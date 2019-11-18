СБУ "не ловит мышей", или Зачем вспомнили о сим-картах по паспортам

Иван Баканов / УНИАН

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что нужно продавать SIM-карты по паспортам. По его словам, это поспособствует ускорению поиска лжеминеров.

К сожалению, украинское государство традиционно демонстрирует то, что называется "институциональной несостоятельностью". Оно не в состоянии обеспечить исполнение даже несложных правил и регламентов, в том числе в вопросах национальной безопасности. Ярчайший пример, который напрямую касается главы СБУ и его подчиненных – проблема с так называемыми вырезами сетей связи. Речь идёт о массовом мародерстве, жертвой которого являются операторы телекоммуникаций, чьи сети режут на металлолом.

С 2015 года, уже после начала военных действий и возникновения террористической угрозы, это позорное явление набрало невообразимых для цивилизованного мира масштабов. Количество такого рода инцидентов давно измеряется не сотнями, а десятками тысяч. Целые районы остались без фиксированной телефонной связи, поскольку сети Укртелекома вырезают километрами сразу после ремонта. Страдают не только коммерческие структуры - по итогам 2018 года было зафиксировано свыше ста случаев целенаправленного повреждения кабелей правительственной связи.

Читайте такжеМобильный оператор: украинцам пока не нужны паспорта для покупки SIM-картКаждый раз, когда в условиях военного конфликта поступают подобные сообщения, логично предположить, что речь идёт о возможной диверсии или актах саботажа. Стоит заметить, что регулярно фиксируются случаи, когда у тех, кто атакует линии связи, нет очевидного корыстного умысла. Например, часто они просто выжигают распределительные колодцы кабелей связи, даже не пытаясь вырезать кабели. Однако вместо того, чтобы рассматривать подобные инциденты как угрозу национальной безопасности, СБУ открещивается от них, буквально заявляет, что не считает подобные факты своей проблемой.

Это скандальная, вызывающая ситуация. Украинское государство, которое прожужжало всем уши разговорами о российской агрессии, о безжалостной войне не на жизнь, а не смерть, который год позволяет каким-то бродягам безнаказанно уничтожать национальную систему телекоммуникаций при многолетнем попустительстве властей.

Для профессиональных диверсантов или террористов регистрация SIM-карт и оборудования не представляет никакой сложности. Ни в США, ни в Мексике, ни в Великобритании, где имеет место и высокая степень террористической опасности, и весьма влиятельные спецслужбы, в настоящее время нет обязательной регистрации абонентов. Показателен в этом плане пример Мексики, где в 2011 году сначала ввели покупку сим-карт по паспортам, но уже через год, в 2012-м снова отменили. Причиной отмены стало то, что решение оказалось бесполезным ввиду быстрых сроков внедрения системы, нехватки необходимых документов у граждан и недостаточной защищенности личных данных.

Вообще говоря, ссылки на международный опыт малополезны, поскольку этот опыт очень разный. Даже в Евросоюзе продают SIM-карты как по документам, так и без них. Учитывая то, что вопрос покупки SIM-карт по документам поднимается в Украине не впервые, полагаю, что за очередными разговорами на эту тему ничего серьёзного нет. Скорее всего, это просто оправдание, почему СБУ "не ловит мышей".

Роман Химич, эксперт рынка телекоммуникаций, участник рабочей группы по безопасности и доверию в цифровой среде, специально для Главреда