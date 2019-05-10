Выдачей паспортов Кремль формирует в Украине "пятую колонну"

Виталий Портников

Публицист, журналист

10 мая 2019, 11:39

Киеву не поможет никакое международное сообщество, он должен разобраться сам.

Паспорта
Российские паспорта начали выдавать жителям неподконтрольной части Донбасса / РБК

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал России "паспортный сюрприз" из-за решения Кремля начать массовую выдачу документов о гражданстве жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Насколько можно понять, речь идет о новых санкционных мерах международного сообщества. Но являются ли они для России сюрпризом?

Пожалуй, реальной неожиданностью для Кремля стала санкционная политика Запада в самом начале войны на Донбассе. В Москве явно не ожидали столь жестких и – что самое важное – долговременных мер. Вполне возможно, что если бы в России могли предсказать подобную реакцию, то действовали бы куда осторожнее. Но в Москве тогда считали, что санкции за Донбасс не будут сильно отличаться от санкций за аннексию Крымского полуострова. А к таким мерам воздействия Россия явно была готова.

Между тем, санкции за Крым, которые не идут ни в какое сравнение с санкциями за Донбасс, как раз и были связаны не только с аннексией, но и с массовой выдачей паспортов украинским гражданам. Причем, если в случае с Донбассом речь идет скорее о приглашении получить гражданство чужой страны, то в случае с Крымом речь шла о самой настоящей принудительной паспортизации. Россия сделала все возможное, чтобы без ее паспорта в аннексированном Крыму просто нельзя было прожить – и это при том, что сам "крымский" российский паспорт для его обладателей скорее создает проблемы и не может сравниться по возможностям с "обычным" паспортом гражданина, который проживает на международно признанной территории России.

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Но если международное сообщество фактически смирилось с этой принудительной паспортизацией крымчан, то что оно сможет противопоставить паспортизации жителей Донбасса? Новые санкции? Жесткие заявления? Обещания не признавать новые паспорта и не выдавать визы их обладателям? Но новоиспеченным российским гражданам это вряд ли сильно повредит, так как Москва не будет требовать от них отказа от украинского гражданства. Это и есть цель Кремля – чтобы в Украине появилось как можно больше людей с двумя паспортами в кармане, российским и украинским. И, конечно, с двойной лояльностью – а вернее, с лояльностью к России. И если эти люди – а их может становиться все больше и больше – будут приходить на избирательные участки с украинским паспортом, то голосовать они будут в логике интересов тех, кто выдал им российские паспорта. Вот вам и "пятая колонна" – только уже не как метафора.

И тут никакое международное сообщество, никакие "сюрпризы" Украине не помогут. Украина может помочь себе только сама, разобравшись со своим законодательством о гражданстве. Вряд ли в интересах Украины соглашаться с ситуацией, когда человек одновременно является гражданином Украины и гражданином страны, которая определена в украинском законодательстве как государство-агрессор. Наверное, должны быть созданы четкие механизмы для лишения украинского гражданства тех, кто добровольно принимает российское (и при этом ясно, что крымский случай должен быть определен именно как принудительная паспортизация с признанием "крымского" российского гражданства никчемным после освобождения Крыма от оккупации).

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:

Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".

Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.

В начале мая глава МИД Украины Павел Климкин аноснировал "действенный ответ" на выдачу российских паспортов, а предложенные шаги станут для Кремля "сюрпризом".  На следующий день после заявления Климкина Кабмин принял решение не признавать паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР. Также было решено "обратиться к партнером" с просьбой о непризнании таких паспортов при пересечении границ других стран.

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Донбасс Россия Виталий Портников российские паспорта Павел Климкин Украина
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