  1. Главная
  3. Мнения

Почему наш спецназ был беспомощен на мосту Метро

Андрей Головачев

политический эксперт

21 сентября 2019, 08:42

В Украине - импотенция ответственности на местах. Правоохранители не готовы сами принимать решения.

Мужчина угрожает взорвать мост в Киеве
Мужчина угрожал взорвать мост в Киеве / фото Обозреватель

Ситуация с захватом моста Метро, конечно, была трагикомичная. Один свихнувшийся держал в напряжении пол-Киева в течении 3-х часов и все спецслужбы оказались беспомощными до того момента, пока накуренный парень не решил сдаться.

В чем причина такой беспомощности?

Причина, очевидно, не в низком профессионализме. У спецназа есть великолепные снайперы, которые могли бы быстро ликвидировать безумца.

Проблема, как всегда, в ответственности. Точнее - в отсутствии таковой. Наше государство не правовое и спецназ, полиция просто не знают, как надо действовать в подобных случаях. Все боятся брать на себя ответственность, потому что никто не уверен в благоприятных последствиях для себя лично.

Читайте также"Операция имени Авакова": в соцсетях увидели в "минировании моста" хитрый планПоэтому, когда у нас приходят какие-то митинги, перекрытия трасс, блокады, демонстрации, захваты зданий, врывания в суды, полиция боится принимать какие-либо и решения и ждет команды сверху. Но, как правило, даже министры, мэри или губернаторы бояться брать на себя решение. Как бы чего не вышло, как не политически не ошибиться! Поэтому реально все решения, в конце концов, принимает лично САМ.

У нас все истерически политизированно, поэтому нарушения общественного порядка оцениваются не с точки зрения соблюдения законности, а с точки зрения политических последствий и нашего специфического представления о патриотизме.

Вышел сумасшедший на мост Метро, вынул ружье и заорал, что сейчас всех взорвет и все.... испугались. Черт его знает, кто там стоит за ним. А вдруг так надо, вдруг он патриот, а патриоты у нас сами знаете у кого на довольствие стоят. Поэтому никто и не решается взять на себя ответственность и просто ликвидировать террориста. У нас паралич ответственности.

Честно говоря, нас можно брать голыми руками. Еще в 2014 г. читал материалы, доказывающие, что весь Киев могут полностью взять в свои руки спецназ из 1000 бойцов за один час. И причиной этого в первую очередь называлась импотенция ответственности на местах. Правоохранители вроде есть, но в реальности их нет. Если они не готовы сами принимать решения, то все они бумажные тигры, обычная толпа.

И у меня такое чувство, что Владимир Зеленский , а ранее Петр Порошенко, очень хорошо это понимают. Что это означает, думаю пояснять не надо. Не зря ведь Леонид Кравчук признался, что спит с пистолетом под подушкой. Старый Лис жизнь знает не по учебникам.

Киев тероррист Андрей Головачев мост Метро
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:42
Почему наш спецназ был беспомощен на мосту Метро
08:40
"Торговля мертва, облавы": блогер рассказал о ситуации в Донецке
08:37
Встреча Зеленского, Меркель, Макрона и Путина: Украина устами Пристайко попыталась "оживить мертвеца" Видео
08:22
Звезда Крепостной Катерина полностью обнажилась
08:09
Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: названы лузеры и фавориты
08:07
Трамп засекретил разговор с Зеленским: Байден потребовал продолжения банкета Видео
08:00
День Бэтмена 2019: история Темного рыцаря и лучшие комиксы о нем
07:45
Бомбезное печенье: как приготовить песочное печенье на маргарине Фото
07:29
Трамп не давил: Украину втягивают в войну между республиканцами и демократами - Пристайко Видео
07:23
Модные вязаные шапки на осень-зиму 2019-2020 для женщин - 44 фото Фото Видео
07:10
"Классический набор" и компромат на Байдена: о чем поговорят Зеленский и Трамп мнение
06:58
Вятрович обьяснил, почему Украине не нужны такие праздники, как в России
06:32
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках и пожелания для души Фото
06:12
Оккупантам хана: танкисты ВСУ поразили сеть зрелищными учениями, мощное видео Видео
05:51
Доллар по 37 гривен: эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 год Видео
05:26
Шалить и баловаться: топ-3 сексуальных игрушек, которые зажгут былую страсть
05:26
"Спасти пришельцев": в США власти грозят расстрелом за штурм Зоны 51 Фото Видео
05:18
Медики составили идеальную диету для беременных
04:48
Еда в холода: диетолог рассказала, как менять свой рацион, когда холодно
04:10
Диетолог рассказала, сколько времени займет похудение
04:01
Эксперт рассказала, от чего появляются растяжки и как их убрать
03:16
Подготовка к самоубийству: психолог назвала главные сигналы
02:39
Формула преткновения: эксперт объяснил проблему договора по Донбассу
01:56
Заболеть может каждый: названа главная причина рака
01:09
Деми Мур рассказала, как баловалась групповым сексом с Эштоном Катчером
00:27
С Днем фармацевта: лучшие поздравления и красивые открытки Фото
00:24
"Мы столько синьки не выпьем": на Волочкову накинулись из-за предложений по диете Фото
20 сентября, пятница
23:45
"Только в интересах США!": Трамп прокомментировал скандал о своем давлении на Зеленского Видео
23:14
Жизнь после отсидки: у Кокорина и Мамаева проблемы с работой Видео
23:07
Курс доллара в Украине радует новыми антирекордами Видео
22:34
ПриватБанк и реформы: стало известно, о чем Зеленский говорил с МВФ Видео
22:25
Вятрович объяснил, почему испортились отношения Украины и Польши и в чем его вина
21:55
"Олег - боец": Сенцов встретился с лидерами крымских татар
21:40
Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу смотреть онлайн Видео
21:39
"В инвалидном кресле или на костылях": Гонтарева рассказала, вернется ли в Украину
21:38
Преемник Омеляна рассказал про будущее гиперлупа в Украине и телепортацию Видео
21:15
Гончарук запустил масштабную проверку киевских властей - СМИ
20:40
"Метеопилой" по сосудам: как пережить перепады давления с 20 сентября Видео
20:30
Стали известны имена соперниц Свитолиной и Ястремской в Ухане
20:00
Лига смеха 2019 5 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: Летний Кубок в Одессе Видео
19:47
Военное положение: Рада поддержала закон Зеленского об обороне
19:00
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 4 выпуск 3 сезон - 20-09-2019 Видео
18:40
Опубликовано видео стрельбы Белько по полицейскому квадракоптеру Видео
18:16
"Грудь сделала": Оля Бузова взбудоражила пикантным фото
18:10
Суд отказался отпустить Белько на поруки: объявлено решение по делу "минера" моста Метро Видео
18:07
Доктор Комаровский дал дельные советы относительно лекарств
17:57
Россияне в Крыму устроили милитаристский шабаш с детьми: опубликовано фото
17:45
Суд над "минером" моста Метро: Белько рассказал об употреблении наркотиков Видео
17:29
Отказались от специалистов: появились подробности состояния Заворотнюк
17:18
В РФ умер актер-звезда Брата и Улиц разбитых фонарей
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять