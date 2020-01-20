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Как латентные порохоботы снова оказались у власти

Михаил Подоляк

политтехнолог

20 января 2020, 09:56

Отсутствие альтернативы мешает жестко прессинговать Зеленского за все его факапы.

Порошенко/Зеленский
Порохоботы неплохо пристроились при новой власти

Странные события последних дней прогорклым маслом нарисовали нам печальную картинку. Институты государства явно умирают - плохой подбор кадров; низкие морально-волевые качества у лидеров; везде крысиные песни (дайте денег за ничто); сплошной инфантилизм.

Кроме того, пора снять лошадиные шоры с глаз своих и открыто признать, что вся вертикаль власти (за исключением дружеского ближнего окружения президента) прочно занята сплошными латентными, простите, порохоботами. Теми, кто и при славном Петре Алексеевиче неплохо себя чувствовал, много умничал, гнилорыбо рассуждал о "великом национальном прорыве". Правда, на более низких социальных ступенях.

Сейчас же - при Владимире Зеленском - они неожиданно для избирателей, получили повышения до глав фракций правящих коалиций, министров и заместителей министров, губернаторов и тд. Поэтому формально ничего не изменилось. Ни идеологически, ни организационно, ни фамильно.

Читайте такжеПочему Порошенко сдулся как политикСиловики и особенно прокуратура - тоже самое. Сплошь вчерашние с повышением. Нет ни малейших системных изменений и эффективных оперативных решений. Все вяло и никчемно по тем же коррупционерам как и при Порошенко. Вернее, вообще никак.

Посадок, естественно, нет и быть не может. Ну не можешь же ты сажать перекрасившихся "своих"? Тем более, если новые "свои" готовы платить и готовы делиться долями в схемах. Точечные "загоны" не в счёт - такое же имело место и до Зеленского (в легких воспитательных целях).

Хуже только то, что силовиков, скажем так, превентивного характера - разведки и контрразведки в самом широком смысле - вообще сейчас нет. Только бизнесмены в погонах. Вот почему у нас так бурно проходят нынче сливы, захваты, записи, прослушки и компроматы. Все безнаказанно слушают всех строго в частных корыстных интересах. А президент всегда реагирует на скандальные ситуации растерянно, с большим опозданием и невпопад, существенно ухудшая собственные репутации.

Читайте такжеПосеявшие бурю сторонники Порошенко заскулили, получив обраткуВнешняя политика, где мы полностью зависимы от благорасположений наших партеров (читай - доноров и "крыш") превращена в гуляй-базар. Хаотические дерганья аутсайдеров - вот как это сейчас называется. А во главе переговорных групп страннейшие персонажи.

Из ПАСЕ вышли, потом обратно зашли. Ирану открыто подыграли под удивленные взгляды нормальных ребят, а он послал нас ярко и позорно. Ключевые страны-партнеры - особенно, европейцы - откровенно выстебывают нас в своих СМИ. Совершенно не надеясь на адекватные поведенческие реакции.

Как вывод - общество, естественно, всем этим сильно раздражено. Но ещё больше оно раздражено отсутствием реальной альтернативы. Оно категорически не хочет Порошенко. В любом виде. Ни тушкой, ни чучелом. Но, увы, именно Порошенко сейчас доминирует в оппозиции. И вот это явное отсутствие альтернативы мешает жестко прессинговать Зеленского за все его факапы. За весь этот немыслимый инициативный бред.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Михаил Подоляк
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