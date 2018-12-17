Путинский режим держится на терпилах

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

17 декабря 2018, 13:34

Свободные люди отличаются от рабов тем, что первые действуют. А вторые - терпят.

Ходорковский
Михаил Ходорковский / khodorkovsky.ru

Когда посадили Ходорковского, я все никак не мог понять... Вот, ты миллионер. Тебя захватили бандиты. Это не имеет никакого отношения к праву - это именно бандитский захват. Ты сидишь у бандитов в Читинской области. В стране, где практически отсутствует государство. Где пенитенциарная система почти не действует. Где нет следствия, сыска, где базы данных на картонных карточках и никак не синхронизированы между ведомствами, где скорость принятия решения исчисляется сутками. Где бюджетники нищие. Где ФСИН развален практически полностью. Где до границы с Китаем сорок два километра. Сорок, блин, два километра. А с Монголией - сто три.

Найми ты людей - через два дня будешь в Лондоне, через три получишь убежище, через пять подашь иск за отжим нефтяной компании, репрессии, пытки, политическое преследование.

Читайте такжеПутин во Франции козырнул босяцкой самоуверенностьюЯ подходил к его детям - деньги еще остались? Ну, остались. Так чего вы вола канифолите? Давай я найму дюжину отмороженных сербов из ЧВК, и через неделю ваш отец будет дома. Связи есть. Люди есть. Там нужно-то тысяч двести. Десять человек. Доставка. Оружие. Груженый песком грузовик ворота пробить. И... Да, собственно, и всё. Если еще десятку накинуть - вон, в соседней стране армию распродают, можно вообще БТР купить. До границы сорок километров - даже вертолет не нужен! Тюрьмы в России тогда, в начале нулевых, были - одна фикция. Это сейчас они превратились в крепости. А тогда силового блока в стране фактически не было. Там никто ничего делать не будет. Все носом в пол уткнутся, ни один головы не поднимет. Избивать подвешенных людей в камере они могут. Драться с вооруженными чэвэкашниками против побега заключенного - да упаси боже. Все, что требуется - пробить ворота. И всё. И всё! Они там еще неделю в прострации будут.

От меня шарахались, как от умалишенного. Там ужас в глаза просто был.

Десять лет. Десять лет чувак, которому, чтобы выйти, надо было, по сути, просто встать и выйти - десять лет он, фактически добровольно, просидел в тюрьме.

Я говорил Муратову - давай. У тебя в редакции людей убивают. Я решу проблему. Здесь вообще нужно тысяч пятнадцать-двадцать. У нас акционер - миллиардер. Нужна пара берданок, старые "Жигули" на развоз и шофер дядя Вася с газовым баллончиком. Мужиков в редакции вагон, выберем пяток адекватных, ЧОП у него уже есть, купим берданки, будем дежурить раз в неделю. Давай организуем самооборону. Надоело быть терпилой уже. Надоело ходить и оглядываться.

Со мной перестали разговаривать, как с полоумным параноиком.

Читайте такжеВ России даже собака Путина мнит себя государством"Шведский профессор заплатила наемникам, чтобы вытащить своего докторанта из ИГИЛ. Профессор химии Лундского университета Шарлотта Тёрнер вместе с начальником охраны Пером Густафсоном отправили отряд наемников, чтобы вывезти своего студента с захваченной исламистами территории. Благодаря их действиям, езиду Фирасу Джумааху и его родным удалось покинуть территорию охваченного войной северного Ирака.

Эта история произошла в 2014 году, но известно о ней стало только в конце этой недели. Джумаа обучался на факультете химии Лундского университета, когда ему позвонила оставшаяся в Ираке жена и сообщила, что соседнюю деревню захватило ИГИЛ. Исламисты, считавшие курдов-йезидов язычниками, убили там всех мужчин и угнали в рабство всех женщин.

Услышав это, докторант решил поехать спасать свою семью. Однако вывезти родных ему не удалось: сразу после приезда господину Джумааху и его жене с детьми самим пришлось спасаться из родного дома бегством, укрывшись вместе с другими йезидами на заброшенной белильной фабрике. Там докторант отправил своему профессору Шарлотте Тёрнер СМС-сообщение, в котором написал, что если "не вернется в течение недели, то продолжить работу над диссертацией не сможет".

Госпожа Тёрнер, получив сообщение, пришла в ярость. "То, что случилось, было абсолютно недопустимо, — рассказала она в интервью.— Я была так зла, что ИГ вторгался в наш мир, ставя под угрозу жизнь моего докторанта и его семьи и нарушая его исследования".

За помощью профессор обратилась к начальнику службы безопасности университета Перу Густафсону. Он пообещал, что его связи "позволяют доставить транспорт и обеспечить безопасность по всему земному шару".

В течение нескольких дней он заключил контракт с некой фирмой, которая взялась за спасение докторанта и его семьи.

Вскоре после этого, как описывает Фирас Джумаа, "два джипа Toyota Landcruiser с четырьмя тяжеловооруженными наемниками" приехали на белильную фабрику на севере Ирака, забрали оттуда его, жену и двух детей и отвезли в аэропорт Эрбиля, откуда те были самолетом эвакуированы обратно в Швецию"

Читайте такжеНовая волна санкций США - ковровая бомбардировка по "терпилоидам"Свободные люди отличаются от рабов тем, что первые действуют. А вторые - терпят. Путинский режим держится только и исключительно на ста сорока миллионах терпил. Которые не будут действовать никогда. Ни при каких условиях. Он может вообще всю охрану с тюрем убрать, снять колючую проволоку, открыть все двери - будут сидеть. Ни один не уйдет. Имея все возможности к побегу, миллионы баксов, связи, почти на блюдечке принесенную операцию по эвакуации - будут сидеть десять лет и даже не попытаются рыпнуться к своей свободе. Будут ныть, как тяжело жить в стране с разрешенны сбором валежника, а когда спросишь - так что ж ты не уедешь-то, блин?? - будут лишь ныть дальше, доказывая тебе, уехавшему, что уехать невозможно.

Имея все возможности к самозащите, будут десятилетиями писать слезные статьи про то, как их убивают, но даже и не попробуют защитить свою жизнь сами.

Здесь я уже подзабыл это чувство, но сейчас вот прочитал и опять вспоминаю, как меня это поразило тогда: вместо того, чтобы хотя бы теоретически хотя бы обговорить операцию по спасению - от меня шарахнулись, и, понурив голову, побрели писать очередное прошение прокурору.

А - Украина не Россия

Б - Рабов до раю не пускают.

и В - Вильны люди мают сброю. Должны иметь. Обязаны!

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Россия Владимир Путин Михаил Ходорковский
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