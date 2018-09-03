Чего хочет Медведчук, и почему это очень не нравится Порошенко и Гройсману

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

3 сентября 2018, 11:43

Все трое хотят "переплыть на другой берег", попасть в новый политический цикл за счет друг друга и каждый выбрал свою стратегию и тактику борьбы.

Порошенко, Гройсман
Порошенко и Гройсману не нравятся планы Медвудчука / Униан

Очень важным признаком усиливающейся политической борьбы в высшем эшелоне власти является атака Виктора Медведчука на премьер-министра Владимира Гройсмана. Это позволяет прогнозировать вектор и накал политической борьбы до Нового года независимо от разворачивающейся президентской избирательной кампании. 

В этом смысле стоит подробнее рассмотреть треугольник отношений Порошенко-Медведчук-Гройсман. На вершине власти каждый играет свою игру и хочет использовать другого в своих целях. Все уверены, что они умнее, сильнее, удачливее и хитрее других. В этом смысле Порошенко, Медведчук и страдающий от их нападок Гройсман стоят друг друга. Все трое хотят "переплыть на другой берег", попасть в новый политический цикл за счет друг друга и каждый выбрал свою стратегию и тактику борьбы. 

Читайте такжеПощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растутДля того, чтобы понять природу борьбы в этом треугольнике, прежде всего, надо понять какую миссию выполняет Медведчук в Украине.

Много говорят о стремлении Медведчука занять пост президента или головы Верховной Рады. Не верьте. Он умнее. Ему нужна реальная исполнительная власть и влияние на нацбезопасность, войну с Россией и экономику Украины. Медведчук прекрасно понимает, что он не публичный и не избираемый на высокие посты политик и олигарх. Он может легко пробиться парламент, но это не его цель и уровень. Его интересует, по большому счету, вся украинская исполнительная власть. Все остальное сделает "пятая коллона". И вот почему. Прежде всего Медведчук - это куратор выборов от Путина. Его задача – сохранить любыми путями мощное влияние Кремля на Украину, а не повторить кремлевскую катастрофу с Януковичем. А потом, вероятно, Медведчук - это будущий первый вице-премьер, курирующий "восстановление" Донбасса по лекалам Кремля. Так сказать, принудительный "реализатор" позорного минского соглашения.

Медведчуку не нужен весь Кабмин.Он его и не потянет, а Запад не будет сотрудничать с креатурой Кремля. Медведчуку нужен Донбасс. А тут его политические планы и лоббистские интересы столкнулись с интересами Порошенко и Авакова, которые тоже хотели бы сесть на международный проект восстановления разрушенного народного хозяйства Донбасса. Министр МВД Арсен Аваков даже озвучил минимальную цифру международной помощи - 20 млрд. А недавно разразился серьезной статьей о чудовищном экологическом положении Донбасса.

Читайте такжеПростой план по расколу Украины, или Зачем появился МедведчукНо Кремль бросает на этот участок работы именно Медведчука, так как Ринат Ахметов, напуганный мировыми процессами, санкциями против России, критикой офшоров, американской и британской жестокостью к российским олигархам ведет себя крайне противоречиво и осторожно. Он не хочет открыто брать ответственность на себя. Хотя, после убийства Захарченко и назначения своего человека Трапезникова на место главаря "ДНР" хорошо видно, что Ахметов так просто власть на Донбассе не отдаст. Поэтому Медведчук, кроме интереса к президентским выборам, много внимания уделяет нынешнему и будущем Кабмину Украины, после новых парламентских выборов. И тут у него на пути возникает фигура упорного, самоуверенного и хитрого нынешнего премьер-министра Гройсмана, которого оскорбляет и раздражает повышенный интерес Медведчука и Порошенко к Кабмину. Ясно, что Гройсман, опираясь на "Народный Фронт" Яценюка-Авакова-Турчинова сделает все, чтобы не пустить Медведчука в исполнительную власть. Он и так мучается от "смотрящих" и лоббистов Порошенко в Кабмине, а теперь еще и Медведчук со своим аппетитом и "хотелками". Вот где кроется конфликт Медведчука и Гройсмана.

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыА президент Порошенко, как всегда, в своем амплуа - стравить всех между собой и использовать их в своих интересах. Кроме того, для Порошенко пара Гройсман-Аваков -это большое препятствие в использовании админресурса в избирательной кампании. Если ему не удастся избавиться от обоих до начала выборов, то он явно не проходит во второй тур. Поэтому Порошенко натравливает и поддерживает Медведчука в его борьбе с премьер-министром Гройсманом. Точно так, как он стравливал самоуверенного Саакашвили с Яценюком и потом с Коломойским. По этой логике скоро можно прогнозировать возникновение конфликта Медведчука и Авакова. В результате, политические интриги и черный пиар против Авакова возникнут гораздо раньше, чем он думает, а кресло под премьер-министром Гройсманом зашатается уже до Нового года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Виктор Медведчук Арсен Аваков Владимир Гройсман Виктор Небоженко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:30
Курс в ЕС и НАТО: Порошенко внес в Раду поправки в Конституцию
13:20
Эксперт рассказал о мечте Путина по Украине Видео
13:19
Кино на двоих: Алан Бадоев и Tayanna снялись в пикантной фотосессии для украинского глянца Фото Видео
12:53
В Киеве пьяная учительница сделала селфи и выпала из окна
12:51
"Попа как у Ким": Настя Каменских похвасталась оголенными ягодицами
12:35
Украинский фильм о погибшем Василии Слипаке победил на кинофестивале в Португалии Видео
12:35
Прощались Путин, Медведев и Пугачева. В Москве похоронили Кобзона Фото Видео
12:13
Документ по закрытию ж/д сообщения с Россией засекретили
12:06
"Нас познакомил общий друг": Яна Беляева рассказала об отношениях с мужем Ани Лорак Видео
11:50
Стало известно, на сколько гривна подешевела к доллару и евро в августе Видео
11:44
Порошенко сделал заявление по введению военного положения на Донбассе
11:43
Чего хочет Медведчук, и почему это очень не нравится Порошенко и Гройсману мнение
11:25
Синоптик спрогнозировала, когда в Украине ослабнет жара Видео
11:22
Девушка дня Instagram: фитнес-блогер с аппетитными формами Анастасия Миронова Фото
11:06
"Быстрый трезубец": под Львовом стартовали крупнейшие в Украине военные учения
11:00
Центральные каналы РФ не выдавили из себя название кафе, в котором подорвали Захарченко — журналист
10:40
Почему санкции против России не сработали мнение
10:35
"Плановая скорбь": журналист рассказал, как людей свозили на похороны Захарченко Фото Видео
10:10
"С фотошопом — перебор!": cекси-фото Ани Лорак в халате раскритиковали в Сети Видео
09:59
Порошенко пообещал школьникам, что они "точно будут жить в ЕС"
09:40
Хацкевич взял на себя вину за провал "Динамо" в игре с "Карпатами" Видео
09:26
"Синий кит": нацгвардеец отговорил 16-летнюю девочку прыгать с плотины ДнепроГЭС
09:15
Стали известны интересные факты с похорон Захарченко Видео
08:53
Я календарь переверну: песне-мему "Третье сентября" Михаила Шуфутинского 25 лет Видео
08:50
Уничтожение главаря "ДНР". Названо имя охранника, убитого вместе с Захарченко Видео
08:25
"Динамо" проиграло "Карпатам", играя в большинстве: опубликованы фото и видео с матча Фото Видео
07:59
Издательство "Ранок" разместило в открытом доступе электронные версии учебников новости компании
07:58
Главное проклятие: почему Россия неизбежно развалится мнение
07:44
В московском метро застрелили полицейского
07:21
Макрон рассказал о мечте Путина
07:12
Кость Бондаренко: Якби війни не було, Порошенку б довелося її придумати
06:55
Чего ждать осенью: семь главных интриг нового политического сезона мнение
06:38
Счастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака
06:13
Украине грозит продовольственный кризис
05:44
Мат, секс, бухло и нехилая драма: "Ленинград" выпустил клип к песне "Страшная месть"
05:16
Убийство Захарченко: дипломат спрогнозировал последствия для Донбасса
04:41
Россиянин поджег гостя, чтобы тот быстрее уходил домой
04:10
Британская "Ким Кардашьян" ошеломила поклонников пикантным фото внушительного бюста
03:42
Медики рассказали, кому и чем вредны свежие помидоры
03:36
Эксперт рассказал, по кому серьезно ударят проблемы с госбюджетом
03:01
Настойчивый бегун потерял кроссовок во время забега, но стал победителем соревнований Фото Видео
02:28
Топ-5 действий, которые быстро вылечат кашель
02:05
Жена Позитива из "Время и Стекло" похвасталась идеальными формами в бикини
01:19
Бывший СБУшник рассказал о планировании ликвидации Захарченко
00:52
Украинцы не сильно верят в смерть Захарченко - опрос
00:32
Белый дом выпустил памятную монету в честь встречи Трампа и Путина
02 сентября, воскресенье
23:57
CNN отменило все выпуски шоу с обвиненной в домогательствах Азией Ардженто
23:35
Архиерейский собор решил, что может предоставлять автокефалию без согласия других церквей - СМИ
22:54
Эксперт рассказал, почему российские олигархи открыто не бегут из страны
22:34
Спецслужбы США долго пытались завербовать известного российского олигарха - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять