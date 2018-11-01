Если бы враги захватили Украину...

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

1 ноября 2018, 09:07

Наша страна с полными ветра парусами несётся в светлое будущее. А кто этого не подтверждает, тот внутренний враг и раскачивает лодку!

Тарас Шевченко_граффити
Украинцы "должны гордиться" реформами и тарифами / фото: РБК-Украина

Если бы кто-то, очень враждебный, не дай Бог, обманным путём захватил бы прекрасную страну У, то он, чтобы максимально ослабить её, тут же начал бы делить людей на тех, кто говорит на правильном и неправильном языке. Сделал бы коррупцию максимально циничной и такой, чтобы она вызывала максимальное возмущение своим примитивом.

Этот враждебный обязательно бы придумал тему, максимально разделяющую людей в религии.

Точно придумал бы условия, при которых люди уезжали бы из страны в трудовую эмиграцию, а все, кто пока остались бы считали их предателями, потому, что ты должен быть источником для воровства и не имеешь права желать своим детям лучшей жизни, пока кто-то очень хочет украсть твои налоги.

Читайте такжеРоссия vs Запад: кто на самом деле нужен УкраинеЭтот очень враждебный к нашей любимой стране человек придумал бы оплаченных из украденных денег блогеров, которые бы врали в каждом посте о невероятном темпе реформ.

Это плохой человек обязательно бы раздолбал все дороги, чтобы каждый день приходили сообщения о жутких авариях.

Враг точно бы придумал историю, как весь мир поддерживает его действия, хотя все, кто имеет желание и мозги почитать, что пишут видят, что весь мир с плохоскрываемым раздражением посмеивается над этой европейской аномалией.

Этот враждебный точно бы брал в долг деньги, много, чтобы отдавать пришлось следующим поколениям.

Он бы обязательно назначал на должности самых мерзких, вызывающих максимальный негатив персонажей.

Он, враждебный, придумал бы внешних врагов, желательно всех соседей и вызывал бы максимальную ненависть к ним набором методов, чтобы отвлечь от всего того, что происходит внутри несчастной страны.

Читайте такжеПочему Украина обречена на бедностьИ, самое главное, этот враг обязательно бы придумал, как лишить часть людей воли. Каким-то психотропным методом и эксплуатируя в них синдром заложников, заставил бы их, до этого адекватных, поддерживать все это, рассказывая, что ничего нельзя менять, а то будет только хуже!

Так бы было, если бы кто-то враждебный хотел максимально ослабить эту замечательную и любимую нами страну. Но сейчас же всё не так, правильно?!

Сейчас с полными ветра парусами страна несётся в светлое будущее. А кто этого не подтверждает, тот внутренний враг и раскачивает лодку!

Приказ: всем пышатыся темпом реформ и новыми тарифами. 

Точка. Конец связи!

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Украина Евгений Черняк
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