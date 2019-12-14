Путин превращает Россию в пустыню

Всего лишь год назад Путин сообщил, что в 19 году Россия отправит экспедицию на Луну и Марс. Осталось 18 дней.

Отчет Росстата за 10 месяцев текущего года показывает, что в этом году второй год подряд убыль населения страны продолжится. При этом естественная убыль без учета прироста за счет миграции является рекордной за последнее десятилетие - хуже было только в 2008 году.

Технически всё можно объяснить тем, что проблема в проклятых девяностых - именно рожденные тогда сегодня обеспечивают рождаемость, можно вспомнить про демографические ямы военных лет. Но любые объяснения плохо работают, если при этом смотреть в окно и видеть не объяснения, а реальность. Она, увы, совершенно не способствует. Народ вымирает потому лишь, что для жизни слишком мало условий. Идейные наследники плана "Ост" выполняют его со всем тщанием, превращая страну в руины, головешки и выжженную дотла пустыню. А экосистема пустыни по определению существенно беднее и малочисленнее любых других. Так что совершенно неудивительно, всё взаимосвязано - Путин и его клика превращает страну именно в пустыню, соответственно, все постепенно приходит к новой норме и новым балансам.

Читайте такжеПутинская "империя" приближается к своему распадуПравительство, правда, излучает уверенность и сообщает, что году так к 24 положение выправится, и рост населения снова начнется бурными темпами. Чем хороши такие прогнозы - что о них никто не помнит, когда приходит время. А власть уверенно прогнозирует что-то новое. Скажем, всего лишь год назад Путин в фильме Кондрашова как о чем-то разумеющемся сообщил, что в 19 году мы отправим экспедицию на Луну и Марс. Осталось 18 дней - может, и правда, пошлем. Хотя, скорее, Путин в новом фильме просто назовет новый срок и новые горизонты - а не замахнуться ли нам на Юпитер эдак году в 21? Все равно не полетим, зато звучит солидно. Кстати, те же 18 дней осталось до приема в войска 2 с лишним тысяч Армат, может, они тоже где-то секретными эшелонами прибывают к местам несения службы?

Президент Путин может рассказывать про инновации, 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест и про создание благоприятных условиях для бизнеса. Собственно, его туда и посадили, чтобы он нес всю эту пургу. А вот серьезные люди будут бдительно смотреть, чтобы ни крошки мимо. Россия пытается занять вернее строчки во всех рейтингах самых рискованных мест для ведения хоть какого-то бизнеса. Девяностые на самом деле никуда не уходили, просто та братва, которая крышевала ларьки с сигаретами и пивом, сегодня крышует всю российскую экономику. Методы те же, просто масштаб побольше. Эти ребята ведь все равно ничего другого не умеют.

Читайте такжеКак Путина и его банда намерены спастисьВранье власти стало настолько привычным, что на него уже просто нет смысла обращать внимание. Уже создана презумпция лжи - всё, что говорят наши "государственные деятели", априори можно считать враками. И, скорее, удивляться, если что-то вдруг окажется правдой.

Хотя, как правило, удивить нас эти ребята просто не могут. Они не умеют в правду. Они вообще ни во что не умеют, кроме как рассовывать по карманам.