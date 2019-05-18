Опции "станет лучше" для Украины вообще не просматривается

Павел Казарин

крымский журналист

18 мая 2019, 10:51

Скорее всего мы станем вспоминать последние пять лет как относительно богатые.

Владимир Зеленский / УНИАН

Инаугурация будет в понедельник. Все внимание теперь приковано к парламентским выборам, а социологи публикуют предварительные замеры рейтингов.

По данным компании Рейтинг, среди тех, кто определился с выбором и готов идти на участки 40% проголосуют за Слугу народа. БПП и За життя могут претендовать примерно на 10% каждая. Еще 9% в копилке Юлии Тимошенко и 5% - в активе у Игоря Смешко и Анатолия Гриценко. Понятно, что рейтинги не окончательные и будут меняться. Но чем меньше времени остается до парламентских – тем слабее будет динамика перемен.

Зато в рациональности сложно упрекнуть украинского избирателя.

Перечень народных запросов выглядит довольно незатейливо. Отмена неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и ЛДНР, возвращение политзаключенных и пленных. В этом же перечне – требование снизить зарплаты топ-чиновникам.

Если вглядываться в список, то крепнет ощущение, что украинский избиратель хочет не победить в войне, а закончить ее. Хочет роста зарплат и снижения налогов. Хочет низких тарифов – и борьбы с коррупцией.

Впрочем, последний пункт не должен никого обнадеживать – в украинских реалиях "борьба с коррупцией" довольно полисемантична и для кого-то означает лишь политкорректный синоним "борьбы с богатыми".

И при этом каждый второй избиратель ожидает улучшения ситуации в стране в ближайшие месяцы. Если вы не знали, как выглядят глупость и инфантилизм – то вот они.

Обыватель отчаянно не хочет смотреть фактам в глаза. Не хочет замечать, что администрация президента США дистанцируется от команды новоизбранного президента Украины и все чаще говорит о переговорах с Москвой. Хотя позиция Вашингтона по украинскому вопросу – один из тех китов, на которых зиждется стабильность страны.

Обыватель не обращает внимания на попытки Европы вернуть Россию в ПАСЕ и достроить Северный поток-2. Хотя вполне вероятна ситуация, когда Москва с нового года остановит транзит газа по территории Украины, лишив страну 3% ВВП – со всеми вытекающими последствиями.

Обыватель в упор не видит рисков, связанных с компенсацией бывшим собственникам ПриватБанка. Хотя в этом случае "эпоха бедности" закончится для одного конкретного человека – за счет всей остальной страны.

Обыватель не понимает, что война на Донбассе, равно как и судьба украинских политзаключенных, - это всего лишь инструменты давления Москвы, финальная цель которых – превращение Украины в "failed state". И за уступчивость Кремля придется расплачиваться суверенитетом страны.

Можно отправить за решетку нескольких коррупционеров – но это не уничтожит коррупцию, пока страна не будет платить чиновникам высокие зарплаты.

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Можно снять неприкосновенность с депутатов, но это лишь откроет возможность для узурпации власти. Потому что каждый оппозиционер окажется лицом к лицу с перспективой уголовных дел "за непослушание". В свое время, именно неприкосновенность парламента не позволила Януковичу окончательно уничтожить этот центр влияния.

В конце концов, можно требовать зарплат, пенсий и высоких социальных стандартов – но как это вяжется с тем, что обыватель хочет снижения налогов?

Дело даже не в том, что во всех этих ожиданиях отсутствует элементарная логика. Дело в том, что эти ожидания изначально ложные. По одной причине – все они нацелены на то, что "будет лучше". А лучше, с большой долей вероятности, не будет.

Скорее всего мы станем вспоминать последние пять лет как относительно богатые – потому что конъюнктура обстоятельств не в нашу пользу.

Мы станем вспоминать их как относительно монолитные – потому что новые линии противоречий в обществе появляются на наших глазах.

И мы будем вспоминать их как относительно стабильные. Во всех смыслах – от военного до уличного и макроэкономического.

Обыватель искренне думает, что главная преграда для благоденствия – это конкретные фамилии. Хотя наш быт куда больше зависит от обстоятельств жизни. Тех самых, что рождаются, в том числе, за пределами нашей страны – и к которым мы можем лишь подготовиться, но которые не можем обнулить

С этими обстоятельствами вынужден считаться любой президент страны – какой бы ни была его фамилия. Если он будет адекватно оценивать риски – то, возможно, украинский корабль не налетит на рифы. Но этот сценарий означает лишь то, что обывателю не станет "хуже" – а вовсе не то, что ему станет "лучше".

Потому что опция "станет лучше" в нашей реальности вообще не просматривается.  Для этого нет ни ресурсов, ни предпосылок. Есть лишь ожидания.

Но почему вам кажется, что их кто-то обязан оправдывать?

Павел Казарин, журналист, для Лиги

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Россия США Европа Владимир Зеленский Павел Казарин Украина инаугурация Зеленского
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