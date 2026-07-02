Огурцы будут плодоносить до осени: что нужно сделать после сбора первого урожая

После первого сбора огурцов важно правильно сформировать кусты, провести подкормку и защитить растения от вредителей для продолжительного плодоношения.

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Чем подкормить огурцы после сбора урожая - как продлить плодоношение до осени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Чем подкормить огурцы

Как продлить плодоношение огурцов

Чем обработать огурцы от паутинного клеща

После первой волны плодоношения огурцы не заканчивают свой продуктивный период. Именно в этот момент правильное формирование растений, своевременная подкормка и профилактика вредителей помогают стимулировать новую волну завязи и получать свежие огурцы практически до самой осени. Огородник и автор YouTube-канала "Наша дача" Валерий объяснил, какие работы стоит провести сразу после сбора первого урожая.

Главред выяснил, как сделать так, чтобы огурцы плодоносили дольше.

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Как формировать огурцы после первого урожая

После завершения первой волны плодоношения растения переходят в новую фазу развития. Именно сейчас необходимо изменить схему формирования куста. Валерий объясняет, что до этого момента огурцы выращивались исключительно на центральном стебле, а все пасынки регулярно удалялись.

"Мы выращивали растения по центрально-стеблевой схеме. То есть удаляли абсолютно все пасынки в пазухах листьев. Сейчас они все удалены, и мы собираем урожай исключительно на центральном стебле - те огурцы, которые появляются непосредственно в пазухах", - рассказал эксперт.

После сбора основной волны урожая схема ухода меняется.

"Настало время, когда куст полностью развился. Сейчас мы соберём эти плоды и начнём оставлять все пасынки", - пояснил блогер.

По его словам, именно это позволяет растению сформировать новые побеги и продолжить плодоношение.

Зачем прищипывать верхушку огурцов

Одним из главных приемов после первого урожая является прищипывание точки роста. Специалист отмечает, что этот прием стимулирует развитие боковых побегов.

"Собрав первую волну урожая и прищипнув верхушку, то есть точку роста, мы активируем развитие пасынков в пазухах листьев. И вот так будем оставлять все последующие пасынки, которые будут появляться, на два или три междоузлия", - отметил Валерий.

Смотрите видео о том, как увеличить урожай огурцов:

В то же время огородник добавляет, что если в теплице достаточно места, спешить с повторным прищипыванием боковых побегов не нужно.

"Пока что можно не прищипывать точку роста на пасынках. Почему? Потому что у нас довольно широкое расстояние между рядами - около одного метра", - отметил специалист.

Чем подкормить огурцы после сбора первого урожая

Сразу после сбора плодов растениям требуется стимулирующая подкормка. Эксперт рекомендует использовать комплексное удобрение с равным соотношением основных элементов питания.

"Мы будем подкармливать удобрением „Рост Концентрат" с формулой 5-5-5, которое дополнительно обогащено гуматом калия. Такой состав позволит нам и куст развивать, и наращивать новые огурчики", - пояснил специалист.

По его словам, норма внесения составляет 25 мл на 10 литров воды. Для улучшения развития корневой системы Валерий советует добавлять в раствор биопрепарат.

"Также в этот раствор мы будем добавлять "Байкал-М". Это эффективные микроорганизмы, которые помогут корневой системе лучше развиваться", - рассказал эксперт.

Готовый раствор необходимо вносить только после предварительного полива.

"Тщательно перемешиваем и вносим под корень - примерно по 1–1,5 литра на куст. Перед этим мы обязательно поливаем растения чистой водой", - подчеркнул специалист.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Как защитить огурцы от вредителей в период плодоношения

Во время активного сбора урожая применение многих химических препаратов нежелательно из-за длительного срока ожидания. Именно поэтому огородник рекомендует использовать биологические средства защиты.

"Огурцы мы собираем через день, а то и ежедневно, поэтому к ним нельзя применять препараты с длительным сроком ожидания. Сегодня мы будем работать исключительно с биологическим препаратом", - пояснил эксперт.

Он также обращает внимание на то, что отсутствие видимых повреждений ещё не означает полного отсутствия вредителей.

"Но это не значит, что на кустах нет, например, паутинного клеща. Клещ - очень мелкое существо, и пока их не станет чрезвычайно много, целая колония, мы их даже не увидим", - отметил специалист.

По словам Валерия, профилактическая обработка позволяет не допустить массового распространения вредителей.

"С небольшим количеством вредителей бороться значительно легче, чем когда их станет слишком много и они начнут массово высасывать сок из растения", - подчеркнул эксперт.

Как правильно проводить обработку огурцов

Для максимальной эффективности важно соблюдать правильную технологию опрыскивания.

"Прилипатель в разы повышает эффективность любой обработки", - отметил специалист.

Особое внимание он советует уделять нижней стороне листьев.

"Начинаем опрыскивать сверху вниз, а затем обязательно проходим снизу вверх, чтобы раствор попал на нижнюю поверхность листьев. Ведь именно там чаще всего и прячутся возможные вредители", - пояснил эксперт.

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Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!" На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведёт канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", - написал он в своём профиле.

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