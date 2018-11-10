Зачем Украина закупает никому не нужные турецкие беспилотники

Беспилотник Bayraktar TB2

Ещё раз про турецкие беспилотники, которые собирается купить, или уже купило наше верхнее военно-политическое руководство. В информационном пространстве гремят победные реляции порохоботов, звучит осторожная и не очень критика специалистов, не утихают споры среди обывателей, оперирующих размерами, высотами, расстояниями... Всеобщая компьютеризация, доступность гаджетов и повальное увлечение социальными сетями уже привели к тому, что всякий дилетант, смотрящий время от времени "Дискавери", смело высказывает своё "авторитетное" мнение во всех областях науки и техники. И вал псевдонаучного мракобесия уже давно потопил в море посредственности все проблески здравого смысла...

Читайте такжеЕсли бы враги захватили Украину...Речь идёт о вероятной покупке турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, который представляет из себя одномоторный моноплан популярной для таких БПЛА двухбалочной схемы с толкающим винтом. По такой схеме у нас в стране производится беспилотник PD-01 компании "Укрспецсистемз" - меньших массы и размеров, и с более скромными характеристиками. По этой же схеме разрабатывается беспилотник "Антонова" БК-01 "Горлица", летающий макет которого демонстрировали в прошлом году. Есть в Украине и другие подобные аппараты, созданные в инициативном порядке.

В отличие от украинских, турецкий аппарат имеет значительно большие геометрические размеры: его длина - 6,5 метров, размах крыла - 12 метров, он оснащён мощным поршневым двигателем, и может находиться в воздухе до 24 часов на высоте до почти 7 км. При этом он может нести и бомбовую нагрузку до 50 кг.

На этом его условные "достоинства" заканчиваются. Для нашей страны, для нашей войны Bayraktar TB2 совершенно не годится. Этот турецкий гигант, в отличие от отечественных аппаратов, предназначенных для ведения разведки в тактической глубине, разрабатывался для решения совсем других задач. Как и американские беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, турецкий "Байрактор" предназначен для поиска, обнаружения и уничтожения точечных целей в условиях отсутствия у противника современных средств ПВО.

Читайте такжеСказка о войне: почему экономика Украины не растет и что скрывает ПорошенкоПопросту говоря, он предназначен для борьбы с курдскими повстанцами, которые десятки лет борются за независимость Курдистана. Именно для этого "Байрактор" может долго барражировать над заданным районом, охотясь за караванами, автомобилями и отдельными боевиками. При этом скорость аппарата не превышает 220 км/ч, а крейсерская всего 130 км/ч - меньше чем у истребителей Первой мировой войны. Это очевидная плата за экономичность и долгое время полёта.

Bayraktar TB2, по своей сути, - это большой патрульный, полицейский, жандармский аппарат, но никак не военный. Его способность нести бомбовую нагрузку 50 кг не должна вводить в заблуждение - это всего-навсего одна или две управляемые планирующие бомбы или управляемые ракеты для уничтожения слабозащищённых объектов. Но вот добраться до объекта атаки в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ такой аппарат не может.

Посмотрим на опыт применения американских MQ-9 Reaper (Википедия):

В 2007-2008 годах БПЛА Reaper совершили 16 вылетов по целям в Афганистане. В частности, Reaper сбросил бомбу на грузовик, перевозивший минометный расчёт талибов. В сентябре 2009 года БПЛА Reaper начали применять против сомалийских пиратов. В апреле 2010 в Афганистане ударом Reaper был убит один из руководителей "Аль-Каиды" Шейх аль-Масри. В мае 2012 года - уничтожен один из руководителей йеменского крыла "Аль-Каиды". В сентябре 2016 года ударом Reaper был убит один из лидеров "Аль-Каиды" в Йемене Абдаллах аль-Санаани.

Читайте такжеПорошенко "кормит" украинцев лозунгами времен первой мировой войныДанных по потерям Reaper-ов я не нашёл, а вот его предшественника Predator сбивали советскими средствами ПВО довольно часто. Первый был сбит в 1995 году в Боснии, второй в 1999-м в Югославии. В 2001-м сбили в небе Ирака после "подавления" ПВО крылатыми ракетами. В том же 2001 "Предатор" сбили талибы в Афганистане. В 2002 иракский истребитель сбил очередной аппарат. В 2003 иракцы сбили беспилотник ракетой. В 2015 "Предатор" был сбит в Сирии.

Всякий раз, когда американцы использовали такие беспилотники, они действовали либо в условиях, когда у противника нет ПВО, или когда ПВО формально подавлено. Потому что такие аппараты предназначены исключительно для борьбы с легковооружённым противником, который скрывается где-то в горах, в лесу, где его надо долго выискивать, барражируя на большой высоте. Если этот беспилотник попытаться использовать против российских войск или формирований коллаборационистов на Донбассе, то он будет гарантированно сбит в считанные минуты, потому что заметен и визуально, и с помощью радиолокаторов, и легко захватывается инфракрасной головкой наведения. А скорость и маневренность аппарата не оставляют ему вообще никаких шансов.

Юрий Бутусов пишет, что покупка таких аппаратов "это стратегически важное событие для обороны Украины".

Бутусов признаёт, что на Донбассе применять этот аппарат из-за высокой плотности ПВО не получится, но считает, что:

1. Покупка Bayraktar TB2 - это "освоение новых технологий", которых у Украины нет.

2. Покупка имеет большое политическое значение, когда Украине фактически никто ничего из оружия не продаёт.

3. Якобы, эти "Байракторы" можно применять для "проникновения на малых высотах" в тыл противника, и для нахождения и уничтожения целей "не входя в зону ПВО".

Я не согласен с такими утверждениями. Конечно, закупка турецких противопартизанских беспилотников имеет "важное" для нашей обороны значение, но только потому что ставит крест на создании отечественных ударных беспилотников поля боя и на разработке своих высокоточных боеприпасов для них. Денег, как известно, на всех не хватит. Ни о каком "освоении" современных технологий тут не может быть и речи - никакому из конструкторских коллективов Украины не позволят разобрать и изучить оборудование самолёта и его боеприпасов. Разве что сделают исключение для КБ "Антонова", но и то лишь потому, что они создавать беспилотники неспособны.

И что в этом "Байракторе" такого, чего мы не умеем делать? - Планер и двигатель - на уровне легкомоторной авиации, а легкомоторные самолёты у нас успешно строят. Авионика и радиоэлектроника? - Так они во всём мире приблизительно одинаковая, отличается качеством, и у нас частично разрабатываются и производятся. А что не производится - можно купить... Управляемые бомбы и у нас делают. А наведение боеприпаса с БПЛА - стандартная техническая задача, которая не решена только потому, что до сих пор никому это было не нужно.

Тезис про "проникновения на малой высоте в тыл противника" не выдерживает критики. Такой огромный самолёт заметен везде и всегда, а российская ПВО плотно контролирует весь диапазон высот в зоне оккупации. И может сбивать наши самолёты даже за линией фронта, над неоккупированной территорией.

Читайте такжеПридуманная армия...Следует понимать, что беспилотники - это не какое-то очередное "чудо-оружие", которое чем больше, тем лучше. Беспилотные аппараты - это всего-навсего инструмент ведения войны, и не такой уж новый, как многим кажется. Первые БПЛА появились ещё в начале прошлого века, и уже во Второй мировой войне активно использовались для нанесения ударов. Просто в наше время, с развитием компьютерных технологий и электроники в целом, беспилотные аппараты стали использоваться повсеместно.

Беспилотники нельзя оценивать только по размеру, дальности, грузоподъёмности и времени полёта. БПЛА бывают очень разные, большие и маленькие, и разного предназначения. Поэтому оценка турецких Bayraktar TB2 по размаху крыла, времени полёта и высоте - заведомо ложная. Нам такие аппараты не нужны. Нам нужны малогабаритные, малозаметные, неприхотливые в эксплуатации, недорогие и потому массовые беспилотные разведчики. Нам нужны дроны-камикадзе - от малых поля боя, до дальних и мощных по своей разрушительной силе, как израильский Наrор, который предназначен для уничтожения, в первую очередь, средств ПВО противника. Нам нужны беспилотные ударные вертолёты для борьбы с вражеской бронетехникой. Нам нужны транспортные беспилотные системы для эвакуации раненных и для доставки боеприпасов и других грузов в зону ведения боевых действий.

Украина в состоянии создавать современные беспилотные аппараты. За годы войны этот тезис уже получил своё подтверждение - отечественные беспилотники хорошо знают на фронте. Наша страна может создавать и современную электронику, средства связи, авионику. И управляемые боеприпасы для БПЛА - тоже; на войне они уже используются.

Всё, что нам нужно, - это грамотная военно-техническая политика. Не спонтанные, "политически обоснованные" закупки техники за рубежом, а государственный заказ на конструкторские изыскания, проектирование, постройку аппаратов и систем на конкурсной основе под решение чётко прописанных практических задач в интересах Вооружённых сил.

К сожалению, сегодня никакой системной работы в этом направлении нет. СНБО лоббирует только создание ракет разного назначения под эгидой КБ "Луч", направляя в эту сферу львиную долю скудных ресурсов. А покупка турецких БПЛА никаким образом не послужит развитию отрасли, это всего лишь предвыборный пиар действующего пока ещё президента за наши с вами деньги. А война идёт...