Ну и где вы увидели достижения и "перемоги"?

Запущенный в Борисполь экспресс, который всё время ломается, а на днях из него пошёл дым и люди, кроме того, что опоздали, надышались неизвестным веществом.

В Киеве бесконечные пробки и ремонты дорог и мостов, которые требуют немедленно начала следующего ремонта, чтобы украсть деньги. А мэр пока что в Давосе опять конфузится, забивая сеть своим очередным позором.

И так в каждой отрасли. Любой вопрос в стране. Вообще любой вопрос при ближайшем рассмотрении является набором коррупции, некомпетентности, лузерства и мелкой хитрости.

Читайте такжеЕсли к власти придут популисты, Украину ждет третий МайданНо больше всего шокируют люди, которые каждый день пишут о каких-то достижениях и "перемогах". Всерьёз обсуждают некий путь, по которому идёт Украина, "остаточно прощавай" и Томос.

Что с вами? Вы в доле? Ослепли? Не видите очевидных вещей? Кроме продажи миру русофобства, рассказов про реформы, на фоне шокирующей коррупции, пустых обещаний, в которые никто не верит, страна ничего не производит.

Страна теряет территории, гибнут люди, уличная преступность зашкаливает, почитайте сводку только за один день - расстрелы на улицах, обстрел из гранатомёта джипа, аварии.

Экономика сама не справляется и живет на занятые у МВФ под проценты деньги. Цинизм поведения государственных менеджеров зашкаливает! Но, что удивительно, есть люди, которые всем довольны и видят, как мы двигаемся в нужном направлении по пути реформ. Медленно, говорят они, но вперёд.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоНикуда мы не двигаемся. Страна стремительно теряет признаки государства. Если в ближайшее время не произойдёт чуда, я не знаю, о чем завтра все эти клинические патриоты и "переможці" будут говорить.

Я не в политике. И никуда не избираюсь. Я не в оппозиции. Рецептов, что делать у меня нет. И критиковать без рецептов - плохо. Но молчать ещё хуже. Нужно громко говорить о проблемах. Так будет честно! Это всё очень печально. Но нужно смотреть правде в глаза, какой бы она не была. Если не прекратим врать себе, всё это плохо закончится.

Но я очень надеюсь на чудо. Надеяться на что-либо другое не вижу ни одной причины!