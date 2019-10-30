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Чем опасен отвод войск без прекращения обстрелов

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

30 октября 2019, 08:46

Поскольку отвод только начался, есть вариант, что точка невозврата еще не пройдена и, в случае обострения, военные смогут вернуться на свои позиции.

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На Донбассе отводят войска / facebook.com/people/Sergey-Vagano

29 октября в Золотом Луганской области, несмотря на непрекреращающиеся обстрелы украинских позиций, начался процесс разведения сил

Учитывая тот факт, что обстрел продолжается, де-факто разведение войск происходит в одностороннем порядке.

Насколько я понимаю, разведение войск – это обязательство президента Владимира Зеленского перед Владимиром Путиным. Он, видимо, пообещал, так как он очень хочет встретиться в нормандском формате. Но нюанс в том, что встречи все равно пока не будет, потому что Путин, понимая необъяснимое стремление Зеленского к встрече, выдвинул новое условие – он готов встретиться только для подписания финализирующего документа. Так сказал пресс-секретарь российского президента Песков. А это значит, что нам надо перед этим имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство Украины.

Читайте такжеОтвод войск у Золотого: у Путина увидели возможность для встречи в нормандском форматеСам по себе отвод грозит, прежде всего, тем, что завтра-послезавтра в том же Золотом будет поднят флаг ОРДЛО. Ведь фактически – это добровольная потеря территорий.

Но поскольку отвод только начался, есть вариант, что точка невозврата еще не пройдена и, в случае обострения, военные смогут вернуться на свои позиции. Хотя, зная тактику ведения боя войск РФ, то я больше чем уверен, что диверсионно-разведывательные группы уже стоят на низком старте с минами, чтобы заминировать местность, чтобы заминировать местность и нам нельзя было вернуться обратно.

Для Зеленского – это начало падения его рейтинга, ведь фактически, его команда проигнорировала мнение общественности о "мире любой ценой". Что касается протестов, то не думаю, что кто-то будет долго митинговать. Однако, судя по тому, что у нас военнослужащие носят гранаты в кармане, то я боюсь, что вместо митингов эти гранаты просто могут просто начать бросать.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

Золотое Владимир Зеленский отвод вооружения отвод войск война на Донбассе Олег Жданов
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