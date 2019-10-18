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Гладковский обязан пройти все опущенческие ступени до самого низа

Михаил Подоляк

политтехнолог

18 октября 2019, 09:46

Задержание одного из мародёров "Петровой конюшни" отлично выглядит - но приведет ли оно к реальному многолетнему сроку?

Олег Гладковский
Олег Гладковский / УНИАН

Безусловно, человек по фамилии Гладковский – едва ли не самый выдающийся символ самого ничтожного мародёрства. Когда жрешь на чужой крови. Когда доброжелательно улыбаешься своими вечно-розовыми щечками, понимая, что не украсть не сможешь. Когда голубого воришку Альхена точно писали с тебя.

Вечно в тени. Вечно с глубокомысленным видом у старшего товарища на совещаниях по безопасности. Иногда публично заявляющий о том, что "его душа так сильно болит за Украину". Но в реальной жизни обычный такой поселковый барин, который ленивой ногой показывал этим тупым "крепостным" их место в пищевой цепочке.

Естественно, задержали при попытке покинуть территорию Украины. Естественно, неожиданно для фигуранта (а потому есть несколько часов, чтобы этого шокированного, но отлично упитанного субъекта хорошенько опросить). Естественно, Гладковский просто обязан пройти все опущенческие ступени до самого низа. Не потому что жрал бюджетное. Но потому что злобно мародерил во время так и не объявленной войны. И потому что организовал ОПГ при Укроборонпроме. И потому что его ребята грабили среди белого дня - нагло, демонстративно, открыто, не шифруясь. Настолько нагло, что даже свои начали их мониторить в 2016-м и заводить уголовные. Именно поэтому Гладковский и должен теперь хорошенько изучить устройство любого из наших СИЗО.

Читайте также"Для показаний на Турчинова": эксперт объяснил задержание ГладковскогоЭто, действительно, хорошая новость. Но не без традиционной для нас ложки дёгтя. Во-первых, задержание Гладковского (и соответственно, всю оперативно-аналитическую работу по нему) проводило НАБУ. Которое уже многократно доказывало крайне низкое качество своей оперативной работы и неспособность потом убедительно представить в суде доказательства. Обоснованные, убийственные, безупречные. Вполне допускаю, что Олег Владимирович Г. будет "сидеть" какое-то значимое время. Но именно как человек, который должен сидеть (независимо от собственно хода следственных действий) по репутационным причинам. Или пока второй яркий субъект - Петр Алексеевич - не повзрослеет и не начнёт, наконец, устраивать действительно яркие медийные кампании в "защиту". А не позировать в идиот-футболках.

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Во-вторых, задержание Гладковского проходит на несколько странном фоне. Социологи уже показывать начало существенного падения рейтинга Зеленского. Ключевое здесь - начало. Потому что действия явно не соответствуют ожиданиям. Плюс - сразу несколько катастрофических и резонансных скандалов с премьером Гончаруком. Плюс - одно за одним следуют провокационные заявления членов правящей команды, которые сильно раздражают общество. Плюс - профессионально моделируемые общественные страхи из-за формулы Штайнмайера и прочего анти-патриотизма.

На таком фоне и впрямь отлично выглядит задержание одного из мародёров "Петровой конюшни". Но приведёт ли это к реальным многолетним срокам? Позволит ли распаковать бригаду?..

Петр Порошенко Владимир Зеленский НАБУ Олег Гладковский Михаил Подоляк
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