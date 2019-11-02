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Газ и Донбасс: что задумала Россия

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

2 ноября 2019, 06:44

Нормандский формат в нынешней архитектуре ничего хорошего для Киева не несет.

Париж, Порошенко, Меркель, Путин, Олланд, нормандская четверка
Встреча нормандской четверки / Reuters

Встреча "нормандской четверки" на высшем уровне может состояться уже до конца ноября. Одной из причин длительного согласования даты, по данным СМИ, является желание России включить в повестку дня нормандской встречи вопрос газовых переговоров с Украиной взамен продвижения украинской стороной вопроса возвращения аннексированного Крыма.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко уже подтвердил, что на предстоящей встрече будет обсуждаться тема транзита российского газа, но эти переговоры пройдут "в другом пакете". Чего ждать от новой "нормандской встречи", и чем опасно включение газового вопроса в повестку дня?

Владимир Зеленский уже пошел на такое количество уступок, что он не может себе позволить сорвать встречу в Нормандском формате. И Россия загоняет его в еще большие уступки. И даже сам факт обсуждения газового вопроса – это не просто уступка, а фактически сдача позиций. Российская сторона четко указала на то, что результативные газовые переговоры возможны только тогда, когда Украина откажется от судебных исков. А это фактически будет означать уничтожение энергетической независимости и отказа от режима, при котором мы не покупали российский газ и сами выдвигали условия россиянам, а не они нам.

Читайте такжеЧем опасен отвод войск без прекращения обстреловСейчас возможно возвращение той ситуации, при которой нас будут подталкивать к какой-то мировой по газовым вопросам и это будет согласовываться в пакете с вопросами чисто технического характера, как, например, разведение сил и восстановление инфраструктуры.

Вообще нормандский формат в нынешней архитектуре, в которой он сейчас вырисовывается, ничего хорошего для Киева не несет.

Украина со своей стороны сделала слишком много, чем только ослабила себя – разведение сил, обсуждение в информационном пространстве вопроса амнистии, вопросы, связанные с пенсиями и социальными выплатами, признание свидетельств, выданных в ОРДЛО – все это свидетельствует о том, что мы уже сделали целый комплекс действий, которые отыграть будет тяжело.

С учетом того, что Зеленский уже допустил ряд значительных имиджевых, политических, экономических, безопастностных уступок, что грозит нам введением в состояние западни-2, при которых каждое действие является заранее ошибочным.

Читайте такжеНенадежный партнер, или Почему встреча "нормандской четверки" рискует сорватьсяНапример, в ситуации с разведением сил нас уже загнали в условия несимметричного процесса, в вопросах обмена пленными также в неудобной для себя конструкции – 85 их людей на 35 наших, в разрушении фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской тоже вопрос не решен, так как там остались полуразрушенные конструкции и нет условий для того, чтобы их быстро отстроить в случае контратаки, то же самое и с картами минных полей, карты которых Россия нам не передала. То есть по большому счету, мы получаем только гибридные заверения, в то время как сами выполняем полный объем действий, которые от нас требуют. И это мягко говоря, неправильно и делается во имя личной встречи Зеленского и Путина, которая не факт, что завершится какой-то ничьей.

Вопрос Крыма в принципе никогда не звучал и ранее в повестке дня нормандского формата. Тем более, что я не думаю, что в таком ключе – торговля в обмен на Крым – этот вопрос будет обсуждаться. И даже когда речь шла о круге вопросов впервые, тогда именно европейцы четко сказали россиянам, что Крым не будет предметом разговора и даже предупредили украинскую сторону, что в случае, если Зеленский начнет обсуждать вопрос Крыма, то переговоры могут досрочно завершиться. Поэтому не думаю, что с помощью газа Россия пытается выбить молчание по Крыму.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

Россия Владимир Зеленский нормандский формат газовые переговоры война на Донбассе Виталий Кулик Украина
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