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветенияВидео

18:17

Главная загадка Библии: что известно об исчезнувшем сундуке Бога

18:11

Происхождение слова "лайба": какой вид транспорта на имеет это название

17:32

Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский

17:23

Травмированы черепахи и крокодилы: из-за атаки РФ поврежден Киевский зоопаркФото

17:22

Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

17:12

"Мы целовались": LELEKA раскрыла отношения с коллегой по Евровидению

Реклама
17:04

Когда наступит настоящий перелом в войне: названо главное условие

16:53

Спас человека ценой собственной жизни: в Киеве погиб охранник "дядя Вова"

16:36

"Стоп коррупции": национализация "Мотор Сичи" могла произойти в интересах Ростислава Шурмы

16:32

Мужчина требует от города миллионы после простой прогулки: что случилосьВидео

16:30

Тихая роскошь на лето 2026: как стильно носить сатиновую юбкуВидео

16:27

Украина могла впервые ударить по РФ баллистикой: что известно о ракете и последствиях атакиВидео

16:21

Атака РФ на Киев: София Ротару нарушила длительное молчание

16:07

Окна будут кристально чистыми: копеечное средство из кухни, которое заменит химию

15:58

Доллар и евро внезапно взлетели вверх: новый курс на 3 июля

15:50

Изменения в жизни 3 июля 2026 года: пять знаков, которым предстоит успех

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять