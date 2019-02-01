Петр Алексеевич в панике пошел ва-банк

Дмитрий Корнейчук

политический эксперт

1 февраля 2019, 08:25

Общество начали готовить к той цифре, которую президенту намерены нарисовать в первом туре.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / Главред

Не зря на форуме, где Порошенко выдвигали в президенты от некого мифического народа, присутствовал писатель Подеревянский.

Ведь именно его крылатая фраза "Вже крадеться п***ць з своєю усмішкою хижой" лучше всего отображает настроения у Порошенко и всей его команды. Которые понимают, что президентом становится Тимошенко, а рейтинг Порошенко ничего реально не увеличит.

Естественно, страх перед грядущим наказанием за все, что сделали со страной, вынуждает Банковую использовать любые запрещенные методы для обмана украинцев. Одним из них стали одновременно появившееся в четверг "соцопросы", где лидером президентской гонки стал Зеленский. А Порошенко где-то вывели (Центр Разумкова , КМИС, Социс), а где-то (группа Рейтинг) почти вывели на второе место.

Зачем Банковой использует подобную откровенную манипуляцию с социологией?

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Во-первых, у Порошенко пытаются дискредитировать само понятие "соцопросов".

Ведь все соцопросы годами показывали первое место Тимошенко. С большим отрывом от остальных конкурентов. А как с этим бороться? Вдруг синхронно выдать социологию от лояльных компаний. И украинцы начнут сомневаться, каким же соцопросам верить. А именно это и надо Порошенко. Никто даже из потенциального электората Порошенко не станет голосовать за "хромую утку", если показать реальный рейтинг.

Во-вторых, прикрываясь ростом рейтинга Зеленского, Банковая пририсовала "с потолка" чуть ли не 5% самому Порошенко.

Читайте такжеНемецкие СМИ: главный соперник Порошенко – Зеленский, а не ТимошенкоТо есть – украинцы, по задумке Банковой, должны обсуждать лидерство Зеленского, "проглотив" тот факт, что Порошенко вдруг догнал или перегнал Тимошенко. А этого вообще не может быть. Особенно – после повышения тарифов на газ. Что украинцы прекрасно понимают.

В-третьих, Банковая пытается мобилизовать остатки электората Порошенко.

Иными словами, людям показывают: мол, вы можете Порошенко не любить, но проголосуйте – "иначе президентом станет клоун". Это новая вариация на тему "Или Порошенко, или Путин".

В-четвертых, перед масштабной скупкой голосов и фальсификациями, у Порошенко начали готовить общественное мнение к той цифре (15-16%), которую ему намерены нарисовать в первом туре.

Нельзя взять и просто показать 31 марта такую большую цифру безрейтинговому президенту. А так за два месяца нас к ней приучат. И люди спокойно воспримут. Мол, ну социологи же говорят.

В общем и целом, мы видим, что Порошенко в панике пошел ва-банк. "Ручным" социологам поставлена задача отрабатывать по полной программе, наплевав на свою репутацию.

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С другой стороны, можно рисовать любую социологию, но это Порошенко вряд ли поможет. Ведь никакая социология не перекроет ту нищету и злость на Порошенко, которые ощущают украинцы в реальной жизни…

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