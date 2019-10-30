Чем опасен отвод войск без прекращения обстрелов

На Донбассе отводят войска / facebook.com/people/Sergey-Vagano

29 октября в Золотом Луганской области, несмотря на непрекреращающиеся обстрелы украинских позиций, начался процесс разведения сил.

Учитывая тот факт, что обстрел продолжается, де-факто разведение войск происходит в одностороннем порядке.

Насколько я понимаю, разведение войск – это обязательство президента Владимира Зеленского перед Владимиром Путиным. Он, видимо, пообещал, так как он очень хочет встретиться в нормандском формате. Но нюанс в том, что встречи все равно пока не будет, потому что Путин, понимая необъяснимое стремление Зеленского к встрече, выдвинул новое условие – он готов встретиться только для подписания финализирующего документа. Так сказал пресс-секретарь российского президента Песков. А это значит, что нам надо перед этим имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство Украины.

Читайте такжеОтвод войск у Золотого: у Путина увидели возможность для встречи в нормандском форматеСам по себе отвод грозит, прежде всего, тем, что завтра-послезавтра в том же Золотом будет поднят флаг ОРДЛО. Ведь фактически – это добровольная потеря территорий.

Но поскольку отвод только начался, есть вариант, что точка невозврата еще не пройдена и, в случае обострения, военные смогут вернуться на свои позиции. Хотя, зная тактику ведения боя войск РФ, то я больше чем уверен, что диверсионно-разведывательные группы уже стоят на низком старте с минами, чтобы заминировать местность, чтобы заминировать местность и нам нельзя было вернуться обратно.

Для Зеленского – это начало падения его рейтинга, ведь фактически, его команда проигнорировала мнение общественности о "мире любой ценой". Что касается протестов, то не думаю, что кто-то будет долго митинговать. Однако, судя по тому, что у нас военнослужащие носят гранаты в кармане, то я боюсь, что вместо митингов эти гранаты просто могут просто начать бросать.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда