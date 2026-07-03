Ученые вычислили сроки конца жизни на Земле: раскрыта неожиданная угроза

По мнению специалистов, прекращение фотосинтеза приведет к исчезновению растительности.

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Раскрыт пугающий прогноз / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Растения на Земле могут сохраняться еще около 1,9 миллиарда лет

В какой-то момент растения больше не смогут осуществлять фотосинтез

Исследователи пришли к выводу, что растения на нашей планете могут сохраняться еще около 1,9 миллиарда лет.

Такой прогноз был сделан на основе компьютерного моделирования, которое учитывало постепенное изменение климата, усиление солнечного излучения и снижение содержания углекислого газа в атмосфере, сообщает Live Science.

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Ключевую роль в существовании растений играет фотосинтез - процесс, при котором солнечная энергия используется для преобразования воды и углекислого газа в органические вещества и кислород. Именно благодаря этому механизму поддерживается жизнь большинства организмов на Земле.

Однако ученые отмечают, что по мере старения Солнца его светимость будет возрастать. Это приведет к повышению температуры на планете, а также к постепенному уменьшению концентрации углекислого газа в атмосфере. В определенный момент условия станут настолько неблагоприятными, что растения больше не смогут осуществлять фотосинтез.

По мнению специалистов, прекращение этого процесса приведет к исчезновению растительности, а затем и к разрушению пищевых цепочек, от которых зависит существование большинства живых организмов.

Ранее в научном сообществе существовали разные оценки срока жизни земной флоры - от примерно 100 миллионов до почти миллиарда лет. Однако исследователи Джейкоб Хакк-Миссра и Эрик Вольф из организации Blue Marble Space пришли к выводу, что при наиболее благоприятном сценарии растительная биосфера сможет просуществовать около 1,87–1,9 миллиарда лет.

Авторы работы подчеркивают, что этот прогноз основан на существующих научных моделях и может измениться с учетом будущих открытий. Они также допускают, что даже после исчезновения растений некоторые формы микробной жизни смогут еще длительное время существовать в глубинных слоях земной коры.

Ученые о причине изменения климата в Украине

Специалисты отмечают, что Украина все сильнее ощущает последствия климатических изменений. Зимние месяцы становятся теплее, а засушливые периоды наблюдаются все чаще и продолжаются дольше, чем раньше.

По мнению ученых, основным фактором этих процессов остается глобальное потепление, вызванное увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.

Наибольший вклад в этот процесс вносит углекислый газ (CO₂), который выделяется при использовании ископаемого топлива - угля, нефти и природного газа. Дополнительными источниками выбросов являются вырубка лесов и деятельность промышленных предприятий.

Рост концентрации парниковых газов усиливает так называемый парниковый эффект: часть тепла, поступающего от Солнца, задерживается в атмосфере вместо того, чтобы рассеиваться в космическом пространстве. В результате средняя температура на Земле постепенно повышается, что отражается на погодных условиях и климате во многих регионах мира, включая Украину.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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