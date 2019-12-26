Почему гривну в 2020 году ждет провал

Эксперт объяснил, почему падение курса гривны неизбежно / УНИАН

Прогноз для гривны на 2020 год утешительным уж точно не назовешь – слишком много внутренних и внешних факторов, которые будут способствовать ее ослаблению.

Среди внешних факторов, которые в новом году будут негативно влиять на гривну, следующие.

Во-первых, на глобальном валютно-финансовом рынке золото возвращает себе естественную функцию мировых денег. Эту функцию забрали у золота после крушения Бреттон-Вудской мировой валютной системы в середине 70-х годов, когда ее заменила Ямайская система, в которой американский доллар стал играть ключевую роль. По сути, основными валютами долгое время оставались: американский доллар, английский фунт стерлинга, швейцарский франк и японская йена, а в начале 90-х годов обрел жизнь евро. Теперь золото вновь становится мировыми деньгами.

Многие страны начинают накапливать золотые резервы, избавляясь от американского доллара. Особенно активно этим заняты Россия и Китай. Польша забрала свои 100 тонн золота, которые хранились в Центральном банке Великобритании. Сейчас то же самое делают Чехия и Словакия. Венгрия тоже хочет забрать свое золото, но пока ей отказали. Как видим, все больше стран начинается считать золото самым ликвидным ресурсом.

У Украины нет золотого запаса. Таким образом, мы изначально в этом проигрываем.

Во-вторых, нынешнее американское правительство последовательно избавляется от treasuries – облигаций Федеральной резервной системы. И, поскольку похоже, что на президентских выборах в США в 2020 году вновь победит Дональд Трамп, можно предположить, что такая политика правительства Соединенных Штатов продолжится.

Государственный долг США на сегодня составляет 23 триллиона долларов. И Штаты уже не в состоянии его обслуживать, так как их ВВП составляет всего лишь 21 триллион долларов. То есть уже около 40% доходной части бюджета идет на обслуживание госдолга.

Поэтому США решили начать печатать доллар. За счет эмиссии доллара, они выкупают свои долговые обязательства. При этом свеженапечатанный доллар не оставляют в США, а выталкивают в другие страны. Главными кредиторами, то есть теми, кто покупал облигации США, были Россия, Китай, Япония и ряд других государств. Именно эти страны активнее всего скупают доллары и становятся самыми крупными держателями американских долларов.

Однако хрен редьки не слаще… Раз долларов становится больше, значит, неизбежна инфляция доллара, он уже начинает проседать.

Этот фактор чрезвычайно важен для Украины, потому что в нашей стране и на государственном, и на корпоративном, и на домохозяйственном уровне люди держат значительную часть своих накоплений именно в американском долларе. А это будет очень опасно в 2020 году, потому что начнется девальвация доллара.

Читайте такжеФальшивый успех гривны: как будет "колбасить" курс в 2020 годуВ-третьих, негативно на ситуации в Украине скажется Brexit. Ведь если до 31 января Великобритания выйдет из Евросоюза, начнется мощнейшее развитие зоны фунта стерлинга – британской национальной валюты. Ведь Британия была метрополией для очень многих государств: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия и многие другие. Фунт стерлинга в 2020 году начнет существенно усиливаться, что неблагоприятно повлияет на гривну.

В-четвертых, стремительное развитие криптовалюты. Капитализация криптовалют начинает достигать половины триллиона долларов, это – много. И в дальнейшем капитализация будет только расти. Будут создаваться новые криптовалюты. Да и тех, кто пользуется криптовалютами, будет становиться все больше, так как держать свои сбережения в этой валюте очень выгодно.

Немало и внутренних факторов, которые негативно будут влиять на курс гривны.

Во-первых, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, которое в начале декабря составляло 11 миллиардов гривен, а по итогам года будет около 13 миллиардов.

Во-вторых, недобор доходной части бюджета-2019. Ведь секвестр бюджета так и не был проведен…

В-третьих, полный провал программы приватизации 2019 года и недобор по другим статьям доходной части бюджета 2019 года (в начале декабря – 8,6%, а по итогам года будет на уровне, как минимум, 10%).

В-четвертых, отрицательное сальдо платежного баланса.

У нас очень сложная финансово-экономическая ситуация. И при этом идет постепенный рост совокупного государственного долга: внутреннего, внешнего и гарантированного. Госдолг сегодня составляет 83 миллиардов долларов.

В-пятых, нет роста ВВП. Все разговоры о росте ВВП – это сказки. Его искусственно "надувают".

Да ибюджет-2020 – очень плох. Его нереально выполнить без новых кредитов МВФ. Украине необходимо изучить опыт Аргентины, у которой национальный долг доходит до 350 миллиардов долларов, а ВВП – 380 миллиардов долларов. И теперь новый президент заявил, что больше денег у МВФ Аргентина брать не будет, отказался от транша в 11 миллиардов.

А украинское правительство делает наоборот. Плюс война, которая "съедает" 10% ВВП.

В-шестых, преследуется и уничтожается средний класс, мелкая и средняя буржуазия. Команда Зеленского в Украине активно строит "зеленые кхмеры" (модель военного коммунизма), то изымает доходы у предпринимателей, уничтожает малый, средний и большой бизнес. Никому не нужные кассовые аппараты являются верным признаком уничтожения свободного мелкого предпринимательства как такового.

Как видим, существует множество факторов, которые говорят о том, что прогноз для гривны на 2020 год – очень нерадостный.

Если не предпринимать меры по устранению хотя бы внутренних неблагоприятных факторов, то гривна уже после новогодних и рождественских праздников может рухнуть. Причем может "жахнуть" так, что курс составит 50 гривен за доллар.

Если же Украина вовремя получит деньги МВФ, то болезнь на время загонят внутрь. При этом государственный долг возрастет еще больше. Точно так же, как это было при Гройсмане-Порошенко, при Азарове-Януковиче, а также при Тимошенко-Ющенко. Все эти власти выживали за счет того, что наращивали государственный долг. Когда Кучма передавал власть, государственный долг Украины составлял порядка 13-15 миллиардов долларов, а сегодня мы "докерувались" уже до 83 миллиардов.

Любая политическая нестабильность, какие-то потрясения в стране могут запустить "принцип домино" и послужить первой костью, которая упадет. И тогда грянет лавина.

Пару слов можно сказать и о будущем американской национальной валюты. Доллар, как мы уже говорили, в последнее время обесценивается. Хотя, когда Трамп пришел к власти, 1 евро стоил 1,18 доллара, а затем произошло укрепление доллара, и 1 евро стоил 1,11 доллара. Однако теперь картина может начать стремительно меняться, потому что до этого момента Штаты продавали долговые обязательства (treasuries), а теперь начали их скупать. То есть, если раньше доллар изымался из обращения (его меняли на долговые обязательства), то сейчас монетарная политика – другая: Штаты выкупают свои долговые обязательства и насыщают создавшийся вакуум массой свеженапечатанных американских долларов.

Однако параллельно девальвирует и евро, поскольку и Евросоюз печатает деньги. Сегодня все стали такими умными – каждая мировая валюта старается не отяжелять себя и вытолкнуть свою часть на мировые рынки, чтобы другие страны ею пользовались и, таким образом, "поедали" инфляцию, чтобы она не шла в базисную страну, которая печатает эту валюту. В итоге, жертвами становятся слабые страны.

Если Штаты будут продолжать скупать свои долговые обязательства, то можно ожидать девальвацию доллара на, как минимум, 5-7% к основным валютам, особенно к фунту стерлинга и йене. Штатам это выгодно: они усилят свои экспортные позиции, а также уменьшат свой долг.

Олег Соскин, экономист и политолог, директор Института трансформации общества, специально для Главреда