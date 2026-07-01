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Золото прямо под ногами: раскрыто место действующего вулкана с драгметаллами

Алексей Тесля
1 июля 2026, 02:32
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Эребус считается единственным известным вулканом, который выбрасывает золото именно в виде кристаллических частиц.
Антарктида
Раскрыта важная тайна Антарктиды / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Francesco Ungaro, Pixabay/mynzman

Вы узнаете:

  • Вместе с вулканическими газами Эребус выбрасывает микроскопические частицы золота
  • Вулкан ежедневно выбрасывает около 80 граммов золотой пыли

На острове Росса в Антарктиде расположен вулкан Эребус - самый южный действующий вулкан на планете, внутри которого постоянно сохраняется озеро раскаленной лавы.

Как пишет Science Alert, вместе с вулканическими газами Эребус выбрасывает микроскопические частицы кристаллического золота. Согласно исследованию, опубликованному в 1991 году в журнале Geophysical Research Letters, вулкан ежедневно выбрасывает около 80 граммов золотой пыли, которая может распространяться на расстояние до 1000 километров.

видео дня

Эребус считается единственным известным вулканом, который выбрасывает золото именно в виде кристаллических частиц элементарного металла.

Следы золота ранее фиксировались и в выбросах других вулканов - Килауэа на Гавайях, Этны в Италии, Августина на Аляске и Эль-Чичона в Мексике. Однако в случае Эребуса речь идет о необычной форме - почти идеальных микрокристаллах с четкой геометрической структурой.

Для исследования ученые анализировали образцы снега в районе кратера, газовые выбросы из лавового озера, а также воздух на расстоянии до 1000 километров от вулкана. Во всех пробах были обнаружены следы чистого золота.

Под микроскопом частицы выглядели как сложные многогранные кристаллы размером до 60 микрометров.

Исследователи предполагают, что золото может переноситься вулканическими газами в виде соединений с серой или хлором. При охлаждении газов оно кристаллизуется и оседает на поверхности антарктического льда.

Однако точный механизм этого процесса пока не установлен. Ученые считают, что уникальные свойства Эребуса могут быть связаны с его геохимическими особенностями, температурным режимом и строением вулканической системы.

Загадка древних следов в Антарктиде

Антарктида традиционно считается континентом, где никогда не существовало постоянных человеческих поселений - здесь лишь время от времени работали исследовательские станции. В далёком геологическом прошлом эти территории были покрыты лесами и болотами, однако к моменту появления первых людей климат стал слишком суровым для длительного проживания.

Тем не менее, в маорийских преданиях упоминается полинезийский мореплаватель Хуи Те Рангиора, который, по легендам, мог достичь южных ледяных районов уже в VII веке нашей эры. Такие рассказы ставят под вопрос общепринятую версию о времени и путях первых возможных контактов человека с Антарктидой.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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Об источнике: Science Alert

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