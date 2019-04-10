Порошенко выстроил систему, которая не способна остановить свое обрушение

Петр Порошенко в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV

Любая система начинает своё обрушение с мелочей. Но их с каждым днём становится все больше и больше. Хаос нарастает. И в какой-то момент ты перестаёшь управлять, а просто плывёшь по течению.

Незаметно так оказалось, что все в твоих штабах держится на чёрном нале. А когда ты увидел, что все сказки о крутых сетках и админ-ресурсах действительно только сказки, и резонно не захотел платить, монолитная еще вчера армия стала сыпаться.

Демарш одесского губернатора Степанова одновременно и значим, и бессмысленнен. Потому что не губернатор отвечал за выборы в регионе. Отвечал другой человек, а Степанов всего лишь VIP-исполнитель. Так себе исполнитель, надо признать. Но - и это бы желательно понять самому Петру Алексеевичу - именно он построил систему, в которой карьеры делают тупицы, сказочные лизуны, непрофессионалы. И потому даже в час Х, когда решается судьба системы-кормушки и для них в том числе, они ничего толком сделать не могу. Парадоксальный финал хитрецов.

Читайте такжеБунт на тонущем корабле: почему так важен демарш Степанова против ПорошенкоТем не мене, важен сам факт демарша. Губернатор демонстративно отказался работать внутри "воровской электоральной сетки" и его тут же показательно сжевали. В наказание. Что само по себе глупо, потому что слишком очевидно. Отсюда и понты самого Степанова, резонно спрашивающего: "а чего это Вы, господин президент, так беспардонно и беспричинно меня увольняете?". С другой стороны, именно этот глупый бунт еще раз прямо говорит нам о слабости сегодняшней управленческой вертикали. Той самой, которая на местах управляется не государством, а криминалом. А криминал не способен построить реальные общественные инициативы. И не может реально управлять общественными настроениями. Рейдерство, бюджет, захват местных исполкомов - да. Но государственное управление - это ведь не короткие воровские захваты.

Параллельно с обрушением остатков президентской вертикали случилось ещё кое-что. В частности, опубликованы детальные раскладки по качественному составу избирателей двух кандидатов-лидеров. И что же оказалось? Как всегда - потрясающий идиотизм и близорукость все того же окружения действующего президента. За Петра Алексеевича голосовала только аудитория 60+ и часто малообразованная. Т.е. именно та, которую цинично скупали небольшими добавками на пожрать. Тогда как за его оппонента - креативный класс, люди с высшим, городское население и т.д.

А теперь давайте ещё раз насладимся аргументами VIP-сторонников ПА - всеми этими рассказами о "дебилах". Вы вообще откуда? Так вот, наряду со слабой вертикалью, которая валится от малейшего кризиса, "большой бизнесмен П.", как оказалось, не понимает, что свою аудиторию, своего покупателя нужно знать. Человека годами ярко так держали в неведении, убеждая, что его поддерживает думающий избиратель. И вдруг выяснилось, что Петра Алексеевича поддерживают только от безысходности или совсем уже мракобесы. И брать нового покупателя неоткуда. И незачем.

А теперь давайте дебаты. Ещё больше дебатов. Чтобы поугрожать, пооскорблять, потомосить, побезвизить "дебилов".