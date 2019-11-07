Зачем Зеленскому понадобился "штатский" советник

Эндрю Роман Мак / Фото 24tv.ua

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил внештатным советником американского юриста, руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.

В Украине иностранных советников назначают в двух случаях - либо для того, чтобы сделать вид, что мы прислушиваемся к рекомендациям иностранных партнеров, не более того. Хотя на самом деле все равно делаем по-своему, хоть и назначаем таких советников в правительство, имитируя сотрудничество. Либо, как вариант, назначение происходят потому, что эти люди могут быть представителями какой-либо бизнес группы. Такое происходило во времена всех президентов - некоего человека пролоббировали, чтобы он тут на месте присматривал за некими сделками. Подобные схемы были очень распространены при президенте Ющенко - к нему в то время в советники заходили разные представители бизнеса.

Читайте такжеМежду двух огней, или Как США и Китай поставили Зеленского на растяжкуВ данном случае, у нас очень сложная ситуация с США, потому что Зеленский как глава государства не может ни в коем случае позиционироваться в сторону демократов или республиканцев. Слишком велики риски, ведь в случае неправильного выбора проиграть может вся страна. И, чтобы не терять взаимоотношения со Штатами, которые принципиально важны в его представлении, и чтобы не испортить отношения с нынешней администрацией Белого дома, надо идти на выполнение каких-то просьб.

При наличии мягкой торгово-экономической войны Штатов и Китая, от США прозвучала озабоченность, что наши технологии военного направления могут попасть китайцам (хотя на самом деле, они давно уже попали). То есть все, что их интересовало – сотрудничество через Россию, на Россию, на Китай – все уже произошло. Но чтобы формально эта сделка не состоялась или была отложена, или было доказано, что произошедшее уже нельзя повернуть в обратную сторону, был бы полезен советник, который может присматривать за подобным вопросами изнутри и учесть все потребности нынешней администрации США.

На поводу у этой просьбы США и пошел Зеленский. Отмечу, что ранее с подобными функциями уверенно справлялась торговая палата США и представители посольства США. Но поскольку мы не можем открыто пойти навстречу нынешней администрации в их столкновении с демократами, то, чтобы не портить с ними отношения, мы готовы постараться не отдать Мотор Сич китайцам. Если конечно, для этого еще не слишком поздно. Но удастся ли это – будет видно.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда