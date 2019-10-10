Ненадежный партнер, или Почему встреча "нормандской четверки" рискует сорваться

Разведение в Петровском не состоялось: колонна во главе с Билецким прорвалась в с. Золотое / телеграм-канал "Ні капітуляції"

Начиная с 7 октября, активисты Национального корпуса решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск. Лидер организации Андрей Билецкий заявил, что власть хочет оставить жителей населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская без прикрытия, "принести в жертву "ЛДНР", поэтому ветераны, которые воевали на Донбассе в 2014 году, приехали в район Золотого и планируют остаться на блокпосту на время разведения войск. Как следствие два дня спустя в Кременном между протестующими и полиция произошла потасовка с перестрелкой, а Москва уже успела обвинить Киев в срыве отвода войск со своей стороны, дав понять, что Россия может отказаться от встречи в нормандском формате.

Если отвод войск не состоится, то вероятность встречи в нормандском формате существенно снизится, так как это было одним из тех условий, которые публично заявляла российская сторона.

Читайте такжеЧто значит отвод сил на Донбассе и чем он обернется для УкраиныНо я все же надеюсь, что за те два дня, которые еще остались для реализации этих договоренностей, отвод будет совершен. И что сегодня договорятся, прежде всего, на нашей стороне. В этом случае встреча нормандской четверки может состояться уже через 2-4 недели.

Однако Украина, учитывая текущие события, окажется там в положении ненадежного партнера – страной, с которой можно договориться, но не факт, что она выполнит взятые на себя обязательства. Кроме того, сейчас мы ухудшили свое положение в глазах ОБСЕ, не говоря уже об атаке на имидж президента, чья команда уже договорилась об отводе войск, но не смогла его реализовать.

Хотя по большому счету, по сравнению с 2015 годом, отвод войск ни на что влияет – сейчас это мелкие маневры в серой зоне. А то, что за эту акцию взялся Билецкий – не более, чем война за электорат. При этом не исключены и внешние мотивы, так как эта зона пронизана коррупцией и разного рода интересами.

Руслан Бортник, политолог, специально для Главреда