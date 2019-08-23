Почему проблема Украины на Донбассе не в силе агрессора

Юрий Касьянов

Блогер

23 августа 2019, 08:44

Любая армия - самая лучшая - не стоит ни цента, когда её не применяют против агрессора. Даже если агрессор в десять раз сильнее.

Боец ВСУ
Боец ВСУ / facebook.com/pressjfo.news

Девочка из российского МИДа посмеялась над нашим президентом. Назвала его вчерашнее грозное заявление "бессмысленным набором букв". Потому что если уж ты решил погрозить кому-то пальчиком, выкрикнул запальчиво "А то!" - не удивляйся, когда тебя спросят: "А то что?!" Что мы сделаем?.. Позвоним Меркель, Макрону, напишем Трампу?..

После многократно озвученного новой украинской властью стремления к миру любой ценой, никакие угрозы, призывы не возвращать Россию обратно в "большую восьмёрку" не имеют ровным счётом никакого значения. Если задрал лапки кверху - лежи, не дрыгайся, пока большие дяди шарят по твоим карманам.

Сила государства, нации не в тоннах золота в сейфах Нацбанка, не в количестве танков, ракет, самолётов, дивизий... А в готовности применить силу, защищая свои национальные интересы, даже тогда, когда силы, кажется, нет. А просто брать на понт окружающий и часто враждебный мир бессмысленно, если вы не демонстрируете свою готовность драться.

Читайте также"Маша с Уралмаша": Геращенко сбила гонор Захаровой, вступившись за ЗеленскогоПоэтому же ностальгия отдельных диванных патриотов по ядерному оружию не вызывает ничего, кроме смеха. Ребята, атомная бомба только тогда сдерживает врага, когда вы готовы её применить безусловно, в любой момент, не колеблясь. Даже если получите в ответ ядерный дождь от более сильного противника.

Точно так же и армия - самая лучшая - не стоит ни цента, когда её не применяют против агрессора. Даже если армия агрессора в десять раз сильнее.

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Донбасс ВСУ Юрий Касьянов Украина
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