Как Лукашенко оставил Путина с носом

Лукашенко пока увильнул от союза с РФ/sputnik.by

Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи должна была, по замыслу организаторов, завершиться подписанием новых интеграционных документов, которые зафиксировали бы новый уровень взаимопонимания двух соседних стран. Накануне встречи, после интервью белорусского посла в России Владимира Семашко, говорили даже о политической интеграции. Однако выступление Лукашенко перед депутатами белорусского Национального собрания расставило точки над "і": речь идет исключительно об экономике.

Впрочем, и об экономике не договорились. Лукашенко вновь выскользнул из объятий Путина, президенты встретятся вновь 20 декабря, но утверждать, что они обязательно достигнут договоренности, не приходится.

Читайте такжеКак Лукашенко в бешенстве сорвал план ПутинаЛукашенко теперь позиционирует себя, как защитника белорусской государственности. Спустя 25 лет после его прихода к власти не многие помнят, что именно он после своего избрания президентом буквально впихивал Беларусь в Россию, был искренним сторонником идеи "разноскоростной интеграции", создания Союзного государства России и Беларуси и прочих интеграционных структур. Теперь же, когда Путин, по сути, пытается придать этим опереточным образованиям смысл и с их помощью "легально" аннексировать Беларусь, Лукашенко сопротивляется, насколько хватает сил: становиться подданным кремлевского царя ему не очень хочется.

Принято утверждать, что Лукашенко из сторонника интеграции превратился в сторонника государственности просто потому, что когда-то сам надеялся стать преемником Бориса Ельцина и объединить оба государства. Но правда может быть в другом – в стремлении сохранить власть, любыми путями и навсегда. Ключ – в заявлении Лукашенко перед депутатами Национального собрания, где он отметил: "Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда".

Вот это вот восприятие политика, который просто отработал главой государства свой конституционный срок, как "пацана", а себя – как единственного гаранта того, что государство вообще будет существовать, и отличает людей, задерживающихся у власти на бесконечные десятилетия, от тех, кто просто исполняет свои функции и передает власть преемникам. Окружение ведь тоже поддерживает эту опасную иллюзию, вспомним фразу председателя российской Государственной Думы Вячеслава Володина "не будет Путина – не будет России".

Если мы вооружимся "формулой Лукашенко", нам станут понятны не только его поступки, но и многих других политических деятелей – не только в авторитарном, но и в демократическом мире.

Читайте такжеПутин vs Лукашенко: Беларусь ждут тяжелые временаМы поймем, почему Путин придумал "рокировку" с Дмитрием Медведевым, а сейчас пытается создать с Лукашенко некое "настоящее" Союзное государство - чтобы создать для себя возможности сохранить власть на новой должности.

Мы поймем почему Лукашенко этому сопротивляется. Поймем, почему стареющий Нурсултан Назарбаев, вроде бы отказавшийся от поста президента Казахстана после почти трех десятилетий пребывания на этой должности - усиливает вес поста председателя Совета безопасности республики, на котором сейчас пребывает.

И почему в Израиле могут состояться уже третьи подряд за короткое время парламентские выборы – тоже поймем.

Виталий Портников, журналист, для "Деталей"