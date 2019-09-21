Почему наш спецназ был беспомощен на мосту Метро

Мужчина угрожал взорвать мост в Киеве / фото Обозреватель

Ситуация с захватом моста Метро, конечно, была трагикомичная. Один свихнувшийся держал в напряжении пол-Киева в течении 3-х часов и все спецслужбы оказались беспомощными до того момента, пока накуренный парень не решил сдаться.

В чем причина такой беспомощности?

Причина, очевидно, не в низком профессионализме. У спецназа есть великолепные снайперы, которые могли бы быстро ликвидировать безумца.

Проблема, как всегда, в ответственности. Точнее - в отсутствии таковой. Наше государство не правовое и спецназ, полиция просто не знают, как надо действовать в подобных случаях. Все боятся брать на себя ответственность, потому что никто не уверен в благоприятных последствиях для себя лично.

Читайте также"Операция имени Авакова": в соцсетях увидели в "минировании моста" хитрый планПоэтому, когда у нас приходят какие-то митинги, перекрытия трасс, блокады, демонстрации, захваты зданий, врывания в суды, полиция боится принимать какие-либо и решения и ждет команды сверху. Но, как правило, даже министры, мэри или губернаторы бояться брать на себя решение. Как бы чего не вышло, как не политически не ошибиться! Поэтому реально все решения, в конце концов, принимает лично САМ.

У нас все истерически политизированно, поэтому нарушения общественного порядка оцениваются не с точки зрения соблюдения законности, а с точки зрения политических последствий и нашего специфического представления о патриотизме.

Вышел сумасшедший на мост Метро, вынул ружье и заорал, что сейчас всех взорвет и все.... испугались. Черт его знает, кто там стоит за ним. А вдруг так надо, вдруг он патриот, а патриоты у нас сами знаете у кого на довольствие стоят. Поэтому никто и не решается взять на себя ответственность и просто ликвидировать террориста. У нас паралич ответственности.

Честно говоря, нас можно брать голыми руками. Еще в 2014 г. читал материалы, доказывающие, что весь Киев могут полностью взять в свои руки спецназ из 1000 бойцов за один час. И причиной этого в первую очередь называлась импотенция ответственности на местах. Правоохранители вроде есть, но в реальности их нет. Если они не готовы сами принимать решения, то все они бумажные тигры, обычная толпа.

И у меня такое чувство, что Владимир Зеленский , а ранее Петр Порошенко, очень хорошо это понимают. Что это означает, думаю пояснять не надо. Не зря ведь Леонид Кравчук признался, что спит с пистолетом под подушкой. Старый Лис жизнь знает не по учебникам.