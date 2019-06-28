Что стоит за новыми назначениями Зеленского

Президент Владимир Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций. Некоторые персонажи уже попали под критику общественности. Откуда президент берет кадровые резервы и по какому принципу их отбирает?

На самом деле, скамьи запасных у него нет вообще. Мы видим, затребованы уже все, кто работал со штабом, 95-ым кварталом и разные группы влияния из его окружения. Они задействованы в офисе президента на разных уровнях, в списках Слуги народа, в офисе партии.

Команде Зеленского по большому счету приходится в хаотичном порядке искать новых и новых людей на различные должности.

Читайте такжеПочему Зеленскому нужно из Порошенко сделать котлетуЧто касается региональных назначений, то тут у него есть несколько вариантов. Первый – это опираться на заместителей и тех, кто был назначен прошлой властью. Их превращают в исполняющих обязанности, и присматриваются.

Второй вариант – это расставить на посты доверенных людей, которые были связаны с ним во время избирательной кампании в регионах.

Третий - связан с тем, что Зеленский может задействовать идею о том, чтобы отдать на откуп часть регионов местным группам влияния. Это могут быть договоренности офиса президента с региональными элитами, что взамен на лояльного к вам руководителя области, вы должны будете действовать вот так и вот так.

И мне кажется, что новый президент сейчас хаотично сочетает все эти варианты. Хотя, по моему мнению, самым оптимальным будет опора на людей, которые там уже работали. Они хотя бы понимают проблематику региона. Например, чиновники среднего уровня управленческой вертикали. И они смогут ощутить влияние того, что называется социальный, политический или административный лифт – можно расти, находясь в той же системе.

Опыт, когда приводили людей извне, мы уже переживали, и не один раз. Он чреват тем, что должности получали свадебные генералы. Или люди, которые не понимали, как работает система. Они, как правило, приходили на короткое время. Да, у кого-то это вызывало воодушевление, но потом выяснялось, что они не справляются с текучкой. То есть, не способны были системно работать на часто скучных и процедурных должностях, где нужно изо дня в день делать невидимую, но необходимую, бюрократическую работу.

Что касается рейтинга президента, то ключевой вопрос - будет ли Зеленский корректировать свою кадровую политику, в том числе и региональную, исходя из общественных настроений.

Читайте такжеНас ждет Кабмин Зеленского и Вакарчука: что в этом хорошего и что плохогоНо не стоит забывать, что иногда эти настроения фейковые. Какой-то группе влияния не нравится новоназначенный чиновник, и она начинает создавать против него информационные войны.

И потом это можно использовать: создавать петиции об отставке и выдавать за мнение людей. И здесь сложно разобраться, на новую должность и правда был назначен нехороший человек, или кого-то отодвинули от принятия решений, и это своеобразная месть.

И если системно подходить к этому вопросу, то Администрации президента только мнения, высказанного с помощью соцсетей, будет недостаточно. Нужно смотреть в комплексе – что улучшилось или ухудшилось с приходом этого человека, что с социально-экономическими показателями развития региона. Это то, за что во многом отвечает глава области, который по украинскому законодательству является политической фигурой.

Ведь главы ОГА не просто административные винтики. Как политические фигуры, они, помимо прочего, отвечают за проведение политики президента в регионе и за выработку такой политики.

Президент без Кабинета министров не может назначить или уволить руководителей областей. Все это происходит по согласованию с правительством. И это тоже один из факторов, который влияет. Заметьте, глава Кабмина Владимир Гройсман сначала пытался тормозить новую кадровую политику Зеленского по регионам. А после решения Конституционного суда о роспуске парламента, все кандидатуры начали согласовываться.

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По факту, если есть конфликт между президентом и премьером, глава правительства может быть достаточно влиятельным игроком в таких вопросах. У Кабинета министров есть процедурно-бюрократические возможности. И там могут, например, месяцами рассматривать каких-то кандидатур.

То, что сейчас так оперативно согласовали кандидатов от президента на должности руководителей областей (не исключаю, что кто-то из членов команды Петра Порошенко мог быть против), показало, что Гройсман хочет быть полезным новому президенту.

Если посмотреть на рейтинг Слуги народа, то сейчас он перестал расти. Этот рейтинг не тождественен рейтингу Владимира Зеленского, но между ними большая связь, потому что во многом это рейтинг доверия президенту.

Падение рейтинга связано отчасти с контрверсионными заявлениями, которые делает Владимир Зеленский. В том числе, и на международных площадках. Не все аудитории, который за него голосовали, согласны с его высказываниями. Например, по поводу неготовности вести прямые переговоры с Россией. Это в том числе может иметь и дальнейшую тенденцию. Также, влияет ситуация со списком кандидатов, которых по мажоритарным округам выдвигает Слуга народа. И в том числе, без сомнения, будет влиять ситуация с назначенцами в местные органы власти.

И теперь Владимиру Зеленскому уже сложно будет перекладывать ответственность на прошлую команду – если по его инициативе Кабмин назначил чиновников, то уже он несет за них ответственность.

Скорей всего, на первом этапе президент постарается образцово-показательно учитывать общественную реакцию на ту или иную кандидатуру.

Но будет ли это работать как система или просто элемент в контексте досрочных выборов в парламент?

Сейчас ходит много слухов, что новая Рада, которая появится в ближайшее время, будет думать о каком-то механизме проведения досрочных выборов в местные органы власти. Причем, еще в этом году – осенью. Это хотят сделать для того, чтобы перезагрузить власть везде, по всей вертикали. Ведь в регионы, в контексте децентрализации, много чего отдано. И в случае такого сценария, ситуация с имиджем руководителей областей и их влиянием, будет играть значительную роль.