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Почему Зеленский никогда не договорится с Путиным

Сергей Руденко

журналист, телеведущий, политический обозреватель 

14 декабря 2019, 08:37

Заявление президента РФ по границе свидетельствует о том, что Кремль не намерен уходить с Донбасса.

Путин Макрон Меркель Зеленский
Очередная встреча в нормандском формате, вероятнее всего, не состоится / Reuters

После парижского саммита у Владимира Зеленского, похоже, не осталось иллюзий по поводу того, что его личная встреча с Владимиром Путиным остановит войну в Донбассе. В Париже президент Украины публично признал, что вести переговоры со своим российским коллегой непросто. Еще во время президентской избирательной кампании Зеленский был уверен: для восстановления мира в Донбассе нужна самая малость - перестать стрелять и сесть за стол переговоров "хоть с чертом лысым". Но ни того, ни другого оказалось недостаточно для того, чтобы завершить войну на востоке Украины.

В Париже стало очевидно, что Зеленский и Путин абсолютно по-разному видят развитие ситуации в оккупированном Донбассе. Первый готов проводить там местные выборы, на которых настаивает Москва, но только после восстановления контроля над украино-российской границей. Второй утверждает, что этот контроль Украина получит после проведения местных выборов - как это и предусмотрено минскими соглашениями. Уже вернувшись домой, Путин объяснил свою позицию: если Украина получит контроль над границей, то в так называемых "ЛНР-ДНР" не избежать этнических чисток - как в Сребренице. Что звучит, как минимум, странно.

Читайте такжеЗеленский устоял: что означают итоги Парижского саммита для УкраиныЗаявление президента РФ по границе свидетельствует о том, что Кремль не намерен уходить с Донбасса. Москва хочет и дальше в одностороннем порядке контролировать украино-российскую границу, управлять лидерами марионеточных псевдореспублик и через них влиять на внутреннюю украинскую политику. Местные выборы в оккупированном Донбассе для Кремля - всего лишь возможность легализировать сепаратистов и инкорпорировать их в тело украинского государства. Это, наверняка, понимает уже и Владимир Зеленский.  

Сегодня Зеленский пытается скрупулезно выполнить все условия для восстановления мира в Донбассе, которые выдвигает российская сторона. Прекращение огня, разведение войск в трех точках фронта, договоренность об обмене пленных до Нового года и так далее. Все это на протяжении пяти лет не единожды проходил и Петр Порошенко. За исключением, разве что, условия об инкорпорации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Порошенко - подобно тому, как и Владимир Зеленский сегодня - пытался договориться с Владимиром Путиным. И все - тщетно. Хозяин Кремля всегда находил аргументы и поводы для того, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства. Даже тогда, когда эти самые обязательства были прописаны в минских соглашениях - как, например, передача Дебальцево и Докучаевска под контроль Украины со стороны ОРДЛО. Эти вопросы Москва игнорировала, мол, с этим - к Донецку и Луганску, а не к ней. Ну, а с марионеток, как известно, взятки гладки.

Читайте такжеВстреча в Париже была посвящена совсем не Донбассу, он был лишь прикрытиемВ Париже "нормандская четверка" пообещала встретиться в следующий раз через четыре месяца. С большой долей вероятности можно предположить, что этого не случится по одной банальной причине - отсутствию прогресса в выполнении договоренностей. Ведь до того времени Киев и ОРДЛО должны обменять пленных (по одной версии - "всех на всех", по другой - "всех установленных на всех установленных"), определить очередные точки разведения сил на востоке, прекратить огонь. Кто на сегодняшний день является гарантом обмена пленными со стороны оккупированного Донбасса - не совсем понятно. Путин все время склоняет Зеленского к прямым переговорам с руководством "ЛНР-ДНР". Тот категорически отказывается. И если этот обмен сорвется, к кому тогда будет апеллировать официальный Киев? К Москве? Что скажет Путин в этом случае, мы хорошо знаем.

Сергей Руденко, журналист, политический обозреватель, для DW

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