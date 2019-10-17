Почему протесты в Киеве - это подарок для Зеленского

Протесты на Майдане могут помочь власти

Последняя акция протеста в Киеве собрала 12 тысяч человек. Банковая должна была бы сказать спасибо.

Эти протесты потенциально могли бы усилить ее позицию на переговорах. Они дают возможность давить на западных лидеров. Объяснять Эммануэлю Макрону, что украинский президент находится в тисках общественного мнения, а потому не может идти на любые уступки в вопросах суверенитета.

Официальный Киев на примере этих протестов мог бы объяснять западным партнерам, почему далеко не любая формула мира подходит Украине. Что попытка закончить войну за украинский счет чревата новым Майданом. Что стремление продавить Киев приведет лишь к тому, что новый очаг дестабилизации возникнет в самом Киеве. И требовать от запада иной позиции на переговорах.

Читайте такжеПочему война на Донбассе будет продолжатьсяНо вместо этого мы услышали совершенно иное.

Вместо этого мы узнали главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что протесты проплачены. Что люди выходят на акции из корыстных мотивов.

Следом мы прочли интервью главы пропрезидентской фракции Давида Арахамии. В котором он заявил о том, что порядка 5% митингующих получают деньги либо от русских, либо от Петра Порошенко. Что его знакомым атошникам предлагают по тысяче гривен за участие в демонстрациях.

В стороне не остался и сам Владимир Зеленский, заявивший о том, что украинцев пытаются использовать политики, чтобы "избежать уголовной ответственности".

Прекрасный пример того, к чему приводят непрофессионализм и близорукость.

Протесты в столице Украины – это подарок для официального Киева. На который сегодня давит не только Кремль, но и западные партнеры, изрядно уставшие от войны на Донбассе. Киев становится заложником амбиций некоторых европейских политиков, мечтающих войти в историю как "миротворцы".

Читайте такжеКак долго продержится ЗеленскийНо именно Европа привыкла чутко относиться к любым акциям гражданского неповиновения. И протесты в центре Киева могли бы позволить украинской власти вырваться из дипломатического капкана. Ссылаться на то, что она не может идти вопреки воле своих граждан. Говорить о том, что российский сценарий мира чреват эскалацией протеста и попранием демократических ценностей.

Все это могло бы дать Киеву пространство для маневра. Усилить его позиции на переговорах. Но новая украинская власть предпочла заколотить это окно возможностей своими заявлениями о "проплаченности" митингов. Переведя их из категории "народ против невыгодного сценария" в категорию "это у нас коррупционеры за власть борются".

Выводов не будет. А смысл?

Павел Казарин, журналист, для Крым.Реалии