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Почему Донбасс для Украины уже потерян

Игорь Лесев

Писатель, публицист

6 октября 2019, 09:26

Украина уже не получит Донбасс назад, даже если его впихнут силой.

Война на Донбассе
Донбасс может превратится в Приднестровье-2 / sud.ua

Я очень хорошо понимаю украинских националистов. Как и любых других. Например, африканеров ЮАР времен апартеида. Или Штаты еще совсем недавней расовой сегрегации. Формула Штанмайера – это ведь, действительно, капитуляция. Это разрушение конструкта государства лингвистической сегрегации, которым сейчас и есть Украина.

Вот давайте начистоту. Что такое по своей сути, а не форме Минские соглашения? Это де-факто создание союзного государства Украины и Донбасса. Конструктор хлипкий хотя бы отталкиваясь только от истории. Ну не существуют долго союзные государства. Или распадаются (Сербия и Черногория, Чехия и Словакия и даже во времена славного Насера Египет и Сирия), или поглощаются (Техас и США).

Сейчас в мире только одно союзное государство – Россия и Белоруссия. Но ребята так доверяют друг другу, что Александр Лукашенко даже русскую военную базу ссыт разместить на своей территории. И не зря ссыт. Посмотрел ведь на Крым.

Читайте такжеЧто Украина должна сделать, чтобы выбраться из минского тупикаА Минск – это именно союзное государство. Даже не Швейцария. Потому что свои менты, суды, особые отношения с ру-соседом, но самое главное – языковое самоопределение. А именно это рушит устои современной Украины.

Ведь на чем строится современная модель Украины? С 1991 года у нас целенаправленно выстраивается модель Украины для украинцев. Вернее, Украины для украиноязычных украинцев. Конструкт нерабочий в современном мультикультурном мире. И держится только потому, что мировой глобализм англосаксонского типа по совместительству ведет крестовый русофобский поход. Поэтому, то что было бы недопустимо к любой другой национальности в Европе (ну, может за исключением сербов), вполне соотносится с демократическими ценностями и одновременно лингвистическими притеснениями к русским в Прибалтике и Украине.

Но в Прибалтике как раз все гораздо проще. Там легко определяется водораздел по линии "свой – чужой". Приблизительно также, как между кавказцами и славянами в самой России. А в Украине эта схема не работает. Борьба за украинский язык давно уже превратилась в психологический мазохизм.

Я, например, лично знаю человека, который в общественных местах считает количество русскоязычных. Он даже этого не замечает. Но считает. Улыбается, когда к нему обращаются по-украински. И кривится, если слышит у прохожих русский язык. Вот сами подумайте, это счастливый человек? И что у него в голове?

Читайте такжеУмиротворение агрессора: Кремль затаился, как перед броском на жертвуА тут по теории у нас должен появиться региончик, где не действуют правила лингвистических мазохистов. Это все равно, как в каком-то городе появится улица, где не действуют законы страны. И ведь это не значит, что эта улица будет жить по беззаконию. Просто на этой улице будет другая реальность. И самое страшное для мазохистов, что эта улица может стать привлекательнее, чем все остальные улицы страны.

Впрочем, больших ожиданий от подписанной формулы Штанмайера ждать не стоит. Проблема (или счастье – кому уж как) в том, что ее нам навязали извне. А имплементировать ее предстоит ребятам, которые идейно пластилиновые, а по сути являются флюгерами и случайными приспособленцами. Они могут отличить коворкинг от сквиртинга, но без гугл-карты Макеевку точно найти не смогут. Они уже сейчас включили дурачка и рассказывают, что подписали не то, вернее то, но не совсем то, и точно не так. Хипстеры. Что вы от них ожидали? Сменили Порошенко и на том спасибо.

А теперь нас ждет разведение войск, прекращение огня, какая-то переговорная Санта-Барбара и дальнейшие взаимные спекуляции, как следует правильно толковать полторы странички Минских соглашений. Появятся даже толмачи по Минским соглашением. Ну, тоже хлеб.

Но Донбасс мы не получим уже назад. Даже если его впихнут силой. Там уже своя история, своя идентичность и свои герои. Это как послевоенное повстанческое движение УПА на Западной Украине. Движение НКВД подавило. А народную память не подавишь.

Так что Донбасс уже потерян. Впихивать его сюда – это значит развалить этот хлипкий унитарный конструкт над которым так пекутся персонажи, для которых вышиванка – это не просто декоративная рубаха с узорами, у язык – не только средство коммуникации.

Для таких людей Украина – это особый мир, в котором нет места инородности. Даже если инородность местного происхождения. Поэтому, формулу подписали, а реализовывать ее не будут. Потому что не смогут.

А значит будет Приднестровье-2. И, кстати, не самый плохой вариант. Если не будут стрелять, а еще и начнут торговать плюс свободное передвижение людей – ну чем не вариант? Да, недовольны все стороны. Но когда все стороны недовольны – это и есть компромисс.

Донбасс Владимир Зеленский Игорь Лесев формула Штайнмайера
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