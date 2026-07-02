Как правильно консервировать на зиму: что делать, чтобы банки не "взрывались"

Читайте в материале:
- Как избежать порчи консервов
- Какая температура подходит для хранения
- Почему банки могут "стрелять"
Сезон домашней консервации уже начался, и чтобы заготовки без проблем сохранились до зимы, важно соблюдать правила их приготовления и хранения. Даже незначительная ошибка может привести к тому, что банки начнут вздуваться или "стрелять". Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает РБК-Украина, срок хранения консервов зависит от качества продуктов, стерильности тары и правильного температурного режима.
Как правильно подготовить продукты для консервирования
Для домашних заготовок следует выбирать только свежие, крепкие и спелые плоды среднего размера без признаков гнили, повреждений или плесени. Перезрелые овощи, фрукты или ягоды для консервирования не подходят.
Перед закручиванием все ингредиенты нужно тщательно промыть под проточной водой, а при необходимости - дополнительно обдать кипятком или обработать паром.
Почему важно правильно стерилизовать банки
Чистота банок и крышек напрямую влияет на срок хранения консервации.
Сначала банки и крышки рекомендуется вымыть тёплым содовым раствором из расчёта одна чайная ложка соды на литр воды. Затем крышки следует прокипятить несколько минут, а банки простерилизовать одним из удобных способов: над паром, в кипящей воде, в микроволновой печи или духовке.
При какой температуре хранить консервацию
Для разных видов домашних заготовок рекомендуются разные температурные режимы.
Пастеризованные соления и маринады лучше всего хранить при температуре от 0 до +15 °C.
Непастеризованные заготовки требуют более прохладных условий - от 0 до +2 °C.
Для непастеризованного варенья и джемов подходит температура от 0 до +20 °C.
Видео о том, как правильно хранить консервы, можно посмотреть здесь:
Почему банки могут вздуваться или "стрелять"
Чаще всего причиной порчи консервации становится нарушение рецептуры. Недостаточное количество соли, сахара или уксуса создает условия для брожения.
Еще одна распространенная причина - недостаточная чистота продуктов, зелени, специй или тары, из-за чего в банки попадают бактерии.
Не менее важно правильно охладить заготовки после закручивания. Банки не рекомендуется сразу переносить в погреб или подвал. Их следует перевернуть вверх дном, укутать тёплым одеялом и оставить при комнатной температуре примерно на сутки. После полного остывания консервы можно убирать на хранение.
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Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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