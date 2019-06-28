Что стоит за новыми назначениями Зеленского

Алексей Якубин

политолог

28 июня 2019, 09:01

Президент не сможет перекладывать ответственность на прошлую команду – если по его инициативе Кабмин назначил чиновников, то уже он несет за них ответственность.

Президент Владимир Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций. Некоторые персонажи уже попали под критику общественности. Откуда президент берет кадровые резервы и по какому принципу их отбирает?

На самом деле, скамьи запасных у него нет вообще. Мы видим, затребованы уже все, кто работал со штабом, 95-ым кварталом и разные группы влияния из его окружения. Они задействованы в офисе президента на разных уровнях, в списках Слуги народа, в офисе партии.

Команде Зеленского по большому счету приходится в хаотичном порядке искать новых и новых людей на различные должности.

Читайте такжеПочему Зеленскому нужно из Порошенко сделать котлетуЧто касается региональных назначений, то тут у него есть несколько вариантов. Первый – это опираться на заместителей и тех, кто был назначен прошлой властью. Их превращают в исполняющих обязанности, и присматриваются.

Второй вариант – это расставить на посты доверенных людей, которые были связаны с ним во время избирательной кампании в регионах.

Третий - связан с тем, что Зеленский может задействовать идею о том, чтобы отдать на откуп часть регионов местным группам влияния. Это могут быть договоренности офиса президента с региональными элитами, что взамен на лояльного к вам руководителя области, вы должны будете действовать вот так и вот так.

И мне кажется, что новый президент сейчас хаотично сочетает все эти варианты. Хотя, по моему мнению, самым оптимальным будет опора на людей, которые там уже работали. Они хотя бы понимают проблематику региона. Например, чиновники среднего уровня управленческой вертикали. И они смогут ощутить влияние того, что называется социальный, политический или административный лифт – можно расти, находясь в той же системе.

Опыт, когда приводили людей извне, мы уже переживали, и не один раз. Он чреват тем, что должности получали свадебные генералы. Или люди, которые не понимали, как работает система. Они, как правило, приходили на короткое время. Да, у кого-то это вызывало воодушевление, но потом выяснялось, что они не справляются с текучкой. То есть, не способны были системно работать на часто скучных и процедурных должностях, где нужно изо дня в день делать невидимую, но необходимую, бюрократическую работу.

Что касается рейтинга президента, то ключевой вопрос - будет ли Зеленский корректировать свою кадровую политику, в том числе и региональную, исходя из общественных настроений.

Читайте такжеНас ждет Кабмин Зеленского и Вакарчука: что в этом хорошего и что плохогоНо не стоит забывать, что иногда эти настроения фейковые. Какой-то группе влияния не нравится новоназначенный чиновник, и она начинает создавать против него информационные войны.

И потом это можно использовать: создавать петиции об отставке и выдавать за мнение людей. И здесь сложно разобраться, на новую должность и правда был назначен нехороший человек, или кого-то отодвинули от принятия решений, и это своеобразная месть.

И если системно подходить к этому вопросу, то Администрации президента только мнения, высказанного с помощью соцсетей, будет недостаточно. Нужно смотреть в комплексе – что улучшилось или ухудшилось с приходом этого человека, что с социально-экономическими показателями развития региона. Это то, за что во многом отвечает глава области, который по украинскому законодательству является политической фигурой.  

Ведь главы ОГА не просто административные винтики. Как политические фигуры, они, помимо прочего, отвечают за проведение политики президента в регионе и за выработку такой политики.

Президент без Кабинета министров не может назначить или уволить руководителей областей. Все это происходит по согласованию с правительством. И это тоже один из факторов, который влияет. Заметьте, глава Кабмина Владимир Гройсман сначала пытался тормозить новую кадровую политику Зеленского по регионам. А после решения Конституционного суда о роспуске парламента, все кандидатуры начали согласовываться.

Читайте такжеЗеленский насыщает вертикаль своими кадрами: что происходит

По факту, если есть конфликт между президентом и премьером, глава правительства может быть достаточно влиятельным игроком в таких вопросах. У Кабинета министров есть процедурно-бюрократические возможности. И там могут, например, месяцами рассматривать каких-то кандидатур.  

То, что сейчас так оперативно согласовали кандидатов от президента на должности руководителей областей (не исключаю, что кто-то из членов команды Петра Порошенко мог быть против), показало, что Гройсман хочет быть полезным новому президенту.

Если посмотреть на рейтинг Слуги народа, то сейчас он перестал расти. Этот рейтинг не тождественен рейтингу Владимира Зеленского, но между ними большая связь, потому что во многом это рейтинг доверия президенту.

Падение рейтинга связано отчасти с контрверсионными заявлениями, которые делает Владимир Зеленский. В том числе, и на международных площадках. Не все аудитории, который за него голосовали, согласны с его высказываниями. Например, по поводу неготовности вести прямые переговоры с Россией. Это в том числе может иметь и дальнейшую тенденцию. Также, влияет ситуация со списком кандидатов, которых по мажоритарным округам выдвигает Слуга народа. И в том числе, без сомнения, будет влиять ситуация с назначенцами в местные органы власти.

И теперь Владимиру Зеленскому уже сложно будет перекладывать ответственность на прошлую команду – если по его инициативе Кабмин назначил чиновников, то уже он несет за них ответственность.

Скорей всего, на первом этапе президент постарается образцово-показательно учитывать общественную реакцию на ту или иную кандидатуру.

Но будет ли это работать как система или просто элемент в контексте досрочных выборов в парламент?

Сейчас ходит много слухов, что новая Рада, которая появится в ближайшее время, будет думать о каком-то механизме проведения досрочных выборов в местные органы власти. Причем, еще в этом году – осенью. Это хотят сделать для того, чтобы перезагрузить власть везде, по всей вертикали. Ведь в регионы, в контексте децентрализации, много чего отдано. И в случае такого сценария, ситуация с имиджем руководителей областей и их влиянием, будет играть значительную роль.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский рейтинги новые назначения кадровая чистка Алексей Якубин Владимир Гройсман глава ОГА
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:16
Кубок Америки. Бразилия стала первым полуфиналистом
09:01
Что стоит за новыми назначениями Зеленского мнение
08:56
Наблюдательный совет Общественного передумал увольнять Аласанию
08:28
Гройсман нашел способ, как Зеленскому отделаться от Климкина
08:28
Трамп встретился с Путиным в Японии, опубликованы фото Фото Видео
08:20
Синоптики предупредили об изменении характера погоды в Украине Видео
07:50
Дипломат спрогнозировал поведение Трампа на встрече с Путиным Видео
07:25
Летальное вооружение: Сенат США поддержал увеличение помощи Украине Видео
07:16
Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине на июль-2019 Видео
06:55
Что значит отвод сил на Донбассе и чем он обернется для Украины мнение
06:34
Сказочно повезет: назван самый фартовый знак Зодиака в июле
06:02
Самые прелестные поздравления с Днем Конституции Украины на словах и в картинках Фото
05:31
Ей недолго осталось: астролог напророчил Украине новую Конституцию
05:08
Эксперт рассказали, в каком месте жилья лучше всего заниматься сексом
05:06
Джей Ло из Челябинска: в сети нашли девушку-копию знаменитой певицы
04:22
"Он личный друг Путина": политолог указал на особенность освобождения пленных Медведчуком
03:49
Доктор Комаровский обличил ложь о глюконате кальция Видео
03:11
Не высасывайте яд и не пейте алкоголь: Супрун рассказала, что делать при укусе змеи
02:03
Жена Комарова поделилась радостным событием Видео
01:15
Жена известного украинского футболиста свела с ума британцев
00:51
Ученые перечислили пищу, ускоряющую старение мозга
00:36
Эксперты рассказали, как парам преодолеть скованность в сексе
00:23
"Это норма и правило": экс-дипломаты МИД оценили поступок самостоятельно ответившего на ноту РФ Климкина
27 июня, четверг
23:57
Тука пояснил, как боевики с помощью моста в Станице Луганской могут захватить новые территории
23:38
Избитый экс-мэр Конотопа Семенихин рассказал из реанимации о заказчике покушения Видео
23:17
Зеленский заменил глав Днепропетровской и Кировоградской ОГА
23:15
Украина вернулась на 4-е место в медальном зачете Европейских игр
22:55
Динамо подписало Караваева
22:12
Новый глава таможни Нефедов поделился грандиозными планами на будущее
21:43
Климкин опубликовал в соцсети ноты России и Украины, которые не показал Зеленскому Фото
21:30
Премьер Молдовы обвинила Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов в Приднестровье
20:49
Украинская делегация в ПАСЕ конфликтует с Зеленским из-за возвращения России
20:32
Избила мужа и консьержку: за скандальную главу Васильковского райсовета взялась прокуратора Видео
20:02
"Какой-то апокалипсис": соцсети шокированы разбушевавшейся стихией в Киеве Видео
19:34
Под Киевом водитель мотороллера покусал копа
18:36
Непогода на Киевщине: один человек погиб, двое - пострадали
18:26
Сдали назад: В Станице Луганской боевики "ЛНР" начали пятиться от линии разграничения
18:10
Климкин ответил Зеленскому на обвинение в самовольной ноте России по пленным морякам Видео
18:07
ЕС продлил экономические санкции против РФ
18:05
Алан Бадоев покоряет рынок шоу бизнеса в Азии Фото
17:33
Должны быть сочными: Голая экс-NIKITA показала дыньки и арбузики
17:31
Зеленский о Медведчуке: Почему подняли вопрос возвращения пленных под выборы?
17:31
Александра Кучеренко: что известно о жене Димы Комарова Фото Видео
17:09
"За плохое поведение": на Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего ребенка
17:01
"Верните родителям": Зеленский обратился к Путину из-за моряков и расчихвостил Климкина Видео
16:57
God Control: Мадонна в новом клипе показала последствия свободной продажи оружия Видео
16:49
Украина завоевала шестое золото на Европейских играх
16:44
Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару Фото
16:35
Капитанская жена: кто поддерживает Александра Караваева вне футбольного поля
16:32
Битва антициклонов и удар по жаре: синоптик спрогнозировала погоду в Украине на День Конституции
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять