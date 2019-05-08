Трагедия в Шереметьево: что хотят скрыть в Кремле

Юрий Бутусов

журналист

8 мая 2019, 08:34

Государственная пропаганда делает все, чтобы скрыть настоящие причины гибели людей, а значит, новые катастрофы будут все равно.

самолет, пожар, Шереметьево
Кремль скрывает причины трагедии в Шереметьево

Российская пропаганда в социальных сетях раздувает в качестве основной причины гибели 41 человека на борту "Сухой суперджет" выживших пассажиров, которые брали ручную кладь, но справедливы ли эти обвинения?

Нет. Это циничная попытка авиакомпании "Аэрофлот" и производителя "Сухой суперджет" отбиться от исков о компенсации ущерба от семей погибших. Ручная кладь, если и стала фактором гибели людей, то занимает в этом ряду 5 место, а на первом месте в причинах катастрофы то, что российские власти изо всех сил пытаются скрыть, чтобы избежать ответственности. Применяется прием дезинформации, чтобы отвлечь внимание от настоящих причин катастрофы, и скрыть, что полеты "Сухой суперджет" после катастрофы не останавливались. Давайте посмотрим кто на самом деле виноват на основании фактов, которые опубликовали российские следователи и авиационные эксперты.

Читайте такжеЛюди в Шереметьево сгорели за сверхприбыли Путина и его дружков1. "Сухой суперджет" получил попадание молнии на взлете, столкнувшись с грозовым фронтом.

Командир воздушного судна Денис Евдокимов повел самолет в грозовой фронт, где риск получить удар молнией был достаточно высок. Это говорит о проблемах с организацией безопасности воздушного движения в крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот", системной недооценке угроз.

2. После попадания молнии на SSJ-100 вышло из строя основное радиооборудование и часть системы управления.

Это говорит о конструктивных недостатках самолета, поскольку во всех современных самолетах защита от ударов молнии является одним из ключевых элементов безопасности, и самолеты должны после ударов молнией сохранять управляемость.

27 июля 2017-го году украинский пилот в турецкой авиакомпании Александр Акопов точно посадил "Боинг" после того, как град полностью разбил лобовые стекла и обтекатель радара, ориентируясь по боковым стеклам и командам диспетчера. Акопов спас жизни 127 пассажиров и членов экипажа, и спас самолет.

В США последний случай гибели пассажирского самолета после удара молнией произошел в 1963-м году, после чего все самолеты оборудуются системами безопасности, которые исключают катастрофу и обеспечивают молниезащиту.

3. При посадке "Сухой суперджет" дважды жестко ударился о посадочную полосу, удары были настолько сильные, что стойки шасси пробили топливные баки, возник пожар.

Командир корабля Денис Евдокимов совершил ошибку в расчетах при заходе на посадку, вместо касания полосы самолет жестко ударил самолет о землю, затем второй раз. Именно в результате этого удара стойки шасси подломились и произошел пожар, который стал непосредственной причиной гибели людей.

Вероятно, посадку Евдокимова осложнила плохая управляемость "Сухой суперджет" в аварийном режиме.

Читайте такжеЧто же на самом деле произошло в ШереметьевоВ 2009-м году произошло "Чудо на Гудзоне" - после выхода из строя обоих двигателей пилот "Эйрбас А-320" Чесли Салленбергер в режиме планирования - то есть без права на ошибку и без возможности уйти на второй круг, посадил на воду самолет и спас жизни 155 пассажиров и членов экипажа.

4. Эвакуация из самолета произошла в нарушение нормативов.

Потрясают сообщения российских СМИ, что эвакуация пассажиров произошла за 55 секунд, согласно нормативам, и что экипаж самолета покинул борт последним. Это как? 41 человек погиб, они не вышли из самолета! Норматив дается на эвакуацию ВСЕХ пассажиров и членов экипажа, а если большая часть людей погибли - значит норматив НЕ ВЫПОЛНЕН!

5. Пассажиры с ручной кладью замедлили выход людей из самолета.

Думаю, тащить с собой чемодан, когда вокруг все горит - дурная идея. И да, очередь с ручной кладью наверняка двигалась на несколько секунд медленней, чем если бы люди шли без чемоданов. И да, часть ответственности за дополнительные трупы россияне с чемоданами несут. Но только часть. Потому что не из-за чемоданов погибли 41 человек. Да, число жертв могло быть меньшим, но основные проблемы - это ответственность производителя самолета и авиакомпании, которые пренебрегли безопасностью и жизнями людей!

6. Почему пассажиры погибли так быстро?

Очевидно, что причиной гибели большинства пассажиров стал не сам огонь - продукты горения. Это всегда основная причина гибели при пожаре - всего несколько вдохов горячего угарного газа, и человек погибает. Такое стремительное горение и отравление пассажиров, которое не позволило им эвакуироваться, наверняка связано с плохим качеством и высокой горючестью материалов внутренней отделки самолета. Так что прежде чем винить пассажиров с ручной кладью - надо выяснить, почему так быстро задохнулись люди, почему дым был таким токсичным. Это вина производителей "суперджета".

Читайте такжеСМИ раскрыли основную версию в расследовании крушения и пожара самолета в ШереметьевоВывод: безопасность российской гражданской авиации - одна из самых низких в мире, катастрофы и аварии в РФ происходят гораздо чаще, чем даже в соседних странах - например, уровень безопасности полетов в Украине на порядок выше.

Причины высокой аварийности - не грамотная организация полетов, нарушение правил безопасности и снижение качества подготовки пилотов.

"Сухой суперджет" SSJ-100 был призван стать одним из прорывных инновационных проектов президента Путина. В разработку и производство SSJ-100 вложили более 7 миллиардов долларов, плюс трудно подсчитать миллиарды государственных дотаций, которые направляются авиакомпаниям, чтобы они брали в аренду "Суперджет". Но весь это пиар скрывает главное - самолет плохо спроектирован, он сырой, и его поторопились производить, чтобы побыстрее похвастаться результатами.

В 2012-м в Индонезии "Сухой суперджет" врезался в гору - радар самолета не обеспечил информацию о воздушной обстановке, а российский пилот решил лететь в тумане наобум, не владея обстановкой - погибло 45 человек.

В 2013-м в исландском Кефлавике при заходе на посадку у "Суперджета" не вышли шасси, при посадке на фюзеляж самолет получил повреждения.

10 октября 2018-го SSJ-100 авиакомпании "Якутия" вылетел за пределы взлетной полосы при посадке в Якутске и разбился - все 92 пассажира и члена экипажа остались живы, но самолет пошел на металлолом.

После катастрофы в Шереметьево полеты "суперджетов" в РФ приостановлены не были - хотя это нормальная практика в мире на период расследования летных происшествий. Потому что политика и пиар правителей в РФ гораздо важнее людских жизней и авиационной безопасности.

Государственная пропаганда делает все, чтобы скрыть настоящие причины гибели людей, а значит, новые катастрофы будут все равно. Не летайте самолетами "Аэрофлота", это опасно.

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пожар Шереметьево Вячеслав Бутусов Sukhoi Superjet 100
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