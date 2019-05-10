Украина потеряла умного и опасного врага

Леонид Гозман

российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил"

10 мая 2019, 14:35

Мне искренне жаль, что это случилось.

Доренко
Сергей Доренко

Я никогда не был согласен с господином Доренко. Вещи, которые он говорил, тем более те, которые Доренко говорил про Украину, были прямо противоположны моему мнению. Мы с ним неоднократно сталкивались в эфирах, и противостояли друг другу максимально жестко.

При этом мне кажется, что даже очень резкое противоречие во взглядах не означает, что не надо видеть достоинств человека.

Сергей был человеком очень ярким, очень талантливым, с великолепным чувством юмора. Оно особенно не проявлялось в пропагандистских заявлениях, но оно у него было. Он был совершенно замечательным лидером. Его сотрудники на радиостанции были абсолютно преданы ему. Когда из одной из радиостанций всякие совершеннейшие негодяи его вытеснили, с ним ушла вся команда, что дорогого стоит.

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Как с политическим журналистом, комментатором, пропагандистом мы были с ним по разные стороны баррикад, но по-человечески я относился к нему с очень большим уважением. И мне жаль, что его нет.

Мне кажется, что Россия потеряла. И, может быть, и Украина потеряла.

Конечно, он был врагом Украины. Но он был очень умным врагом. Как говорят, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

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Россия Леонид Гозман Украина Сергей Доренко
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