После смерти Сенцова на России можно будет поставить могильный крест

Марш матерей в России / Новая газета

"Марш матерей" в России превратился в демонстрацию советского смирения. Неудивительно, что кремлевский черт решил не насылать на заложников своих козлорогих опричников: кого здесь бить? – они и так унижены и покорены. Еще немного – и падут на колени, после чего – сами поползут к нему в пасть. Они даже попросили не приходить на этот Марш лидеров оппозиционных партий и движений, дабы не провоцировать кремлевского людоеда. В итоге на мероприятие пришло несколько сот человек, и превратилось оно не в гневный протест, а в демонстрацию смирения овец на скотобойне, полностью подчиненных воле ненасытного мясника.

Читайте такжеРоссияне доигрались до холерыУже было сказано, что у России два пути: либо массово выходить – многомиллионной толпой, чтобы черти побежали сами, либо – оставаться дома. Не выходить на работу, которой все равно скоро не будет, потому что санкции только ужесточатся, предприятия закроются, и даже сегодняшний "планктончик", самодовольно бурлящий желудочным соком, останется без средств к привычному насыщению. Если уж не двигаться, то абсолютно. Чтобы остановилось все. Но ведь и этот путь назовут "гапоновщиной".

Советская овца так устроена: она живет едой, живет для еды, и в итоге сама превращается в пищу для "сильных мира сего". Либо ест она, либо – пожирают её. Иной парадигмы существования для нее не бывает.

И любой, "кто затевает всю эту русофобию" - будет проклят многомиллионной отарой, целеустремленно бредущей от патерналистской колыбели – к месту священного заклания.

Голодающий Сенцов умирает не за себя – он умирает за всю Россию. Если его не станет – на России можно будет поставить могильный крест, потому что смерть его явится подтверждением безлюдности этой территории. Если бы в стране были живые люди – они не допустили бы такого исхода, они бы вышли и, разобрав по кирпичику Кремлевскую стенку, укатали бы под брусчатку гэбэшного садиста вместе с его усатым чревовещателем. И не только их.

Вместо этого самодовольные зомбо-патриоты записывают шизофренические ролики о жалости к Америке и "порабощенным американцам", а "крупный бизнес" готовится к "запрету доллара" в России. Двуногие ходят, вжав головы в плечи, косятся на себе подобных, и ненавидят друг друга, как потенциальных конкурентов на завтрашнее место под пасмурным небом. И правильно делают, что ненавидят: количество мест ограничено, и хлеба на всех не хватит, поэтому постулат "умри сегодня ты, а завтра – я" выглядит не таким уж и людоедским.

Читайте такжеРоссияне, снимите лапти, двадцать первый век на дворе!О, эта санкционная польза! О, чудо-сыровар Сирота, у которого пармезан созревает за 6 недель! А если партия прикажет – созреет и за пару минут, ибо надо же будет что-то засунуть в глотку вечером, чтобы оттянуть собственную смерть до утра. Можно даже отпраздновать "падение доллара ниже 67-ми" перед тем, как он рванет к восьмидесяти. Одна только долговая нагрузка россиян составляет 13 триллионов рублей. Еще каких-нибудь 6 триллиончиков, и она будет сопоставима с бюджетом всей России! Теперь все можно: рак неоперабелен, доживайте с открытым забралом. Нищие могут жрать поганки, богатые – глотать бриллианты, все равно "все там будем". Беснуйтесь, вражьи конгрессмены! Врубай на полную, товарищ Дональд, пусть на нашей православной скотобойне овец убивает ударом не в 300 вольт, а – в тысячу! Вот, благословясь, повеселимся!..

Распад империи начался, как и положено, с распада норм человеческой морали: когда страх, охвативший массы, овладел практически каждым, учредив кодекс безграничного терпения во имя продления мучительной жизни. И теперь, когда "можно всё" - события, безусловно, ускорятся, ибо скорость падения в пропасть не подконтрольна даже страшным спецслужбистам. Историю не схватишь за шиворот и не запугаешь в пыточной камере. И на скамью подсудимых не посадишь. Это она, усмехаясь, вынесет вердикт: "Здесь была страна лентяев и трусливых пьяниц. А еще – подлецов, правивших ими. Они одичали, предали и поубивали друг друга. Такой вот тяжелый урок. Не делайте так, люди…"