"Газпром" на украинской сковородке, или Почему Москва снова хочет строить "Южный поток"

Российские СМИ сообщают о готовности "Газпрома" возвратиться к планам строительства газопровода "Южный поток". При этом российский монополист отказался от тендеров по закупке оборудования для проекта "Северный поток-2" — при том, что еще несколько недель назад именно этот маршрут казался наиболее реалистичным.

Возникает вопрос: почему "Газпром" вертится как уж на сковородке? То "Южный поток", то "Турецкий поток", то "Северный поток-2", то опять "Южный"… Не проще ли — и дешевле — сосредоточиться на существующих маршрутах доставки — прежде всего на украинской ГТС?

А вот и не проще! Потому что "Газпром" не ищет легких путей, а исполняет указание Владимира Путина об обходе Украины. И тут оказывается, что сколько ни говори "халва", больше маршрутов не станет.

"Газпром" вообще сейчас должен был бы избегать дополнительных трат. Компания находится в очень непростой ситуации — возможно, самой сложной за всю свою историю. Продавцов газа на рынке становится все больше — "сланцевая революция". Цена на нефть падает — а значит, и снижаются привязанные к этой цене газовые тарифы. Покупатели газпромовского сырья буквально каждые несколько месяцев настаивают на необходимости пересмотра цен. К тому же "фантастический" проект поставок российского сырья в Китай — изначально убыточный — теперь вообще под вопросом. Кому нужно строительство "Силы Сибири", когда замедлился рост китайской экономики и КНР плавно входит в неумолимую рецессию? И кому в новой ситуации нужен "Южный поток"? Даже российские специалисты признают, что его строительство может даже в самом благоприятном случае ограничиться одной, а не четырьмя нитями. Но эти объемы газа без всяких проблем можно доставить через украинскую ГТС — и ничего не строить.

Но в России политика всегда была важнее экономики. А газ всегда воспринимался не как товар, а как оружие. Ради политики — а вовсе не ради экономики — в Москве решили строить северный и южный "потоки" — чтобы "наказать" Украину. Ради политики решили отказаться от "Южного потока" — чтобы продемонстрировать презрение к новой энергетической политике ЕС и "наказать" Болгарию. Ради политики решили строить "Турецкий поток" — а потом отказались и от него, чтобы "наказать" Турцию. Теперь опять вот пытаются вернуться к "Южному потоку" — интересно, кого решили наказывать на этот раз?