Почему топ-менеджер страны не может тусить на секс-вечеринках

Нефедов засветился в стриптиз-клубе

Главный таможенник Украины Максим Нефедов запечатлён на секс-вечеринке в окружении девушек в садо-мазо одежде. Он с ними танцует.

Ничего страшного в этом нет. Он, как человек, имеет на это право. Мы все далеко не идеальны.

Но мы же не глава таможни правильно?! Не топ-менеджеры страны. Не лезем поучать, как проводить реформы?! Ну и есть политическая ответственность. Понимает ли это Нефедов?

Как у лица власти, одного из топ-менеджеров страны. Как человеку можно. Как политику нельзя! Даже близко к такому месту подходить, пока на госслужбе, нельзя. В принципе нельзя и всё! Ну кто серьёзно к такому зашкваренному руководителю будет относиться теперь? Улыбку будут прятать, смеяться по-тихому, а не думать о таможенных сборах.

Я вот думаю, проституток они заказывали прямо из парламента, дрались на пленарных заседаниях, в носу ковырялись публично, просто тупили в комментариях так, что Шариков вздрагивал и записывал за ними этот абырвалг, депутат Кучеренко обозвал коллегу клоуном, тот под камеру пообещал, цитирую, дать ему п@зды, седой депутат улыбался и кивал головой.

Читайте такжеБольшие зарплаты чиновников - далеко не главная проблема УкраиныА долго ещё этот проезжий цирк будет в Украине на гастролях, и не кажется ли вам, что всё уже понятно - все жители этой многострадальной страны обречены? И можно ли пропустить это долбаный позор и сразу перейти к той части, где отремонтируют дороги, сделают нормальную связь, честные суды, равные правила игры в бизнесе и понятный лет на пять план, куда движется страна?

Ну и удивляет, конечно, это бесконечное терпение жителей Украины, которые в этом нравственном Сомали уже адаптировались и живут отдельно от этих клоунов с ампутированной совестью.