Выбор Армении. К чему приведет радикализация настроений в стране

Виталий Портников

Публицист, журналист

2 августа 2016, 16:52

Армения фактически превратилось в российский протекторат, хотя Москва готова пожертвовать интересами Еревана в любой удобный момент.

Вооруженные радикалы, которые 17 июля захватили полицейский участок в Ереване, сдались властям, предварительно отпустив на свободу всех заложников. Кризис, который начался в стране после начала вооруженного противостояния, преодолен — но это только на первый взгляд.

Захватчики требовали отставки президента Армении Сержа Саргсяна и освобождения лидера движения "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, арестованного полтора месяца назад. Ни одно из этих требований, разумеется, не выполнено. Но показательно, что в поддержку захватчиков в центре Еревана несколько дней подряд собирались многотысячные манифестации. То есть в стране оказалось немало людей, поддерживающих даже такой — радикальный и силовой — метод достижения политических целей.

Удивляться этому не приходится. Политической жизни как таковой в Армении просто нет. Власть практически полностью монополизирована несколькими группировками, пожинающими плоды своих успехов как в политике, так и в экономике. Парламентская оппозиция практически маргинализирована и не имеет ни шансов прийти к власти, ни шансов быть услышанной властью, ни изменить ситуацию в стране. А ведь всего несколько лет назад оппозиционная партия "Процветающая Армения" заняла второе место на парламентских выборах, и ее лидер Гагик Царукян воспринимался как возможный участник и даже победитель президентских выборов. Но действия власти были столь эффективны, что на выборах 2013 года практически не было кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию Саргсяну. При этом маргинализированной оказалась не только оппозиция. Маргинализированным оказался и уличный протест. Многотысячные манифестации оппозиции, которые проходят в Ереване многие годы подряд, как правило, заканчиваются ничем.

Армянская полиция задержала демонстранта

И этому можно найти объяснение. В армянском обществе до последнего времени существовал реальный страх перед дестабилизацией власти и государства, потому что сложилось мнение, что этой дестабилизацией может воспользоваться соседний Азербайджан. Карабахский конфликт — фактический контроль Армении над территорией бывшей Нагорно-Карахабахской автономной области Азербайджанской ССР и прилегающими к ней районами соседней страны — все еще остается главной проблемой, определяющим как государственные интересы, так и общественные настроения. Поэтому краеугольным камнем любых армянских дискуссий оставались две сомнительные догмы, которые приходилось поддерживать все эти годы — стабильность власти и незыблемость связей с Россией.

Но недавние события на карабахском фронте весьма поколебали это представление о реальности. Стало ясно, что ситуация в силовом столкновении с Азербайджаном может сложиться отнюдь не в пользу Армении. Но важно не только это, а то, что Россия отнюдь не спешила к действенной поддержке своего единственного союзника в регионе. И появилось мнение, что ради добрых отношений с Азербайджаном и Турцией Москва может с легким сердцем "сдать" если не Армению, то во всяком случае Карабах. Переговоры о возможном отказе Армении от контроля над окружающими Карабах азербайджанскими районами вызвали недовольство не только радикалов, но и большой части общества. Захватчики полицейского участка мотивировали свои действия тем, что власти могут "сдать" Карабах и призывали к ослаблению зависимости от России. Парадокс ситуации в том, что пока карабахский конфликт будет оставаться неразрешенным, зависимость Армении от России будет только возрастать. Но в Армении практически нет людей, готовых признаться себе в этой печальной взаимосвязи.

Армянский кризис — часть общего кризиса разложения и краха постсоветского пространства. В стране нет ни реальных экономических преобразований, ни социальных лифтов, ни гарантий безопасности. Государство фактически превратилось в российский протекторат — что и подтвердил отказ президента Саргсяна от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, сделанный в 2013 году после давления со стороны Путина. И вместе с тем Россия готова пожертвовать армянскими интересами в любой удобный момент. Если бы не было Карабаха, в Ереване еще могли бы подумать о возможности маневра, переориентации на Запад, поиска моделей безопасности и взаимопонимания с соседями.

Но Карабах есть. Поэтому властям и гражданам Армении остается лишь беспомощно наблюдать, как радикализируются общественные настроения и страна приближается к пропасти бесконечных конфликтов и противостояния всех со всеми.

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Россия Азербайджан Армения Виталий Портников авторская колонка протесты Карабах Саргсян Сефилян
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