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Почему Гончарук останется в кресле премьера

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

17 января 2020, 12:35

Шансов на отставку главы правительства сейчас мало.

Гончарук
 Гончарук скорее всего сохранит за собой пост премьера/ УНИАН

Заявление Алексея Гончарука -  это не желание уйти в отставку, а способ борьбы за то, чтобы остаться в должности. Не президент юридически решает этот вопрос, а Верховная Рада. Если бы он действительно хотел уйти, то должен был обращаться с заявлением в парламент о добровольной отставке. А обращение к президенту, да ещё и с такой странной формулировкой "с правом подачи в Верховную Раду", что это вообще значит? То есть он дает разрешение президенту обращаться в Верховную Раду, но если он туда обратиться, то это будет незаконно с точки зрения Конституции Украины.

Напомню, что по Конституции, если утверждена программа правительства (что произошло в сентябре), в течение года у правительства есть иммунитет от отставки. Но я допускаю, что, возможно, Гончарук совершает роковую ошибку. Вернее, он повторяет ошибку Александра Данилюка. Не любит Зеленский, когда ему ставят ультиматумы, даже когда эти ультиматумы в подобострастной форме, как это сделал Гончарук. Президент сам решает такие вопросы и, если человек мешкается или ставит ему ультиматумы, то, вполне возможно, что он может его уволить, мол не хочешь - иди.

Однако вполне возможно, что сейчас это не завершится отставкой, но в будущем Гончарук должен иметь это в виду.

Читайте такжеДва пути Зеленского: что президент будет делать после "пленочного" скандалаЕсли по этому вопросу будет позиция президента и об этом будет знать фракция, то большинство депутатов такое решение поддержат. В оппозиционных фракциях, возможно кроме Голоса, голоса за это тоже найдут. И тогда формально, согласно Конституции и закону "О кабинете министров", отставка премьера будет означать и отставку правительства. Но здесь ситуация неоднозначная.

Опять же, по Конституции, должен быть назначен исполняющий обязанности и ситуация специфична тем, что обязанности может выполнять как нынешний премьер, а может и другой человек из вице-премьеров или даже министров. Как правило, раньше и.о. назначался первый вице-премьер-министр, но сейчас его нет. Даже если отставка правительства состоится, оно продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый состав Кабинета министров.

Тем не менее, шансов на отставку Гончарука мало, хоть сейчас, после этого заявления, для него и выросли риски. С рациональной точки зрения, сейчас не время для отставки премьера и правительства, особенно перед Давосом и рядом заявленных правительством незавершённых действий. Потому не исключено, что именно этим Гончарук и хочет воспользоваться. Также навряд ли состоятся и отставки в экономическом блоке, по крайней мере, до того момента, пока не будут завершены некоторые реформы, например, земельная.

Но если это вдруг произойдет, тогда президент будет искать новую кандидатуру. Готовой кандидатуры нет. Например, мы знаем о том же Авакове, но насколько я понимаю, много людей в окружении президента и его команде категорически против его назначения. Да и Зеленскому больше нужен премьер-исполнитель, чем самостоятельная фигура, так как Аваков как раз такой. Поэтому может быть такой же Гончарук, но с другой фамилией, и, возможно, в юбке.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

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