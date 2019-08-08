Почему преследованием Порошенко занимается только один Портнов

Преследование Петра Порошенко может быть частью по выдавливанию лидера ЕС из страны / скриншот

Ситуация, которая сложилась вокруг уголовного преследования Порошенко, поистине уникальна. Уникальность ее заключается в том, что главным и, по сути, единственным преследователем бывшего президента и его окружения является одно единственное частое лицо - Андрей Портнов. Никто другой, и в первую очередь нынешняя политическая власть, инициативы, а также публичного интереса, не проявляют. И это делает ситуацию не только уникальной, но и явно искусственной.

Что двигает Портновым, какова у него мотивация заниматься преследованием Порошенко, мы не знаем.

Но возможные версии так или иначе сводятся к следующим:

личная месть;

самоутверждение и работа на собственный имидж с прицелом на будущую карьеру в политике или государственной службе;

отработка коммерческого заказа со стороны тех, кто заинтересован в преследовании Порошенко.

Но, так как делами Порошенко занимается только один Портнов, то логично задаться двумя вопросами:

А если бы амбициозного и настойчивого Портнова вообще не существовало бы в природе? Что будет если Портнов завтра, предположим, случайно наступит на арбузную корочку и неудачно ударится головой?

Что тогда?

Будет ли кто-то заниматься уголовными делами Порошенко и его окружения?

Читайте такжеТёрки Порошенко и Коломойского: кто кого круче разведет?Ответ на этот вопрос зависит от той цели, которую поставила нынешняя власть по отношению к Порошенко.

Сразу оговорюсь, что "нынешней властью" я понимаю не только и не сколько Зе, а более могущественных фигур, у которых в руках реальная власть.

Мы этих целей не знаем. Пока не знаем. Однако, заметно, что отношение власти к "самодеятельности" Портнова - снисходительно положительное. Дерзай, мол, наш Робин Гуд!

И это говорит о том, что, скорее всего, задачей максимум для власти является:

выдавливание Порошенко из страны и надежное запечатывание его за рубежом;

развал фракции Порошенко в ВР как результат его бегства;

передел в пользу конкретных физ лиц того наследства Порошенко, которое он "заработал" в период своей каденции.

Читайте такжеВ Панаме завели дело по офшорным сделкам ПорошенкоТо, что власть никаким образом пока не дала понять своих целей и поясняет то, что ГБР действует очень медленно. При желании и при наличии сигнала сверху ГБР уже многим могла бы выдвинуть подозрение и надеть наручники. Но сигнала пока нет.

Вернее, сигнал есть. Есть сигнал нагнетать шумиху вокруг Порошенко, формировать общественную ненависть к нему, оказывать психологическое давление на Порошенко и его окружение, сломать его волю и заставить согласиться на предложенные условия.