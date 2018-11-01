Если бы враги захватили Украину...

Украинцы "должны гордиться" реформами и тарифами / фото: РБК-Украина

Если бы кто-то, очень враждебный, не дай Бог, обманным путём захватил бы прекрасную страну У, то он, чтобы максимально ослабить её, тут же начал бы делить людей на тех, кто говорит на правильном и неправильном языке. Сделал бы коррупцию максимально циничной и такой, чтобы она вызывала максимальное возмущение своим примитивом.

Этот враждебный обязательно бы придумал тему, максимально разделяющую людей в религии.

Точно придумал бы условия, при которых люди уезжали бы из страны в трудовую эмиграцию, а все, кто пока остались бы считали их предателями, потому, что ты должен быть источником для воровства и не имеешь права желать своим детям лучшей жизни, пока кто-то очень хочет украсть твои налоги.

Читайте такжеРоссия vs Запад: кто на самом деле нужен УкраинеЭтот очень враждебный к нашей любимой стране человек придумал бы оплаченных из украденных денег блогеров, которые бы врали в каждом посте о невероятном темпе реформ.

Это плохой человек обязательно бы раздолбал все дороги, чтобы каждый день приходили сообщения о жутких авариях.

Враг точно бы придумал историю, как весь мир поддерживает его действия, хотя все, кто имеет желание и мозги почитать, что пишут видят, что весь мир с плохоскрываемым раздражением посмеивается над этой европейской аномалией.

Этот враждебный точно бы брал в долг деньги, много, чтобы отдавать пришлось следующим поколениям.

Он бы обязательно назначал на должности самых мерзких, вызывающих максимальный негатив персонажей.

Он, враждебный, придумал бы внешних врагов, желательно всех соседей и вызывал бы максимальную ненависть к ним набором методов, чтобы отвлечь от всего того, что происходит внутри несчастной страны.

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Так бы было, если бы кто-то враждебный хотел максимально ослабить эту замечательную и любимую нами страну. Но сейчас же всё не так, правильно?!

Сейчас с полными ветра парусами страна несётся в светлое будущее. А кто этого не подтверждает, тот внутренний враг и раскачивает лодку!

Приказ: всем пышатыся темпом реформ и новыми тарифами.

Точка. Конец связи!