Контекст из вырванных, или Осторожно: российские СМИ!

Олимпиада в Рио становится таким же разочарованием для украинских болельщиков, как и недавнее футбольное Евро. В общекомандном медальном зачете мы уступаем таким могучим спортивным державам как Эфиопия, Иран, Косово, Фиджи. Меньше двадцати медалей на Олимпийских играх мы не завоевывали никогда, ныне же, видимо, не наберется и десятка. Да и с золотом как-то все складывалось ранее неплохо: в Лондоне-2012 у Украины было 6 медалей высшей пробы, в Пекине-2008 — 7, в Афинах-2004 — 8, в Сиднее-2000 — 3, в Атланте-1996 — 9! Всегда у нас были свои герои! Сейчас же наши олимпийские золотоискатели находятся вдали от приисков.

Но критических стрел со стороны комментаторов в адрес наших спортсменов не дождешься. Может, это и правильно — до конца Олимпиады наложить запрет на критику, а после ополчиться всей силой праведного гнева на окружающую действительность: на систематическое разбазаривание победных традиций и уничтожение спортивной инфраструктуры, невнимание государства к спорту (сколько же выдающихся спортсменов сменили украинские паспорта на чужеземные за последние полдесятка лет!), отсутствие массовости и т. д. Самим олимпийцам тоже перепадет, не сомневайтесь. Только вот о недостатках в тренировочном процессе говорить будут только в узких кругах посвященных, а на поверхности будет совсем другое.

Иные крикуны причину неудач видят в отсутствии патриотизма у наших спортсменов: мол, что же это такое, отечественные теннисисты фотографируются с россиянами в обнимку, кто-то раздает интервью российским каналам, заявляя о поддержке дисквалифицированных за допинг россиян! Можно, конечно, бросить камень (и не один!) в наивных украинских олимпийцев, поддавшихся обаянию российских медийщиков. Но скажите, пожалуйста, неужели руководители нашего спорта не могли просчитать заранее ситуацию с провокациями российских акул массовой дезинформации? Элементарное разгильдяйство вылилось в еще одну инфопобеду "запоребриков". Рекомендацию министра спорта Игоря Жданова украинским спортсменам не общаться с представителями страны агрессора они преподнесли как "приказ". Итог — в массовое сознание россиян в очередной вошла мысль о злобной Украине. А кто из россиян слышал слова спортивного обозревателя телеканала "Дождь" Алексея Андронова о том, что именно такое перекручивание слов (вместо "рекомендации" — "приказ") и отваживает украинцев от россиян, — единицы!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тяжкая атлетическая ноша, или Почему на Олимпиаде русские скромны

Отказ же украинского серебряного медалиста Олимпиады-2016 гимнаста Олега Верняева общаться с журналистами телеканала "Россия" и рекомендацию украинского коллеги не давать интервью российским медийщикам министр спорта России Виталий Мутко (допинговый скандал в России — не повод для отставки профильного министра, где еще такое возможно!) прокомментировал так: "У нас такого запрета нет и быть не может. Мы живем в эпоху информационной атаки на российский спорт. Информационные возможности западного мира велики. Если вдруг кто-то пишет на своей странице недобрые слова в адрес Юлии Ефимовой, но почему-то в адрес своих Гэтлина или Гэя не говорит... Значит, или попросили его, или он так это понимает, основываясь на той пропаганде. Спортсмены ориентируются на политические позиции своих стран. Мы должны двигаться вперед. Наши спортсмены со всеми общаются. Спорт вне политики". На Олимпиадах-80 и -84, бойкотируемых соответственно западным блоком и восточным, спорт также был вне политики? В словах российского чиновника органично сочетается, казалось бы, несочетаемое: "спортсмены ориентируются на политические позиции своих стран" и "спорт вне политики". Почему органично? Да, потому что это все схоже с заявлениями высшего кремлевского чиновника, вроде "нас там нет" и "мы никогда не скрывали…" В устах российских лицемеров противоречия весьма органичны. Было бы странно, если бы в их словах наличествовала логика.

БОЛЬШЕ ЧИТАЙТЕ НА "ГЛАВРЕДЕ":Российский олимпийцы пожаловались, как в Рио поглумились над флагом РФ

Если же россиянам не запрещают общаться с украинскими медиа, то почему бы представителям наших СМИ, аккредитованных на Олимпиаде, не подоставать российских олимпийцев вопросами такого типа: "Вы за мир в Украине?", "Когда Россия выведет свои войска с территории нашей страны?", "Как вы относитесь к несменяемости российской власти?", "Не грозит ли России международная спортивная изоляция?", "Подумывают ли россияне о смене спортивного гражданства?" А прогнозируемое нежелание отвечать на эти вопросы можно интерпретировать как отказ общаться с представителями украинских СМИ.

Относительно же политической незрелости некоторых наших олимпийцев хочу сказать, что не нужно всех, сказавших не самые правильные слова, смешивать в одну кучу. Кто-то лично знаком и даже дружен с дисквалифицированными атлетами, у кого-то рыльце также в определенном пушку, другой примерил ситуацию на себя и не стал бросать камни в соседский огород, иной вознамерился воспользоваться услугами российского тренера, а кто-то вообще мечтает напялить на себя спортивный костюм с двуглавым орлом (допинг-скандал, правда, эти мечтания притушил). В каждом случае причины сказанных добрых слов в адрес "невинно" пострадавших от допинга разные. Россиянам же достаточно получить словесную "белку", а из нее опытные пропагандисты навырывают слов, чтобы обелить своих и показать украинцев в неприглядном свете. Контекст же поставят свой. А многомиллионная ватная аудитория примет очередную информационную пилюлю.

Напоследок процитирую украинского теннисиста Сергея Стаховского, в последний момент отказавшегося от участия в олимпийском теннисном турнире. Два года назад он принял принципиальное решение не общаться с российскими СМИ и написал в одной соцсетей: "Запомните мои слова, я не буду разговаривать с российскими СМИ. Больше никогда. Они аморальны, лживы, неэтичны, провокационны, продажны и античеловечны". Многие ли наши олимпийцы подпишутся под этими словами?