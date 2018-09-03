Чего хочет Медведчук, и почему это очень не нравится Порошенко и Гройсману

Порошенко и Гройсману не нравятся планы Медвудчука / Униан

Очень важным признаком усиливающейся политической борьбы в высшем эшелоне власти является атака Виктора Медведчука на премьер-министра Владимира Гройсмана. Это позволяет прогнозировать вектор и накал политической борьбы до Нового года независимо от разворачивающейся президентской избирательной кампании.

В этом смысле стоит подробнее рассмотреть треугольник отношений Порошенко-Медведчук-Гройсман. На вершине власти каждый играет свою игру и хочет использовать другого в своих целях. Все уверены, что они умнее, сильнее, удачливее и хитрее других. В этом смысле Порошенко, Медведчук и страдающий от их нападок Гройсман стоят друг друга. Все трое хотят "переплыть на другой берег", попасть в новый политический цикл за счет друг друга и каждый выбрал свою стратегию и тактику борьбы.

Читайте такжеПощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растутДля того, чтобы понять природу борьбы в этом треугольнике, прежде всего, надо понять какую миссию выполняет Медведчук в Украине.

Много говорят о стремлении Медведчука занять пост президента или головы Верховной Рады. Не верьте. Он умнее. Ему нужна реальная исполнительная власть и влияние на нацбезопасность, войну с Россией и экономику Украины. Медведчук прекрасно понимает, что он не публичный и не избираемый на высокие посты политик и олигарх. Он может легко пробиться парламент, но это не его цель и уровень. Его интересует, по большому счету, вся украинская исполнительная власть. Все остальное сделает "пятая коллона". И вот почему. Прежде всего Медведчук - это куратор выборов от Путина. Его задача – сохранить любыми путями мощное влияние Кремля на Украину, а не повторить кремлевскую катастрофу с Януковичем. А потом, вероятно, Медведчук - это будущий первый вице-премьер, курирующий "восстановление" Донбасса по лекалам Кремля. Так сказать, принудительный "реализатор" позорного минского соглашения.

Медведчуку не нужен весь Кабмин.Он его и не потянет, а Запад не будет сотрудничать с креатурой Кремля. Медведчуку нужен Донбасс. А тут его политические планы и лоббистские интересы столкнулись с интересами Порошенко и Авакова, которые тоже хотели бы сесть на международный проект восстановления разрушенного народного хозяйства Донбасса. Министр МВД Арсен Аваков даже озвучил минимальную цифру международной помощи - 20 млрд. А недавно разразился серьезной статьей о чудовищном экологическом положении Донбасса.

Читайте такжеПростой план по расколу Украины, или Зачем появился МедведчукНо Кремль бросает на этот участок работы именно Медведчука, так как Ринат Ахметов, напуганный мировыми процессами, санкциями против России, критикой офшоров, американской и британской жестокостью к российским олигархам ведет себя крайне противоречиво и осторожно. Он не хочет открыто брать ответственность на себя. Хотя, после убийства Захарченко и назначения своего человека Трапезникова на место главаря "ДНР" хорошо видно, что Ахметов так просто власть на Донбассе не отдаст. Поэтому Медведчук, кроме интереса к президентским выборам, много внимания уделяет нынешнему и будущем Кабмину Украины, после новых парламентских выборов. И тут у него на пути возникает фигура упорного, самоуверенного и хитрого нынешнего премьер-министра Гройсмана, которого оскорбляет и раздражает повышенный интерес Медведчука и Порошенко к Кабмину. Ясно, что Гройсман, опираясь на "Народный Фронт" Яценюка-Авакова-Турчинова сделает все, чтобы не пустить Медведчука в исполнительную власть. Он и так мучается от "смотрящих" и лоббистов Порошенко в Кабмине, а теперь еще и Медведчук со своим аппетитом и "хотелками". Вот где кроется конфликт Медведчука и Гройсмана.

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыА президент Порошенко, как всегда, в своем амплуа - стравить всех между собой и использовать их в своих интересах. Кроме того, для Порошенко пара Гройсман-Аваков -это большое препятствие в использовании админресурса в избирательной кампании. Если ему не удастся избавиться от обоих до начала выборов, то он явно не проходит во второй тур. Поэтому Порошенко натравливает и поддерживает Медведчука в его борьбе с премьер-министром Гройсманом. Точно так, как он стравливал самоуверенного Саакашвили с Яценюком и потом с Коломойским. По этой логике скоро можно прогнозировать возникновение конфликта Медведчука и Авакова. В результате, политические интриги и черный пиар против Авакова возникнут гораздо раньше, чем он думает, а кресло под премьер-министром Гройсманом зашатается уже до Нового года.