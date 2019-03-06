Порошенко зря решил "поиграть мускулами"

Олег Гладковский / LB.ua

Нейтральные гости в телестудиях на вроде бы лояльных каналах уже открыто кричат представителям президента (типа Герасимова) - хватит врать! А это что-то новенькое - даже самых одиозных регионалов так не "опускали" на ток-шоу. Этих самых представителей, которые готовы публично (а главное - лично) доказывать правоту - все меньше. Потому что они слишком уж чувствуют эту самую общественную ненависть. И им страшно. Понимают, что если сейчас привяжут, то потом уже не отпустят.

А в это время потрясающе талантливые "технологи" (им-то что - фамилии их знает очень узкий круг) уговаривают Гладковского-младшего добровольно повесить на себя красную метку, зацементировать личное соучастие, сделав максимально инфантильный контр-фильм "Ваші гроші". Чтобы что? Чтобы навсегда стать символом идиотизма и крысиного воровства?

Впрочем, кое-что происходящее выглядит поважнее и куда зловещее. Итак, силовые точки окончательно расставлены.

Во-первых, кое-кто все-таки зря посоветовал Петру Алексеевичу поиграть мускулами и попугать оппонентов на их же митингах "радикальной улицей". Попугали? Довольны? Оказалось, что вторая сторона - аваковская - тоже готова поиграть мускулами и попугать. Организовав масштабный перфоманс Национальных дружин на столичных улицах. Точно готовы к внутривидовым дракам радикалов?

Читайте такжеАваков рассказал о сотрудничестве СБУ и радикаловВо-вторых, аваковская "улица" выглядит намного жёстче, радикальнее, массовее. И она явно готова при необходимости штурмовать дома конкретных друзей Петра Алексеевича. В-третьих, обнаружение "мониторингового комплекса" возле офиса Зеленского, последующие громкие заявления все той же вертикали Авакова (про Уотергейт) и странное признание СБУ прямо указывает на то, что Аваков организовал специальное сопровождение для кандидата Зеленского.

В-четвёртых, очевидно, что на избирательных участках произойдёт жестокое "вязание" специальных людей из команды Петра Алексеевича. Специализирующихся, скажем так, на "правильных технологиях" и кулачных боях.

И вот на столь замечательном фоне случается слив (именно слив) Гладковского-старшего. Почему? Все проще некуда. Потому что силовая вертикаль, даже лояльная к ПА, отказалась играть в игру "спаси друга" на столь негативном фоне. Слишком рискованно. И потому что Гладковский настолько грязен и настолько теперь публичен, что его не замаскировать. Лучше сдать в начале марша и позволить ему уехать отсюда. Иначе его быстро сломают и он наговорит черт знает что. Хуже только то, что если Петр Алексеевич не получает второго срока, то Гладковский молниеносно становится лакомым субъектом для разрыва в любой - внешней или внутренней - юрисдикции. И надо признать, что подобных субъектов в окружении Петра Алексеевича слишком много. И все они уже имеют абонементы на будущие жёсткие проблемы.