Пять стадий принятия неизбежной победы Зеленского

Эти выборы - чудесный пример всем известной теории насчет пяти стадий принятия неизбежного.

Сначала сторонники Порошенко отрицали победу внесистемного Зе.

Прямо так и писали: "Уверен, что во второй тур выйдут Юля и Петя" или же вариант-лайт "Мы пока не знаем, кто из трех кандидатов прорвется во второй тур". В головах просто не укладывалась возможность такого кошмара. Это было Отрицание.

После публикации первых итогов пришла стадия Гнева. Все, наверное, видели, сколько неконтролируемой злобы вытекло в ФБ 1 апреля. Это было настоящее беснование, истерика, фестиваль ненависти.

Читайте такжеПочему проигрыш Порошенко во втором туре неизбеженСегодня это чуть поутихло, но многие уже перешли к третьей стадии - торговле. Появился целый хэштег и челлендж с призывом провести дебаты. По мнению его распространителей (они же сторонники ПОПа), дебаты могут все поменять, они раскроют людям глаза на истину, страна очнется и проголосует "за кого надо" во втором туре.

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Далее, согласно законам жанра, должна прийти Депрессия. Пойдут разговоры о "надо валить из этой страны" и множество других постов, полных грусти и разочарования. Лейтмотив будет такой: "что же это за народ бестолковый?!"

Ну а облегчение придет со стадией Принятия. Это когда начнутся речи о том, что "если при Януковиче не вымерли, то и сейчас справимся", а также предметные разговоры о парламентских выборах. Вот тогда можно будет сказать, что кризис пройден.