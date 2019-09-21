Положил на всех: как НБУ убивает экономику Украины

Нацбанк вредит не себе, а экономике Украины/ forbes.ua

Национальный банк Украины положил на экономику. Курс укрепляется. Учетная ставка высокая. Крутитесь как хотите, а у нас свои задачи. Мы боремся с инфляцией.

НБУ играет с огнём. Ведь высокая учетная ставка для спекулянтов как кость для собаки. И им нафиг не нужна доходность 17% в гривне. Их больше интересует, как эту доходность перевести в доллар. Что кстати, вполне реально. А с учётом укрепления курс, то можно даже увеличить доходность.

Покажу вам примерную математику. Продал спекулянт 1 млн долл за 26,5. Это 26,5 млн грн. Заработал за год 17%. Это 26,5+17%= 31 млн. И откупил доллар по 24 гривны. И получил 1,291 млн дол. 29% доходности. 17% за счёт ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа Украины - ред). И 12% за счет курса. Это разве высшая математика? Или из этого непонятно, что пирамида строится?

Читайте такжеПочему праздник с падающим курсом доллара скоро закончитсяНБУ положил на курс. Плавающий курс перестал регулировать экспорт и импорт, а живет своей жизнью. Уже в прошлом году по отчету МЭРТ дефицит был 11 млрд дол. В этом планируется 12,5, а следующем 14 млрд! И это, хочу заметить, при прогнозе курса 28. Если курс будет, как сейчас или даже ещё укрепится, то дефицит станет ещё больше. И этот дефицит, чем-то нужно будет покрывать.

Мы не печатаем доллары. Мы их получаем за экспорт, кредиты или такие деньги нерезидентов. Вот только надеяться, что эти деньги вечно будут покрывать этот дефицит - это вверх безрассудства!

НБУ ещё положил на бюджет. Ведь укрепление курса приведёт к недополучение доходов бюджета и необходимости покрывать дыру новыми долгами! И эти долги будут скорее всего выкупать те же самые спекулянты!

НБУ положил на бизнес.Так как высокие ставки и укрепление курса снижают конкурентоспособность экономики с внешними игроками, которые просто будут выдавливать наши компании за счёт цен. И это пока другие страны как Китай например, наоборот, пытаются удержать низкий курс нацвалют, чтобы увеличить конкурентоспособность своей экономики.

Такое впечатление, что НБУ как анорексичка, боясь набрать лишний вес, просто убивает себя голодом. Отличие только, что анорексичка вредит себе, а НБУ - экономике страны.