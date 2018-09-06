Порошенко закосил под Хрущева

Петр Порошенко обещает украинцам светлое будущее / twitter.com/poroshenko

В октябре 1961 года в Москве проходил XXII съезд КПСС, на котором Никита Сергеевич Хрущёв пообещал отмену всех налогов с 1965 года, и построение коммунизма в СССР к 1980 году. "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!" - так и записали в Третьей программе КПСС.

Накануне президентских выборов в Украине Пётр Алексеевич обещает Томос, автономию татарам к Крыму, записывает вступление НАТО в Конституцию, отменяет (частично) дружбу с Россией, инициирует сволоблудие вокруг "деоккупации Донбасса".

Читайте такжеКак Порошенко подсунул украинцам коммунизм под видом еврораяЗавтра специальным законом запретят Крымский мост, отправят в отставку продажных полициантов Крыма, начнут из Киева регулировать размеры зарплат и пенсий на полуострове, возбудят сотни и тысячи заочных уголовных дел против сепаратистов... А под шумок поднимут тарифы и обесценят денежной эмиссией пенсии и зарплаты.

Ближе к выборам объявят о полной и окончательной победе над Россией, проведут внеочередной грандиозный парад, и запишут в Конституции гарантированное каждому украинцу право слетать на Марс ещё до конца текущего тысячелетия. Хрущёв хотя бы был искренен в своих намерениях...