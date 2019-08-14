Никакие решения Путина не спасут Крым от деградации

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Михаил Булгаков стал автором бессмертного афоризма о квартирном вопросе, испортившем москвичей. По аналогии с этими словами можно сказать, что "водный вопрос" явно не дает покоя руководству аннексированного Крыма и московским кураторам поставленных ими же властей полуострова.

О воде вспоминают при каждом удобном и неудобном случае, причем в хорошо известных интонациях – вода нам, конечно, не нужна, но Украина должна. Ну совсем как с историей про чужую квартиру, которая вроде бы и не наша, но неплохо бы уплотнить ее хозяев.

И квартирный вопрос в большевистской Москве, и водный вопрос в Крыму, думаю, имеют одни и те же корни и практически одних и тех же авторов – людей, чья политика приводит к разрухе просто потому, что ее авторы не способны просчитать последствия своих действий.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Украина не возобновит подачу воды в захваченный КрымБольшевики после своего прихода к власти отменили частную собственность и разрушили экономику – в результате обычная квартира, а тем более квартира в таком центре распределения благ, как Москва, на десятилетия превратилась из товара в достижение. Новые большевики из Кремля, когда принимали решение об аннексии Крыма, похоже, как-то даже и не подозревали, что речь идет о разрыве экономических связей полуострова с материковой Украиной. Связей, которые обусловлены не столько указом президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма от РСФСР в состав УССР, сколько самой географией. Ну просто Крым – не знаю, сколько раз нужно еще это повторить – не остров, а полуостров.

И "водный вопрос" как раз с этим и связан. Никакие решения российских властей не превратят Крым в остров, но могут обусловить неминуемую деградацию даже не экономики, а самого уклада жизни крымчан. Каждый новый день оккупации Крыма доказывает это со всей ясностью – нужно просто открыть глаза, посмотреть, просчитать последствия. В том числе и последствия прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии