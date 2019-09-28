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Зеленскому надо прекращать прогибы и учиться на своих ошибках

Александр Кочетков

политический аналитик

28 сентября 2019, 09:14

Президенту предстоит усилить Украину настолько, чтобы наши интересы были не мольбой слабых, а стали влиять на интересы сильных.

Трамп Зеленский
Владимир Зеленский в Нью-Йорке на встрече с Дональдом Трампом / Фото: president.gov.ua

Взрослая жизнь начинается, как правило, с разочарований. Геополитика — аналогично.

Владимиру Зеленскому придется понять, что за него никто не выучит его уроков. И даже если что-то там поймет Андрей Ермак или Андрей Богдан, то это будут их уроки. На их уровне. А на президентском — придется самому.

Прежде всего, усвоить, что в геополитике не существует ценностей, тем более, гуманистических, в ней есть интересы, которые каждая страна отстаивает так, как может. Да, есть правила. Но эти правила пишут сильные, чтобы слабые их исполняли.

В геополитике никто никому ни в чем не помогает, просто на каком-то этапе интересы игроков могут совпадать. А на следующем все может поменяться.

Читайте такжеЭффективность встречи Трампа и Зеленского для Украины под вопросомСлабых в геополитике не поддерживают. Слабых поддерживают на плаву и используют по полной, а потом отворачиваются и забывают. В лучшем случае, слабакам свысока рекомендуют решать свои проблемы самостоятельно. Не забывая, разумеется, об интересах сильных.

Президенту Зеленскому хочется, чтобы его слушали? Или чтобы слышали?

Если он хочет стать игроком, то начинать надо не с прогибов, а с того, чтобы представлять сильную страну. Но сильной Украину не сделает никто, кроме нас. Никому, кроме нас, не нужна сильная Украина. Надеющиеся на иное так и не выросли из геополитических подгузников.

Читайте такжеЧемодан без ручки: главные выводы из поездки Зеленского в СШАПоэтому вернувшись из неоднозначного по результатам заокеанского вояжа, нашему президенту необходимо не административно казнить не оправдавших доверия, а задуматься, как и за счет чего принципиально усилить Украину — политически, экономически, военно. Усилить настолько, чтобы наши интересы перестали быть мольбой слабых, а стали влиять на интересы сильных. Как минимум.

И если подобное прозрение после пережитого разочарования наступит, то только ради этого стоило слетать в Нью-Йорк.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Александр Кочетков Украина
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