Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Огурцы будут плодоносить до осени: что нужно сделать после сбора первого урожая

Юрий Берендий
2 июля 2026, 21:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
После первого сбора огурцов важно правильно сформировать кусты, провести подкормку и защитить растения от вредителей для продолжительного плодоношения.
Огурцы будут плодоносить до осени: что нужно сделать после сбора первого урожая
Чем подкормить огурцы после сбора урожая - как продлить плодоношение до осени / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Чем подкормить огурцы
  • Как продлить плодоношение огурцов
  • Чем обработать огурцы от паутинного клеща

После первой волны плодоношения огурцы не заканчивают свой продуктивный период. Именно в этот момент правильное формирование растений, своевременная подкормка и профилактика вредителей помогают стимулировать новую волну завязи и получать свежие огурцы практически до самой осени. Огородник и автор YouTube-канала "Наша дача" Валерий объяснил, какие работы стоит провести сразу после сбора первого урожая.

Главред выяснил, как сделать так, чтобы огурцы плодоносили дольше.

видео дня

Как формировать огурцы после первого урожая

После завершения первой волны плодоношения растения переходят в новую фазу развития. Именно сейчас необходимо изменить схему формирования куста. Валерий объясняет, что до этого момента огурцы выращивались исключительно на центральном стебле, а все пасынки регулярно удалялись.

"Мы выращивали растения по центрально-стеблевой схеме. То есть удаляли абсолютно все пасынки в пазухах листьев. Сейчас они все удалены, и мы собираем урожай исключительно на центральном стебле - те огурцы, которые появляются непосредственно в пазухах", - рассказал эксперт.

После сбора основной волны урожая схема ухода меняется.

"Настало время, когда куст полностью развился. Сейчас мы соберём эти плоды и начнём оставлять все пасынки", - пояснил блогер.

По его словам, именно это позволяет растению сформировать новые побеги и продолжить плодоношение.

Зачем прищипывать верхушку огурцов

Одним из главных приемов после первого урожая является прищипывание точки роста. Специалист отмечает, что этот прием стимулирует развитие боковых побегов.

"Собрав первую волну урожая и прищипнув верхушку, то есть точку роста, мы активируем развитие пасынков в пазухах листьев. И вот так будем оставлять все последующие пасынки, которые будут появляться, на два или три междоузлия", - отметил Валерий.

Смотрите видео о том, как увеличить урожай огурцов:

В то же время огородник добавляет, что если в теплице достаточно места, спешить с повторным прищипыванием боковых побегов не нужно.

"Пока что можно не прищипывать точку роста на пасынках. Почему? Потому что у нас довольно широкое расстояние между рядами - около одного метра", - отметил специалист.

Чем подкормить огурцы после сбора первого урожая

Сразу после сбора плодов растениям требуется стимулирующая подкормка. Эксперт рекомендует использовать комплексное удобрение с равным соотношением основных элементов питания.

"Мы будем подкармливать удобрением „Рост Концентрат" с формулой 5-5-5, которое дополнительно обогащено гуматом калия. Такой состав позволит нам и куст развивать, и наращивать новые огурчики", - пояснил специалист.

По его словам, норма внесения составляет 25 мл на 10 литров воды. Для улучшения развития корневой системы Валерий советует добавлять в раствор биопрепарат.

"Также в этот раствор мы будем добавлять "Байкал-М". Это эффективные микроорганизмы, которые помогут корневой системе лучше развиваться", - рассказал эксперт.

Готовый раствор необходимо вносить только после предварительного полива.

"Тщательно перемешиваем и вносим под корень - примерно по 1–1,5 литра на куст. Перед этим мы обязательно поливаем растения чистой водой", - подчеркнул специалист.

Правила полива огурцов
Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Как защитить огурцы от вредителей в период плодоношения

Во время активного сбора урожая применение многих химических препаратов нежелательно из-за длительного срока ожидания. Именно поэтому огородник рекомендует использовать биологические средства защиты.

"Огурцы мы собираем через день, а то и ежедневно, поэтому к ним нельзя применять препараты с длительным сроком ожидания. Сегодня мы будем работать исключительно с биологическим препаратом", - пояснил эксперт.

Он также обращает внимание на то, что отсутствие видимых повреждений ещё не означает полного отсутствия вредителей.

"Но это не значит, что на кустах нет, например, паутинного клеща. Клещ - очень мелкое существо, и пока их не станет чрезвычайно много, целая колония, мы их даже не увидим", - отметил специалист.

По словам Валерия, профилактическая обработка позволяет не допустить массового распространения вредителей.

"С небольшим количеством вредителей бороться значительно легче, чем когда их станет слишком много и они начнут массово высасывать сок из растения", - подчеркнул эксперт.

Как правильно проводить обработку огурцов

Для максимальной эффективности важно соблюдать правильную технологию опрыскивания.

"Прилипатель в разы повышает эффективность любой обработки", - отметил специалист.

Особое внимание он советует уделять нижней стороне листьев.

"Начинаем опрыскивать сверху вниз, а затем обязательно проходим снизу вверх, чтобы раствор попал на нижнюю поверхность листьев. Ведь именно там чаще всего и прячутся возможные вредители", - пояснил эксперт.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Наша дача!"

На YouTube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведёт канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", - написал он в своём профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огурцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

21:41Украина
Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

21:11Украина
В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

18:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с собакой за 21 с

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

Китайский гороскоп на завтра, 3 июля: Обезьянам - уверенность, Крысам - уют

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

У Путина после массированного удара выступили с новой угрозой Украине

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Как избавиться от кротов на участке - единственный способ, который действительно помогает

Последние новости

23:06

Редко идут на компромиссы: какие мужские имена считаются самыми упрямыми в жизни

22:24

Названы месяцы рождения людей с сильным характером и независимым мышлением

22:23

Зачем обрабатывать огород серой в жару: урожай увеличится на 30 процентов

22:12

Попытка прорыва РФ закончилась провалом: ВСУ зачистили приграничье от врагаВидео

21:41

Почему в стратегии Украины фигурирует 40-дневный срок: объяснение The Economist

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
21:40

Огурцы будут плодоносить до осени: что нужно сделать после сбора первого урожаяВидео

21:28

Как правильно консервировать на зиму: что делать, чтобы банки не "взрывались"

21:11

Зеленский срочно обратился к Трампу после массированного удара РФ: в чем причина

21:04

Гороскоп на завтра, 3 июля: Стрельцам — убытки, Девам — гости

Реклама
20:16

Донбасс — лишь первый этап: военный назвал конечную цель Кремля в отношении Украины

20:15

Смерть звезды хоррора "Звонок": бездомная актриса умерла в нищете

20:01

Жара больше не помешает спать: простой трюк охладит спальню за считанные минутыВидео

19:46

Посевной календарь на июль 2026 года: лучшие и худшие дни для работы на огородеВидео

19:24

Главная ошибка охлаждении дома — почему кондиционер потребляет много энергии

19:23

Люди, рожденные в названные даты, особенные: поражают своей силой

19:15

Почему 3 июля нельзя вспоминать старые конфликты: какой церковный праздник

18:57

В России попытались прикрыть удар по Киеву новой провокацией: ответ Генштаба

18:54

Посреди города выросла новая "Берлинская стена": жители бьют тревогу

18:53

Готовы сотни дронов и ракет: Жданов предупредил об угрозе нового удара РФ

18:45

Зачем Путину еще один фронт: что стоит за угрозой наступления на Черниговщину

Реклама
18:30

Идеальное картофельное пюре без лишних усилий: кулинары раскрыли главный секрет

18:22

Война в Украине вошла в решающую фазу, этот период нужно использовать - Писториус

18:20

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветенияВидео

18:17

Главная загадка Библии: что известно об исчезнувшем сундуке Бога

18:11

Происхождение слова "лайба": какой вид транспорта на имеет это название

17:32

Число погибших в Киеве возросло — какой ответ Москве пообещал Зеленский

17:23

Травмированы черепахи и крокодилы: из-за атаки РФ поврежден Киевский зоопаркФото

17:22

Как ЕС может наказать Россию за массированный удар по Киеву: Каллас сделала заявление

17:12

"Мы целовались": LELEKA раскрыла отношения с коллегой по Евровидению

17:04

Когда наступит настоящий перелом в войне: названо главное условие

16:53

Спас человека ценой собственной жизни: в Киеве погиб охранник "дядя Вова"

16:36

"Стоп коррупции": национализация "Мотор Сичи" могла произойти в интересах Ростислава Шурмы

16:32

Мужчина требует от города миллионы после простой прогулки: что случилосьВидео

16:30

Тихая роскошь на лето 2026: как стильно носить сатиновую юбкуВидео

16:27

Украина могла впервые ударить по РФ баллистикой: что известно о ракете и последствиях атакиВидео

16:21

Атака РФ на Киев: София Ротару нарушила длительное молчание

16:07

Окна будут кристально чистыми: копеечное средство из кухни, которое заменит химию

15:58

Доллар и евро внезапно взлетели вверх: новый курс на 3 июля

15:50

Изменения в жизни 3 июля 2026 года: пять знаков, которым предстоит успех

15:30

Грозит штраф или выселение: почему в Германии запрещено сушить белье домаВидео

Реклама
15:26

Как правильно заморозить кукурузу на зиму — чтобы сохранить её сладкий вкус

15:11

Мамам на заметку: хитрый способ, как выбрать правильный размер детской обуви

14:59

Много погибших и пострадавших: поезд столкнулся с маршруткой на РовенщинеФото

14:52

"Мощный взрыв": популярный певец показал пострадавшую квартиру после обстрелаВидео

14:51

Стоит проверить каждому: сколько "съедает" кондиционер за день

14:39

Какой уксус нельзя использовать для консервирования: банки быстро испортятся

14:18

Как приготовить кукурузу за 5 минут - кастрюля не понадобится

14:07

Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 — что известно

14:04

Как правильно по-украински — "ножиці" или "ножниці": ответ удивит многих

14:01

Зачем добавлять соль в воду для замораживания — главная польза в жару

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять